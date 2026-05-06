De ce screeningul de fertilitate ar trebui să fie parte din rutina ta de sănătate

Fertilitatea nu mai e, de ceva timp, un subiect despre „o să vedem când vrem copii”. A devenit parte din discuția mai mare despre sănătate, prevenție și alegeri informate. Iar screeningul de fertilitate începe să fie, încet-încet, la fel de normal ca analizele de rutină.

Pe scurt, screeningul de fertilitate înseamnă o evaluare timpurie a capacității reproductive, atât la femei, cât și la bărbați, chiar și în absența unor probleme evidente. Nu e vorba de tratament, ci de informație: unde te afli acum și ce opțiuni ai mai târziu.

Datele din Organizația Mondială a Sănătății, publicate în 2023, arată că infertilitatea afectează aproximativ 1 din 6 persoane la nivel global, iar tendința este în creștere, inclusiv din cauza stilului de viață și a vârstei la care oamenii aleg să devină părinți. 

În același timp, studii publicate în reviste precum Healthline arată că fertilitatea feminină începe să scadă vizibil după 30 de ani, cu un declin mai accentuat după 35. 

Aici intervine ideea de screening: nu aștepți să apară o problemă, ci alegi să știi din timp.

Ce înseamnă, de fapt, screeningul de fertilitate

Exact această abordare o susține și Dr. Mihaela Braga, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în medicina reproductivă, parte din echipa Embryos. Pentru ea, fertilitatea nu este doar o reacție la dificultăți, ci o zonă în care prevenția și educația pot face diferența.

„Ideal, un prim screening de fertilitate ar trebui făcut în jurul vârstei de 25-30 de ani, chiar dacă nu există un plan imediat de sarcină. Nu vorbim despre investigații complicate, ci despre o evaluare de bază, care îți oferă o imagine clară asupra sănătății tale reproductive. De cele mai multe ori, acest lucru înseamnă o ecografie transvaginală simplă, în timpul căreia putem evalua rezerva ovariană și putem identifica eventuale afecțiuni care ar putea influența fertilitatea, cum ar fi fibroame sau endometrioză. De cele mai multe ori, acest lucru înseamnă o ecografie transvaginală simplă, în timpul căreia putem evalua rezerva ovariană și putem identifica eventuale afecțiuni care ar putea influența fertilitatea, cum ar fi fibroame sau endometrioză.”, a declarat Dr. Mihaela Braga pentru ELLE România.

Rezerva ovariană și testul AMH explicate simplu

Conceptul sună tehnic, dar explicația e surprinzător de simplă. „Îmi place să explic rezerva ovariană printr-o imagine simplă: ca o piscină plină cu bile. Piscina este ovarul, iar bilele sunt foliculii, adică ovocitele. Numărul acestor ‘bile’ reprezintă rezerva ovariană.”

Această „rezervă” nu se reface și scade natural în timp. Iar unul dintre indicatorii folosiți pentru a o evalua este testul AMH, o analiză de sânge care oferă o estimare a numărului de ovocite disponibile. Totuși, nu e un verdict absolut:

„AMH-ul nu spune întreaga poveste: nu oferă informații despre calitatea ovocitelor și nu poate prezice singur șansele de sarcină. Un AMH scăzut este, mai degrabă, un semnal că este bine să nu amânăm prea mult”, subliniază medicul.

De fapt, aici apare una dintre cele mai importante idei: fertilitatea nu se reduce la un singur rezultat sau la o singură analiză. Este, cum spune Dr. Braga, „un puzzle”.

Fertilitatea nu e doar „problema femeii”

Ecografia și consultația ginecologică sunt doar o parte din imagine. La fel de importante sunt analizele hormonale, evaluarea trompelor uterine și, un detaliu ignorat destul de des, investigarea partenerului.

Pentru că, da, fertilitatea nu este doar „despre femei”.

„Spermograma este investigația de bază în evaluarea fertilității masculine”, explică Dr. Braga. Aceasta analizează numărul, mobilitatea și forma spermatozoizilor. Dar există și situații în care rezultatele sunt aparent normale, iar problemele persistă.

În aceste cazuri, se poate face un test suplimentar, cum este cel de fragmentare a ADN-ului spermatic (Halosperm), care verifică integritatea materialului genetic.

Și cifrele confirmă realitatea din cabinete: în aproximativ 30–40% din cazuri, există factori de infertilitate la ambii parteneri, după cum indică și medicul.

„În aproximativ 30-40% dintre cazuri, există factori de infertilitate la ambii parteneri. De aceea, abordarea corectă nu este individuală, ci de cuplu. Fertilitatea nu mai este doar o ‘problemă feminină’. Este important ca evaluarea să fie făcută în cuplu.”

De ce contează momentul în care afli

În paralel, stilul de viață joacă un rol tot mai important. Fumatul, stresul, alimentația dezechilibrată sau sedentarismul pot influența fertilitatea, inclusiv la bărbați, un aspect despre care se vorbește din ce în ce mai des în ultimii ani.

Când vine vorba de timing, mulți aleg să amâne investigațiile. De cele mai multe ori, din convingerea că „mai este timp”.

„Cea mai frecventă greșeală este subestimarea timpului”, spune Dr. Braga. În practică, multe cupluri ajung la medic după ani de încercări, când opțiunile devin mai limitate sau mai complicate.

Screeningul preventiv schimbă complet perspectiva. Nu pune presiune, dar oferă control. Dacă valorile nu sunt ideale, nu înseamnă automat infertilitate, ci mai degrabă un semnal că e nevoie de o strategie personalizată.

Aceasta poate însemna lucruri diferite: monitorizare, ajustări ale stilului de viață sau, în unele cazuri, conservarea fertilității, cum ar fi congelarea ovocitelor.

„Primul pas este interpretarea corectă a rezultatelor. Valori ‘scăzute’ nu înseamnă automat infertilitate, ci indică faptul că este nevoie de o strategie personalizată. În funcție de caz, poate fi vorba despre monitorizare, planificare atentă sau intervenții medicale. Uneori, discutăm și despre conservarea fertilității. Cel mai important este că aceste informații oferă claritate și control, nu motive de panică.

Îmi doresc ca pacienții să poată lua decizii informate, bazate pe dovezi științifice, pentru că fiecare caz este diferit, iar viitorul este, fără îndoială, medicina personalizată.”, ne mai spune Dr. Braga.

Important este momentul în care afli. Pentru că, în final, nu e vorba doar despre „a putea avea copii”, ci despre a avea opțiuni și a lua decizii informate. 

foto: Profimedia

