Covorul roșu de la Met Gala 2026: cele mai spectaculoase ținute

Covorul roșu de la Met Gala 2026 nu a fost roșu, ci pavat, dar a fost display-ul perfect pentru modul în care celebritățile și stiliștii au imaginat și interpretat tema centrală a evenimentului de anul acesta, Fashion is Art.

S-a vorbit mai mult despre Met Gala anul acesta înainte de eveniment decât în alți ani, și asta pentru că sponsorizarea oferită de Jeff Bezos și de soția lui, Lauren Sanchez, i-a făcut pe mulți să își dorească să boicoteze gala sau să discute intens despre rolul pe care miliardarii îl au nu doar în a decide cum funcționează lumea, ci și în a formula discursul cultural după care se ghidează aceasta.

Și cu toate că protestele sunt întemeiate, deși mari bogați ai lumii au avut dintotdeauna aceste roluri și mai toate muzeele importante își bazează colecțiile pe contribuțiile cu care aceștia și-au spălat imaginea de-a lungul timpului, Met Gala rămâne un punct de referință în felul în care este privită moda astăzi, dar și în cel în care este conservată pentru posteritate, în Costume Institute, secția muzeului dedicată domeniului.

Vorbind strict despre moda de pe covorul roșu de la Met Gala 2026, celebritățile s-au dat peste cap pentru a respecta tema Fashion is Art, despre care poți citi pe larg aici, dar doar unele dintre ele au reușit să găsească echilibrul între referințele directe și imaginația menită să aducă moda mai departe.

Madonna, care face asta de decenii, a găsit poate cel mai spectaculos mod de a defila pe covorul roșu de la Met Gala, într-o ținută flamboaiantă semnată Saint Laurent, purtând o corabie pe cap, și citând în felul acesta un detaliu dintr-o faimoasă lucrare semnată de Leonora Carrington, Ispitirea sfântului Anton. Referința nu este întâmplătoare, artista însăși având un parcurs similar, în percepția publică, cu cel al Madonnei.

Una dintre cele mai importante artiste suprarealiste, internată la un moment dat la ospiciu, forțat, nu putea să nu o inspire pe cântăreața excomunicată de Vatican, care și-a văzut arta contestată la un nivel aproape inimaginabil, dar care a reușit să își conserve locul în istorie cu brio. Este corabia purtată de Madonna pe cap o referire la faimoasa Corabie a nebunilor, metoda comunităților de a scăpa de cei diferiți în alte vremuri? Posibil, iar dacă este așa, ținuta ei e cu atât mai bună.

Anok Yai a fost o altă apariție remarcabilă și maiestuoasă, citând faimoasele Madonne negre care au împânzit la un moment bisericile catolice din întreaga lume vestică (și nu numai). Ținuta ei, realizată de Pierpaolo Piccioli pentru Balenciaga, cu accesoriile care făceau din model o Madonnă înlăcrimată, a fost printre cele mai evocatoare ținute ale serii.

Sarah Paulson apărând într-o ținută Matières Fécales pe covorul roșu de la Met Gala 2026, cu o mască realizată dintr-o bancnotă de un dolar, e la fel de inspirată. Actrița a spus că a venit să reprezinte cei 1%, bogații și faimoșii lumii, cu bancnota ei, poate într-o încercare de a evita criticile, adresându-le chiar ea dinainte. Comentariul ei despre ce se întâmplă în prima zi de luni a lunii mai în vreme ce lumea arde, la propriu, e binevenit, cu toate că e adevărat că Paulson face parte dintre acei puțini privilegiați. Cel puțin, e conștientă de asta.

Cât despre referințele mai directe la lucrări de artă pe covorul roșu de la Met Gala 2026, ele au fost numeroase, dar doar unele cu adevărat reușite. Rachel Zegler în Prabal Gurung, întruchipând pictura lui Paul Delaroche, cu execuția lui Lady Jane Grey; Hunter Schafer într-o ținută Prada asemănându-se teribil cu una dintre cele mai celebre lucrări ale lui Gustav Klimt; Chase Infiniti într-o spectaculoasă rochie Thom Browne; Colman Domingo într-un Valentino care ar fi putut fi pictat lejer de Picasso sunt doar cele mai evidente exemple.

Și, desigur, mai este și celebrul tablou al lui John Singer Sargent, portretul lui Madame X, citat de nu mai puțin de trei invitate: Lauren Sanchez în Schiaparelli, Claire Foy în Erdem și Julianne Moore în Bottega Veneta. Și dacă Sanchez merită o discuție separată pentru rolul său de gazdă a galei și pentru motivele pentru care s-a îndreptat către această foarte celebră lucrare (care, cu siguranță, va deveni încă mai celebră, pentru o altă generație, de acum înainte), Foy și Moore au arătat, amândouă, splendid.

Mai merită, desigur, să o amintim și pe Kim Kardashian, purtând pe covorul roșu de la Met Gala 2026 Allen Jones și Whitaker Malem. Allen Jones, celebru pentru mobila sa pop art, realizată din siluete umane (notabil, feminine) vorbea despre fetiș. O discuție la fel de relevantă și azi, mai ales în ceea ce o privește pe Kardashian și felul în care a reușit să construiască un imperiu (și relevanță culturală) apelând chiar la imaginație și autofetișizându-se. Cât despre Patrick Whitaker și Keir Malem, aceștia au devenit cunoscuți cu decenii în urmă pentru mulajele după corpuri, piese care nu sunt chiar modă, dar au fost folosite și în acest sens. Ca mai mereu, Kardashian a reușit cu inteligență să se folosească de conceptele altora, să și le încorporeze și să pară că se ironizează în vreme ce e, în cele din urmă, sinceră vorbind despre sine prin intermediul vestimentației.

Alte apariții interesante pe covorul roșu de la Met Gala 2026? Ei bine, au fost câteva. Eileen Gu într-o rochie Iris van Herpen ce părea făcută din bule, Teyana Taylor într-un superb ansamblu Tom Ford, Elizabeth Debicki arătând diafan într-o rochie Vera Wang albă, Adut Akech într-o ținută Thom Browne neagră, Cardi B arătând că nu se teme de nimic, cu atât mai puțin de un angajament în ceea ce privește moda și relația sa cu corpul, în Marc Jacobs; Kylie Jenner în cea mai spectaculoasă piesă Schiaparelli a serii, Sombr în Valentino, Janelle Monae în Christian Siriano, Rose în Saint Laurent, Dree Hemingway în Valentino, Ayo Edebiri în Chanel și Emma Chamberlain într-un memorabil Mugler au întregit galeria look-urilor fabuloase.

