Dan Perjovschi x Comme des Garçons: expoziția care aduce la București dialogul dintre artă și modă

În perioada 23–30 mai, Entrance Store aduce în prim-plan una dintre cele mai așteptate colaborări recente dintre scena artistică românească și moda internațională: parteneriatul dintre Dan Perjovschi și Comme des Garçons pentru colecția CDG SHIRT 2026. Parte din programul Bucharest Design Festival, expoziția de la Palatul Universul este construită în trei secțiuni și urmărește felul în care limbajul vizual direct și recognoscibil al artistului român intră în dialog cu universul conceptual al casei japoneze fondate de Rei Kawakubo.

Pe lângă piesele din capsula CDG SHIRT 2026 x Dan Perjovschi, expoziția include și o selecție de colaborări emblematice realizate de Comme des Garçons cu artiști precum Andy Warhol, KAWS, Yue Minjun sau Futura 2000, dar și câteva look-uri din colecțiile recente ale brand-ului. Contextul este important: de-a lungul timpului, Comme des Garçons a construit unul dintre cele mai coerente și influente dialoguri dintre modă, artă și cultură vizuală contemporană, fără să trateze colaborările ca simple exerciții de marketing.

Intervențiile lui Dan Perjovschi, construite în jurul ironiei, observației sociale și comentariului politic, funcționează surprinzător de natural în acest context. Artistul păstrează aceeași formă directă și recognoscibilă care i-a definit practica în muzee și galerii internaționale, iar colaborarea cu Comme des Garçons demonstrează încă o dată cât de fluidă a devenit astăzi granița dintre modă, artă și discurs cultural.

Un detaliu care spune multe despre proiect: Perjovschi a ales să doneze onorariul campaniei către Asociația Dăruiește Viață.

