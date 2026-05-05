Dani Oțil, ironii la adresa Ramonei Olaru după despărțirea de Steve Ant: „Ați eliminat stresul?”

După încheierea relației cu artistul grec Steve Ant, Ramona Olaru a ajuns din nou în centrul atenției, chiar în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde ironiile nu au întârziat să apară. Dani Oțil nu a ratat momentul de a face glume pe seama situației, în direct. Cu toate acestea, asistenta TV a demonstrat că știe să răspundă pe măsură.

Dani Oțil, ironic la adresa Ramonei Olaru

Povestea dintre Ramona Olaru și Steve Ant s-a încheiat la scurt timp după o vacanță petrecută în Tenerife, relația lor durând doar câteva luni. Despărțirea rapidă a devenit subiect de discuție. În același timp, atmosfera din platoul emisiunii matinale a rămas una relaxată, dar presărată cu săgeți subtile.

Cunoscut pentru stilul său ironic, Dani Oțil a făcut câteva comentarii cu subînțeles despre viața personală a colegilor săi, sugerând într-o notă amuzantă că lucrurile se schimbă destul de repede în plan sentimental. Discuția a pornit de la tema gestionării stresului, iar întrebările adresate au avut o tentă ușor provocatoare.

„Voi, Cuza, Ramona, ați eliminat stresul din viețile voastre? Dacă da, acum câte zile?”, a întrebat Dani Oțil. „Acum eu elimin stresul în fiecare zi. De fiecare dată când apare, îl elimin pe moment. Nu mai stau la discuții. Viața mea este prea roz ca să fie întunecată de chestiile astea nepotrivite”, a răspuns Ramona Olaru.

Ramona Olaru, primele declarații după despărțire

Ramona Olaru nu s-a lăsat intimidată și a răspuns cu încredere, arătând că privește lucrurile într-o manieră pozitivă.

Cu ocazia sărbătorilor de Paște, Ramona Olaru și Steve Ant au fost plecați într-o vacanță în Tenerife. După întoarcerea din această escapadă, cei doi nu au mai apărut împreună, aspect care a alimentat zvonurile potrivit cărora s-ar fi despărțit. Prezentatoarea rubricii meteo de la Neatza cu Răzvan și Dani a reacționat în urma acestor speculații, precizând că nu își dorește să ofere detalii despre viața ei personală.

„Nu vreau să vorbesc despre asta, de ce să vorbesc despre viața mea personală. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect! Apreciez. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect deloc, despre mine și Steve”, a declarat Ramona Olaru pentru Spynews.ro.

Ce spunea Steve Ant despre relația cu Ramona Olaru

Ramona Olaru a ales să își facă publică relația chiar în direct, în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a apărut alături de partenerul ei, Steve Ant. Invitat în platoul matinalului, artistul a fost luat la întrebări de prezentatorul Răzvan Simion, care a vrut să afle detalii despre relația celor doi.

Steve Ant a recunoscut că nu este pentru prima dată când apar în presă informații despre viața lui sentimentală, însă intensitatea actuală este diferită. La acel moment, el a confirmat că relația lor durează de câteva luni.

„Nu e prima dată (n.r. când apare în ziare), însă e prima dată când se întâmplă totul atât de intens. E un pic dubios. (n.r. Și de cât timp vă ascundeți?) De câteva luni”, a mărturisit iubitul Ramonei Olaru, la Neatza.

Întrebat despre intențiile sale, artistul a fost cât se poate de clar: relațiile trebuie să aibă la bază seriozitatea.

„Nu există relație dacă nu ai gânduri serioase”, a declarat cântărețul.

Replica lui a stârnit imediat reacția Ramonei Olaru, care a răspuns într-o notă amuzantă: „Aaa, păi de ce n-ai zis așa?!”

