10 actori faimoși care nu și-au realizat, de fapt, propriile cascadorii și au mințit publicul

Fanii s-au simțit trădați de faptul că au fost induși în eroare de actorii lor preferați, care s-au lăudat cu numeroasele cascadorii de pe ecrane, care au constat, de fapt, în eforturile unor profesioniști din domeniu.

1. Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger are o experiență remarcabilă în culturism și a câștigat unele dintre cele mai importante premii din acest sport. S-a retras din culturism după ce a obținut de șapte ori titlul Mr. Olympia. Cariera din culturism s-a putut vedea în abilitățile lui fizice de pe ecrane. Însă, mai mulți cascadori sunt responsabili de multe dintre momentele de acțiune din filmele sale.

2. Pierce Brosnan

Die Another Day este al patrulea film în care Pierce Bronson a intrat în pielea lui James Bond. Înainte, a mai interpretat acest personaj în peliculele GoldenEye, Tomorrow Never Dies și The World Is Not Enough. Fanii actorului s-au simțit dezamăgiți și chiar trădați în momentul în care au aflat că au fost cascadori în secvențele sale de acțiune.

3. Vin Diesel

Vin Diesel a jucat în diverse proiecte, însă filmele din franciza Fast & Furious sunt printre cele mai cunoscute și cele care i-au consolidat statutul de star de acțiune. Cu toate că nimeni nu poate nega că actorul a depus eforturi fizice considerabile pentru rolul său, există cascadori care i-au filmat scenele sale de acțiune.

4. George Clooney

George Clooney regretă că l-a jucat pe Batman în Batman & Robin, considerând un dezastru filmul regizat de Joel Schumacher. Cu toate că actorul a vorbit cu mândrie despre prestația sa fizică din film, adevărul este că secvențele sale de acțiune au fost realizate cu un ajutor consistent din partea unor cascadori.

5. Christian Bale

Christian Bale a cunoscut o ascensiune fantastică în carieră după interpretarea lui Bruce Wayne, alias Batman, în trilogia Batman semnată de către regizorul Christopher Nolan. Publicul și criticii au lăudat la unison prestația remarcabilă a actorului. Christian Bale s-a documentat cât de serios s-a putut pentru transformarea atât fizică, cât și mentală a personajului său complex. Această pregătire s-a dus până în stadiul în care publicul a înțeles că și-a realizat singur cascadoriile. Dar, de fapt, în spatele lor au fost cascadori profesioniști.

6. Ben Affleck

Batman v Superman: Dawn of Justice se numără printre cele mai dezamăgitoare filme, iar în 2017 a fost câștigătorul titlului de cel mai prost film la Zmeura de Aur. Ben Affleck a acceptat fără ezitări rolul supereroului din filmul regizat de Zack Snyder. Actorul a recunoscut că personajul său a impus numeroase provocări din punct de vedere fizic, lăsând să se înțeleagă că el și-a realizat propriile cascadorii. Dar, publicul a aflat rapid că un cascador s-a ocupat de scenele de acțiune.

7. Chris Hemsworth

Chris Hemsworth a fost surprins de mai multe ori în timpul unor antrenamente solicitante în sala de fitness, lăsând publicul cu impresia că e responsabil de cascadoriile sale din franciza Thor. Însă, un cascador care l-a dublat a dus o muncă fizică de neimaginat pentru majoritatea prestațiilor de acțiune de pe ecrane.

8. Antonio Banderas

The Mask of Zorro este filmul regizat de Martin Campbell, în care Antonio Banderas l-a interpretat pe Alejandro Murrieta, un tânăr bandit antrenat de Don Diego de la Vega, jucat de Anthony Hopkins, pentru a deveni noul Zorro. Actorul a primit aprecieri pentru felul în care a portretizat pe ecrane un personaj care se antrenează în lupta cu sabia. Pentru acest rol, Antonio Banderas a dezvăluit că a fost nevoit să se antreneze intens. Însă, în scenele mai complexe cu luptele cu săbii au fost alți cascadori.

9. Matt Damon

Pe Matt Damon îl recunoaște publicul datorită rolurile din The Talented Mr Ripley și Good Will Hunting. Însă, actorul a avut un rol principal și într-un thriller de acțiune, The Bourne Identity. Actorul l-a jucat pe Jason Bourne, un bărbat care suferă de amnezie, e salvat pe mare, iar pe urmele lui sunt atât poliția, cât și un asasin plătit. Pentru acest rol, Matt Damon a urmat un antrenament serios, inclusiv în ceea ce privește folosirea armelor. Însă, fanii au aflat că o dublură a realizat cele mai grele secvențe din film.

10. Henry Cavill

În ceea ce privește rolul Geralt din Rivia din serialul The Witcher, Henry Cavill a susținut în mai multe ocazii faptul că el este cel care și-a realizat cascadoriile din scenele în care se lupta cu sabia și nu numai. Chiar dacă actorul a precizat că până și în secvențele cele mai periculoase el a fost protagonistul, unele voci critice au fost de părere că nu ar spune adevărul și că în spatele scenelor sunt, de fapt, dubluri.

