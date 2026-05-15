Florin Dumitrescu, în centrul scandalului cu Antena 1. Cum s-a ajuns la disputa de 1,3 milioane de euro dintre chef și postul de televiziune

Disputa dintre Antena 1 și cei trei foști jurați ai emisiunii „Chefi la cuțite”, Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea, continuă în instanță, după plecarea acestora la PRO TV. După despărțire, televiziunea a deschis mai multe procese împotriva celor trei chefi, iar unul dintre cele mai discutate cazuri îl vizează pe Florin Dumitrescu.

Cum au început neînțelegerile

Potrivit documentelor prezentate în instanță, înainte ca ruptura dintre părți să devină definitivă, chef-ul ar fi primit o solicitare de despăgubiri în valoare de 1,3 milioane de euro, în contextul negocierilor pentru continuarea colaborării cu Antena 1.

La finalul anului 2023, cei trei jurați au decis să nu mai continue proiectul „Chefi la cuțite”, deși contractele lor erau încă active. În spațiul public s-a vorbit despre nemulțumiri legate de programul foarte încărcat de filmări și despre refuzul acestora de a realiza două sezoane pe an.

Despărțirea nu a fost însă una amiabilă. La scurt timp, Antena TV Group a inițiat mai multe acțiuni în instanță împotriva foștilor colaboratori. În cazul lui Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, instanța a decis în primă fază în favoarea televiziunii. Sorin Bontea a fost obligat să achite 100.000 de euro despăgubiri și cheltuieli de judecată, însă decizia poate fi atacată cu apel.

Florin Dumitrescu a câștigat primul proces

Situația lui Florin Dumitrescu a avut însă un rezultat diferit. Deși Antena 1 a solicitat și în cazul său despăgubiri de 100.000 de euro, Tribunalul București a respins acțiunea ca nefondată și a obligat postul de televiziune să îi achite chef-ului aproximativ 17.700 de lei cheltuieli de judecată.

În documentele depuse la dosar apar și detalii despre schimburile de mesaje dintre părți înaintea ruperii colaborării.

„Între părți a avut loc următorul schimb de mesaje: – în data de 6.10.2023 reclamanta (Antena 1) îi propune pârâtului (Florin Dumitrescu) să ‘salveze relaţia contractuală’; – în data de 10.10.2023 pârâtul refuză din nou propunerea – în data de 12.10.2023 reclamanta ia act de acest refuz și îi atrage atenția pârâtului asupra unor clauze contractuale care subzistă și după încheierea raporturilor contractuale; – în data de 30.10.2023 reclamanta îi solicită pârâtului, în temeiul clauzei 5.11, să îi achite despăgubiri de 1.300.000 EUR pentru postări efectuate pentru 13 terți, precum și să șteargă materialele postate”, relatează Cancan.

Ce au decis judecătorii

Instanța a considerat că solicitarea privind plata celor 1,3 milioane de euro a avut un caracter de intimidare și că folosirea clauzei respective a depășit scopul pentru care fusese introdusă în contract.

„În aceste condiţii, şi dacă s-ar accepta că amintita clauză (5.11) s-ar fi menţinut în forma în care a fost redactată în contract, contextul în care a fost invocată pentru prima dată – total străin de scopul pentru care fusese edictată, de vreme ce reclamanta nu doar că nu a invocat faptul că relaţiile sale cu sponsorii şi clienţii ar fi fost afectate de postările pârâtului ci, dimpotrivă, i-a solicitat acestuia să continue relaţia contractuală –, precum şi efectul de intimidare pe care îl poate produce o solicitare de plată a unor despăgubiri de 1.300.000 EUR în cursul unor negocieri în care pârâtul a refuzat de la început propunerea de contractare a reclamantei fac ca invocarea acestei clauze să constituie un veritabil abuz de drept, ce se impune a fi sancţionat cu neaplicarea clauzei, în temeiul art. 15 din Codul civil, care dispune că un drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe”.

Judecătorii au concluzionat că respectiva clauză contractuală ar fi fost folosită ca instrument de presiune pentru continuarea colaborării.

„Momentul în care reclamanta (Antena 1) a invocat pentru prima dată clauza indică o deturnare a acesteia dintr-un instrument preventiv (…) într-un instrument de constrângere a pârâtului (Florin Dumitrescu) să continue o relaţie contractuală pe care nu o mai dorea”, se arată în motivarea instanței.

Ce susține Florin Dumitrescu

În fața instanței, Florin Dumitrescu a declarat că, pe parcursul colaborării începute în 2014, nu i s-ar fi cerut niciodată aprobări scrise pentru postările realizate pe conturile sale de social media.

„Niciodata pe parcursul colaborarii cu Antena, care a debutat, de altfel, în anul 2014, nu s-a pus problema să solicit acordul prealabil scris al acesteia pentru postările pe care le-am realizat pe conturile proprii de socializare (Facebook și Instagram), indiferent dacă în aceste postări erau implicați și terți (inclusiv din afara „trustului').”

Chef-ul a mai susținut că relațiile dintre părți s-ar fi deteriorat după ce el și ceilalți doi jurați au refuzat noile condiții contractuale propuse de televiziune.

Potrivit documentelor din dosar, în septembrie 2023 ar fi avut loc o întâlnire între cele două părți, în urma căreia cei trei chefi ar fi acceptat filmarea sezonului 13, cu condiția ca acesta să fie ultimul și să existe un număr limitat de zile de filmare.

Florin Dumitrescu afirmă însă că draftul de contract primit ulterior ar fi conținut prevederi diferite față de cele discutate, inclusiv extinderea colaborării până în 2026, perioade mai lungi de filmare și clauze suplimentare considerate restrictive. Acesta ar fi fost unul dintre motivele care au dus la plecarea definitivă a celor trei chefi de la Antena 1.

