George Clooney și-a făcut apariția alături de soția lui, Amal, Impact 2026, de la Poznan, în Polonia.

  Actualizat 15.05.2026, 11:42, de ELLE.ro
Amal și George Clooney, împreună pe scena Impact 2026 de la Poznan

Amal Clooney s-a numărat printre persoanele care au ținut discursuri la Impact 2026 Poznań, în Polonia. Celebra avocată pentru drepturile omului a vorbit pe scenă despre expertiza ei în ceea ce privește internațional umanitar.

Impact 2026 este o conferință globală de top privind dreptul, tehnologia și impactul social, care s-a desfășurat la Poznań în perioada 13-14 mai 2026.

Vorbind cu gazda Anita Werner despre responsabilitățile din casă, Amal Clooney a spus: „Depinde de ce aspect. În bucătărie, cu siguranță nu sunt eu, dar poate merită să-l întreb pe soțul meu.” Ulterior, pe scenă a venit și soțul ei, actorul George Clooney. 

În ceea ce privește Fundația Clooney pentru Justiție, pe care o conduc împreună, George Clooney a menționat:

„Soția mea este un geniu și am un respect enorm pentru ea. Mă bucur să o cunosc, darămite să mă căsătoresc cu ea. Sunt foarte fericit să-i susțin proiectele.”

Amal Clooney a avut un mesaj puternic despre importanța libertății de exprimare.

„Nu poți avea o societate liberă fără un sistem judiciar și o presă independente. Dacă nu ai o presă independentă, nu știi ce se întâmplă, iar dacă nu ai un sistem judiciar independent, începi să vezi procesele ca niște înțelegeri politice. Cred că, în calitate de avocat, am un rol special de jucat și un simț al datoriei. Legea poate fi folosită pentru bine, dar poate fi folosită și pentru rău. Încerc să-mi folosesc abilitățile pentru a-i ajuta pe cei care au mai puține oportunități. Este o onoare pentru mine să pot face asta.”

Amal Clooney este cercetătoare senioră la Institutul Oxford pentru Tehnologie și Justiție, co-fondatoare a Fundației Clooney pentru Justiție, care luptă pentru sprijinirea victimelor nedreptății din întreaga lume.

Amal Clooney a fost numită Avocatul Anului Internațional în 2024, conform revistei Legal 500, iar munca sa a fost recunoscută de Națiunile Unite, Forumul Economic Mondial și revista Time pentru impactul său global.

Printre realizările sale, Clooney a obținut primele condamnări ale unor luptători ISIS pentru genocid și crime împotriva umanității, a pledat pentru eliberarea prizonierilor politici și a jurnaliștilor din întreaga lume, inclusiv a laureatei Premiului Nobel pentru Pace, Maria Ressa, și, prin intermediul fundației sale, a ajutat peste o sută de jurnaliști și apărători ai drepturilor omului, sprijinind în același timp mii de femei în apărarea drepturilor lor legale.

Impact 2026 va avea o ediție de gală și la București, între 29 și 30 septembrie, la Romexpo Exhibition Center & Face Convention Center, în Piața Presei Libere, iar printre vorbitori vor fi actorul american Ryan Reynolds și Anna Lembke, profesoară de psihiatrie la Facultatea de Medicină a Universității Stanford și șefa Clinicii de Diagnostic Dual pentru Medicină în Dependență de la Stanford.

Printre speakeri se va număra, la fel ca la ediția din 2025, și Andrei Bereandă, CEO Ringier România. Biletele pentru Impact Bucharest 2026 pot fi cumpărate de aici. Ringier România este partener Impact Bucharest 2026.

