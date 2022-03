Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu

Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu, locuiește de mai multă vreme în Africa de Sud împreună cu actuala lui parteneră de viață, Cosmina Ionescu, care este cu 20 de ani mai tânără decât el, dar și cu băiatul lor, în vârstă de aproape opt ani. Fostul prezentator TV mai are o fată, pe nume Catinca, din primul mariaj cu Oana Mereuță.

Andreea Berecleanu a fost mulți ani într-o relație cu Andrei Zaharescu. Au prezentat împreună știrile PRO TV sau Observatorul de la Antena 1, începând din 1996, și până în 2010. Au divorțat în 2013, după o căsnicie care a durat 15 ani, și au împreună doi copii, Eva și Petru.

Fostul soț al Andreei Berecleanu, Andrei Zaharescu, a fost numit în anul 2013 consul general al României la Cape Town, în Africa de Sud. Și-a refăcut viața și este căsătorit cu Cosmina Ionescu, alături de care are și un copil.

În ceea ce privește viața personală, fostul soț al Andreei Berecleanu a preferat să fie rezervat. În fotografiile publicate pe pagina de Facebook a Consulatului General al României la Cape Town, Andrei Zaharescu apare în compania partenerei sale de viață la diverse evenimente la care participă. Cei doi au purtat cu mai multe ocazii costume tradiționale românești în cadrul activităților la care i-au parte.

Conform fanatik.ro, Cosmina Ionescu este avocată și se implică în activitatea pe care o desfășoară soțul său, lucrând tot în cadrul consulatului român de acolo.

Andreea Berecleanu a vorbit acum ceva timp în podcast-ul lui Damian Drăghici despre divorțul de fostul partener, dar și despre cum au reușit cei doi copii să treacă peste separarea părinților, spunând că a apelat la un psiholog pentru a afla dacă aceștia au fost afectați.

„Ei, mutându-se la un moment dat în sistem britanic, la doi ani de la divorț, am renunțat atunci la sistemul de stat pentru că lucrurile erau incerte și se schimbau de la o zi la alta în sistemul de stat românesc, cum se întâmplă și acum. M-am enervat, era noiembrie și i-am mutat. A fost foarte greu pentru ei. La un moment dat, am vrut să meargă la psihologul școlii să vadă dacă există vreo rană legată de divorț. Mi-a spus că nu există, pentru că, practic, în momentul în care eu am divorțat, s-a produs ceva.”