Chanel FW26: Codurile casei, reinterpretate de Matthieu Blazy

La Grand Palais, Matthieu Blazy continuă explorarea universului Chanel printr-o colecție care pornește de la una dintre ideile esențiale ale Gabrielei Chanel: hainele trebuie să fie, în același timp, practice și capabile să transforme prezența celei care le poartă. „Îmi doresc să creez un spațiu în care femeile să poată fi exact cine sunt și cine își doresc să devină”, a spus designer-ul, iar această libertate de interpretare devine firul roșu al colecției.

Punctul de plecare este, firesc, costumul Chanel, reimaginat într-o manieră mai relaxată și mai contemporană. Tweed-ul emblematic este pus în dialog cu tricoturi rib sau materiale cu reflexe irizante, iar bouclé-ul capătă o energie nouă în jachete cu fermoar sau siluete ușor masculine. Proporțiile devin mai fluide, iar piesele par gândite pentru o garderobă reală, în care eleganța nu exclude confortul.

În această nouă viziune, Blazy explorează cu atenție relația dintre tradiție și modernitate. Codurile clasice ale casei nu sunt abandonate, ci reinterpretate într-o manieră subtilă, care păstrează identitatea Chanel, dar o aduce mai aproape de ritmul prezentului. Este o colecție care vorbește despre rafinament fără rigiditate și despre lux fără ostentație.

Designer-ul construiește astfel o garderobă în care funcționalul devine lux. Jachetele cu fermoar, costumele cu fustă reinterpretate, rochiile cu talie coborâtă, gențile de zi încăpătoare sau pantofii high-vamp în două tonuri conturează o serie de look-uri care pot trece natural de la dimineață la seară. Este o eleganță discretă, dar imediat recognoscibilă.

Pe măsură ce colecția evoluează, atmosfera devine mai luminoasă. Apar texturi irizante, rochii fluide și accente pastelate, iar siluetele se alungesc într-o estetică ce amintește de ideea de metamorfoză — de la zi la noapte, de la rigoare la libertate. Chiar și în aceste momente mai spectaculoase, Blazy păstrează însă disciplina construcției, preferând o seducție subtilă în locul unui efect teatral.

Accesoriile joacă, la rândul lor, un rol important în definirea acestei noi direcții. Gențile capătă proporții generoase și un aer practic, în timp ce pantofii, bijuteriile și detaliile metalice adaugă accente de strălucire controlată. Totul pare gândit pentru o garderobă coerentă, care poate fi purtată dincolo de podium.

FW26 confirmă că Matthieu Blazy a înțeles foarte bine echilibrul delicat care definește Chanel. Colecția nu încearcă să rescrie radical identitatea casei, ci să o actualizeze cu naturalețe. Rezultatul este o garderobă coerentă, inteligentă și foarte dorită, una care rămâne fidelă spiritului Chanel, dar îl aduce, cu eleganță, în prezent.

