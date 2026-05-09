Editorial fashion: Genul nu e o croială

O cravată așezată cu intenție sau un sacou purtat cu atitudine, un trenci care împrumută din eleganța clasică masculină sau un costum contrastant.
Acest editorial își propune să reinterpreteze codurile vestimentare tradiționale, filtrându-le printr-o
feminitate modernă și asumată. Contrastul dintre liniile rigide ale hainelor și delicatețea modelului intensifică mesajul: stilul nu are gen, ci glas.
Așa cum Yves Saint Laurent a oferit femeilor smokingul, un gest revoluționar la acea vreme, astăzi reafirmăm libertatea de a purta orice, oricum, oricând.
Fotografii: Radu Soare
Realizatoare: Maria Pantazi
Model: Beny / MUR models
Machiaj: Georgiana Petraș
Studio: Rawrent.