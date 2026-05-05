Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut cu un număr covârșitor de voturi „pentru”

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, 5 mai, după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost adoptată în plenul reunit al Parlamentului. Votul în favoarea moțiunii marchează căderea Executivului și deschide o perioadă de negocieri politice intense pentru formarea unei noi majorități.

Din totalul de 464 de parlamentari, 431 au fost prezenți, iar dintre voturile valabil exprimate, 281 au fost „pentru” și doar 4 „împotrivă”, în timp ce 3 voturi au fost anulate. Rezultatul a fost întâmpinat cu aplauze de către susținătorii moțiunii. Liderul AUR, George Simion, care a și inițiat procedura, a transmis un mesaj public imediat după vot: „Mulțumesc celor 90 de parlamentari AUR pentru corectitudine. Moțiunea a trecut!”

Înaintea votului, premierul Ilie Bolojan a susținut un discurs în plen, criticând dur inițiativa opoziției și punând sub semnul întrebării coerența documentului care îi contesta performanțele.

„Am ascultat această moțiune, care face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contrasemnat-o. Dacă ca e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu în Guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să scriu așa ceva”.

Ilie Bolojan a respins acuzațiile privind situația economică și a susținut că a preluat un deficit bugetar deja existent: „Unii dintre cei care astăzi susțin moțiunea știu exact ce lăsau în urmă, dar PSD nu și-a asumat poziția de premier, lăsându-l pe altul să-și asume. Mi-am asumat funcția de premier fiind conștient că vine cu o presiune uriașă și că nu vine cu aplauze din partea cetățenilor. Cu toate dificultățile care au fost, în cele 10 luni am făcut câteva lucruri și trebuie să le mulțumesc miniștrilor cu care am colaborat”.

După rezultatele votului, Sorin Grindeanu, liderul PSD, le-a oferit jurnaliștilor primele declarații, susținând că Ilie Bolojan ar trebui să își prezinte demisia.

„Așa cum ați văzut, eu azi n-am dorit să iau cuvântul, pentru că eu cred că tot noi, împreună, trebuie să construim o majoritate. Moțiunea a fost adoptată cu un număr record de voturi. Asta arată că tot ceea ce s-a spus de către cei care au votat a primit susținerea masivă a Parlamentului. Vă spuneam că n-am vrut să iau cuvântul pentru că, atât eu, cât și colegii mei din PSD, în ultimele 10 zile, am încercat să reducem tensiunea publică și să păstrăm punți de dialog cu celelalte partide. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic. Eu cred că există viață și după această moțiune și este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Mă aștept ca domnul Nicușor Dan să ne convoace la consultări și ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de prim-ministru, chiar dacă este interimar, fiindcă este un vot covârșitor.”

Un precedent similar a avut loc în octombrie 2021, când guvernul condus de Florin Cîțu a fost demis tot în urma unei moțiuni de cenzură adoptate cu 281 de voturi „pentru”, acesta fiind considerat cel mai mare scor înregistrat pentru căderea unui Executiv în România. La acel moment, parlamentarii PNL și UDMR au fost prezenți în sală, însă nu și-au exprimat votul, iar parlamentarii AUR și USR au votat împreună pentru moțiune.

După adoptarea moțiunii, guvernul rămâne în funcție cu atribuții limitate, în regim interimar, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile. În acest interval, partidele politice vor purta negocieri pentru conturarea unei noi formule de guvernare. Un rol esențial în perioada următoare îi revine președintelui Nicușor Dan, care urmează să convoace consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

În paralel cu turbulențele politice generate de căderea guvernului, cursul valutar a înregistrat o evoluție semnificativă. Banca Națională a României a anunțat pentru 5 mai 2026 un curs de referință de 5,2180 lei pentru un euro, cel mai ridicat nivel din istorie. Pe piața interbancară, moneda europeană a continuat să se aprecieze și a depășit pragul de 5,23 lei în jurul orei 13:00. După finalizarea votului asupra moțiunii de cenzură, euro era tranzacționat în intervalul 5,2290 – 5,2310 lei.

