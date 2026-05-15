Ce spune actorul Pedro Alonso din serialul Berlín despre scriitorul și istoricul religiilor Mircea Eliade: „M-a interesat foarte mult perspectiva” (EXCLUSIV)

Pedro Alonso a făcut o dezvăluire neașteptată în timpul vizitei sale la București pentru promovarea noului sezon „Berlín și Dama cu hermină”.

Pedro Alonso, actorul care l-a transformat pe Berlín într-unul dintre cele mai iubite și controversate personaje din universul „La Casa de Papel”, a fost prezent la București alături de Joel Sánchez și Julio Peña Fernández pentru promovarea noului sezon al serialului „Berlín și Dama cu hermină”. Într-o discuție exclusivă cu ELLE România, actorul spaniol a făcut o mărturisire complet neașteptată despre fascinația sa pentru scriitorul și istoricul religiilor Mircea Eliade.

Întrebați ce ar „fura” în viața reală și alături de cine ar face un jaf, asemenea personajelor lor din serial, răspunsul lui Pedro Alonso a ieșit imediat în evidență. Actorul a declarat că este foarte curios de ce se afla în mintea scriitorului român Mircea Eliade.

„Am citit mult, într-o anumită perioadă, din Mircea Eliade, care avea toată această căutare spirituală, investigație a culturilor lumii. Ei bine, aș băga în cap hard disk-ul cu mintea lui Mircea Eliade. Da, m-a interesat foarte mult perspectiva acelui om”, ne-a dezvăluit Pedro Alonso în exclusivitate.

Declarația lui Pedro Alonso a atras atenția pentru referința la Mircea Eliade, una dintre cele mai importante figuri culturale românești ale secolului XX. Eliade este recunoscut la nivel internațional pentru contribuțiile sale în domeniul istoriei religiilor, mitologiei și studiului simbolurilor, lucrările sale fiind considerate esențiale în mediul academic și traduse în numeroase limbi.

Eliade rămâne însă și o personalitate controversată. Cunoscutul istoric al religiilor și scriitor a avut în perioada interbelică afinități cu mișcarea legionară, pentru care a scris numeroase articole în presa vremii, la ale cărei evenimente electorale a ținut discursuri, motiv pentru care a fost și închis o vreme la Miercurea Ciuc, după ce mișcarea fusese trecută în ilegalitate. Acesta a încercat mai târziu să își acopere activitățile din trecut, deși, spre deosebire de alți contemporani, precum Emil Cioran, nu a considerat vreodată necesar să își exprime regretul pentru daunele provocate de gruparea extremistă pe care a susținut-o.

Ce ar „fura” actorii din „Berlín și Dama cu hermină”

Discuția a continuat într-o notă relaxată, iar colegii lui Pedro Alonso au răspuns și ei provocării. Joel Sánchez a spus:

„Ca personaj care să mă însoțească în jaful acesta, l-aș alege pe Roi, frățiorul meu. Iar dacă ar fi să fur ceva chiar acum… Sincer, ar trebui să caut pe Google o grămadă de lucruri ca să știu exact, dar nu știu… Ceva practic, ceva care să fie artă. Totuși, aș fura casa lui César Manrique din Lanzarote *(cel mai mare arhitect și artist plastic al Insulelor Canare, n.red.), care este incredibilă. Aș rămâne să trăiesc acolo toată viața, practic. Casa aceea este pur și simplu incredibilă.”

Julio Peña Fernández a venit cu un răspuns care a stârnit imediat râsete:

„Eu, ca Julio, nu aș fura nimic. Dar aș lua-o cu mine pe Keila.”

„A fost o adevărată declarație asta”, a intervenit Pedro Alonso.

Julio a continuat: „Mi-ar plăcea să fac un jaf cu Keila, cred că e foarte cool. E o combinație bună. Cred că Roi ar fura… nu știu, o mașină super tare, ceva de genul ăsta, ceva cu motor. Ceva cu motor și foarte mișto.”

Joel l-a completat imediat: „Julio și Michelle ar fura vreun gadget, ceva tehnologic, sigur.”

Iar Julio a încheiat: „Julio și Michelle ar fura jocuri video și chestii de tocilari.”

Despre ce este noul sezon „Berlín și Dama cu hermină”

Noul sezon din „Berlín și Dama cu hermină” mută acțiunea în Sevilla, unde echipa condusă de Berlín se reunește pentru un nou jaf. De această dată însă, miza nu mai este doar adrenalina jocului, ci și orgoliul, răzbunarea și dorința de a distruge un imperiu construit pe obsesia pentru control.

Totul începe când Ducele de Málaga, interpretat de José Luis García-Pérez, îi cere lui Berlín să fure celebra Damă cu hermină, capodopera semnată de Leonardo da Vinci. Doar că Berlín descoperă rapid că proprietarul tabloului nu este un adevărat iubitor de artă. Pentru el, opera este doar un trofeu ținut ascuns într-un spațiu secret de sub proprietatea sa. Iar pentru Berlín, personaj obsedat de frumusețe și de emoțiile trăite la intensitate maximă, acest lucru transformă totul într-o chestiune personală.

Pedro Alonso, despre despărțirea de Berlín

„Berlín și Dama cu hermină” marchează și ultimul sezon în care Pedro Alonso îl va interpreta pe celebrul escroc. Actorul a vorbit deschis despre emoția despărțirii de personaj și despre faptul că revenirea în Sevilla a fost modul perfect de a încheia povestea.

„Acum, că îmi iau rămas-bun de la saga și de la personaj, privesc dintr-o altă perspectivă tot ceea ce am trăit. Am călătorit mult și, într-un fel, ne-am întors acasă în acest sezon. La Sevilla, în Spania. Și toate acestea sunt legate puțin de mitul lui Carmen (simbolul femeii pasionale, libere din povestea Carmen scrisă de Prosper Mérimée, în 1845, n.red.), de personajul Candela (Inma Cuesta), nu? De pasiunea Andaluziei. Acel lucru care îi place atât de mult lui Álex Pina, showrunner-ul, să ia niște paradigme și să le răstoarne. Cred că aceasta este una dintre notele care definesc sezonul și mi se pare că este un act de dreptate poetică, nu? După ce am călătorit prin întreaga galaxie, să ne întoarcem acasă se simte bine pentru a încheia acest parcurs”, ne-a mai spus el.

Foto: Dorota Szulc

