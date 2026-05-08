ELLE România poate deveni acum una dintre sursele tale preferate de știri pe Google. Ce setări ai de făcut

Google introduce o nouă funcție care le oferă utilizatorilor mai mult control asupra știrilor afișate în rezultatele căutărilor. Opțiunea „Surse preferate” permite acum selectarea publicațiilor pe care vreți să le vedeți mai des în secțiunea „Top Stories”, dar și în recomandările Google Discover. Iar dacă vă doriți să urmăriți mai frecvent articolele ELLE România, puteți seta publicația ca sursă preferată în doar câțiva pași simpli.

Google personalizează rezultatele de știri pentru utilizatori

În ultimele săptămâni, Google a început să implementeze o nouă funcție menită să personalizeze experiența utilizatorilor atunci când caută știri online. Este vorba despre „Surse preferate”, o opțiune care permite alegerea publicațiilor de încredere pe care vreți să le vedeți mai des în rezultatele căutărilor.

Astfel, utilizatorii nu mai depind exclusiv de algoritmul Google pentru selecția știrilor, ci își pot personaliza feed-ul în funcție de interesele și preferințele proprii.

Prin selectarea ELLE România ca sursă preferată, articolele publicației vor apărea mai frecvent în caseta „Top Stories”, dar și în secțiunea dedicată recomandărilor personalizate din Google Discover.

Cum poți seta ELLE România ca sursă preferată în Google

Există mai multe metode rapide prin care poți alege ELLE România ca publicație favorită în Google Search.

1. Selectează ELLE România direct din contul tău Google

După conectarea în contul Google, utilizatorii pot selecta publicația direct din sugestiile afișate în noua funcție „Surse preferate”.

2. În timpul unei căutări pe Google, poți apăsa pe iconița în formă de stea din dreptul secțiunii „Top Stories”, apoi poți adăuga ELLE România printre sursele tale preferate de știri.

3. Poți adăuga direct ELLE România din secțiunea „Surse preferate” disponibilă în Google Search.

Google permite și accesarea rapidă a setărilor dedicate surselor favorite, unde utilizatorii pot adăuga sau elimina publicațiile preferate oricând doresc.

Un avantaj important este faptul că poți selecta mai multe surse în același timp și îți poți modifica preferințele oricând, în funcție de interesele tale.

Ce înseamnă funcția „Surse preferate” pentru utilizatori

Noua funcție lansată de Google vine într-un moment în care tot mai mulți oameni caută surse de informare credibile și conținut verificat, în contextul în care informațiile false și materialele generate cu ajutorul inteligenței artificiale devin tot mai greu de identificat.

Instrumente precum „Preferred Sources” sau noile rezumate generate de AI schimbă felul în care utilizatorii consumă știri online și ridică o întrebare importantă: cum alegem informațiile în care putem avea încredere?

ELLE continuă să ofere conținut relevant și verificat

Indiferent de schimbările aduse de algoritmi sau de noile instrumente digitale, obiectivul ELLE rămâne același: furnizarea unui conținut relevant, actual și atent verificat pentru cititorii săi.

Într-un peisaj online aflat într-o continuă transformare, relația de încredere dintre publicații și cititori devine mai importantă ca oricând. Tehnologia și platformele se schimbă constant, însă nevoia de informații credibile și de conținut de calitate rămâne aceeași.

