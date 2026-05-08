Ce am descoperit la prima mea experiență Milan Design Week: de la Swedish Home by Electrolux la cele mai cool instalații din oraș

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Prima mea experiență la Milan Design Week a venit exact așa cum îmi imaginam de ani buni, după toate imaginile salvate din social media și toate poveștile auzite de la oameni care mergeau anual la eveniment. Mereu mi s-a părut genul de loc unde designul nu stă doar în galerii sau showroom-uri, ci acaparează complet orașul. Milano devine, pentru câteva zile, un mix foarte bine dozat între modă, arhitectură, tehnologie și lifestyle. Așa că atunci când cei de la Electrolux m-au invitat să descopăr conceptul lor din cadrul Milan Design Week 2026, răspunsul meu pozitiv a fost firesc.

Sunt o fană declarată a orașului, nefiind prima mea vizită, însă a fost prima într-un astfel de context. Și cred că exact asta mi-a plăcut cel mai mult încă din prima zi, senzația că tot orașul funcționează altfel în perioada asta. Cafenelele sunt pline de oameni care discută despre instalații și expoziții, își fac fotografii, își aleg cu atenție ținutele, curțile interioare ascund concepte spectaculoase, iar fiecare stradă pare să ducă spre încă un spațiu care merită descoperit. Deși timpul a fost limitat, m-am bucurat să descopăr aproape la fiecare pas în Brera câte o instalație din cadrul festivalului.

În tot acest haos creativ, experiența Electrolux a venit ca o pauză de relaxare. Și cred că exact asta era ideea.

„The Swedish Home” prezentat la Milano

Conceptul The Swedish Home' prezentat de Electrolux la Milan Design Week 2026 vorbește despre ceva ce probabil simțim cu toții în ultimii ani: faptul că aducem acasă agitația de afară. Totul se întâmplă rapid, suntem constant conectați la tot ce este în jurul nostru, iar spațiul de acasă nu mai funcționează mereu ca refugiu. Iar suedezii au un mod foarte bun de a simplifica lucrurile fără să le facă reci sau impersonale.

Conceptul lor, realizat în colaborare cu Veneta Cucine, a mizat pe lumină caldă, materiale naturale, texturi tactile și electrocasnice integrate extrem de discret în decor. Nimic nu părea forțat sau excesiv. Din contră, tot spațiul avea genul acela de liniște care te face să stai mai mult decât plănuiai inițial.

Mi-a plăcut foarte mult și direcția de design a produselor. Minimaliste, dar nu plictisitoare. Sofisticate, fără să încerce prea tare să demonstreze ceva. Iar asta se vede tot mai mult în felul în care brandurile premium din zona tech și home încep să comunice cu oamenii, mai puțin despre „look at me”, mai mult despre cum te face produsul respectiv să te simți în spațiul tău. În cadrul evenimentului de la Milano am avut parte și de o sesiune de meditație, învățând tehnici de respirație de repetat acasă.

Totuși, atenția mea s-a focusat mai mult apoi pe cuptorul pentru pizza. Care, apropo, are pizza gata în 2 minute și jumătate.

Amelia Chong, Principal Designer CMF (Colour, Material & Finish) Product Line Taste în cadrul Electrolux, mi-a povestit mai mult despre filosofia din spatele conceptului și mi-a rămas în minte ideea că designul ar trebui să susțină viața de zi cu zi, nu să o domine.

„În cultura suedeză există o relație foarte puternică între casă, natură și echilibru. Ne dorim spații care să fie calme și funcționale, dar și primitoare”, explica Amelia. Mi s-a părut interesant și faptul că accentul nu cade doar pe estetică, ci și pe senzația pe care o transmite spațiul atunci când trăiești efectiv în el, totul fiind la nivel de subconștient.

Tot ea spunea că acest concept nu este gândit pentru o categorie anume de oameni, ci pentru „viața reală”. Pentru familii, pentru oameni care gătesc des, pentru cei care vor tehnologie intuitivă și discretă, dar și pentru generațiile mai tinere care caută autenticitate și confort emoțional în spațiul de acasă.

Un alt detaliu care mi-a plăcut a fost abordarea lor legată de sustenabilitate. Amelia vorbea despre ideea de „longevitate estetică”, produse și materiale care nu sunt construite în jurul unui trend de moment, ci care rezistă în timp atât vizual, cât și funcțional. Și sincer, cred că asta începe să conteze tot mai mult într-o perioadă în care vedem interioare schimbate complet de la un sezon la altul doar pentru că „așa se poartă”.

După o zi plină de activități la MelzoDodici, echipa Electrolux a găzduit o cină în grădină, într-o atmosferă caldă, primitoare, unde relaxarea a fost într-o combinație perfectă cu fine dining-ul. A fost cu adevărat o călătorie multisenzorială pusă în scenă de către Chef Norbert Niederkofler, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați din Italia, dar și de Ernst Knam, unul dintre cei mai cunoscuți maeștri cofetar-patiseri din Italia.

Milan Design Week, luat la pas

După experiența Electrolux, am intrat complet în ritmul Milan Design Week. Orașul avea o energie incredibilă încă din prima zi, iar vremea a ajutat enorm. Milano primăvara are oricum farmecul lui aparte, dar în săptămâna designului totul pare și mai viu. Străzi pline, oameni relaxați, multă modă, foarte mult design și genul acela de agitație bună care nu obosește, ci te face să vrei și mai mult.

În cele trei zile am încercat să văd cât mai multe instalații, deși clar aș fi avut nevoie de încă o săptămână dacă ar fi fost posibil. Una dintre opririle mele preferate a fost expoziția Louis Vuitton de la Palazzo Serbelloni, unde era prezentat un tribut adus lui Pierre Legrain, alături de noile piese Objets Nomades. Foarte elegant construit tot spațiul, exact genul acela de luxury care nu devine obositor și care te face să înțelegi și mai bine estetica din spatele casei de modă.

Mi-a plăcut mult și colaborarea dintre Audi și Zaha Hadid Architects, o instalație care combina tehnologia cu arhitectura într-un mod foarte fluid și cinematic.

Dar dacă ar fi să aleg momentul care mi-a rămas cel mai clar în minte, probabil ar fi zona de la Duomo di Milano, unde întregul La Rinascente fusese transformat pentru lansarea The Devil Wears Prada 2. Pantoful uriaș instalat în piață era imposibil de ignorat, iar în interior găseai tot felul de spații care trimiteau la scene iconice din primul film. A fost una dintre cele mai fotografiate zone din oraș și, sincer, înțeleg perfect de ce.

Evident, am ajuns și la Salone del Mobile, locul unde ai impresia că vezi viitorul designului interior condensat în câteva hale imense. Brandurile de tehnologie, mobilier și home appliances au venit cu lansări noi, iar direcția generală părea destul de clară: minimalism cool, integrare AI și produse care încearcă să simplifice viața fără să transforme casa într-un showroom SF.

Per total, Milan Design Week a fost exact combinația aceea de design, tehnologie, modă și atmosferă urbană care te face să vrei să descoperi și mai mult. Dincolo de instalațiile spectaculoase și lansările impresionante, mi-a plăcut mult felul în care întregul oraș a transmis creativitate timp de câteva zile. Milano are oricum un ritm aparte, dar în perioada asta totul pare puțin mai viu, mai curios, mai conectat la artă și la idei noi. Iar pentru mine, prima experiență la Design Week a venit cu foarte multă inspirație și cu sentimentul că trei zile au fost, clar, prea puține.

foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro