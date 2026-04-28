George și Amal Clooney, apariție glam pe covorul roșu. Actorul a obținut un premiu special

George Clooney și Amal își petrec o mare parte din an în sudul Franței, alături de gemenii lor în vârstă de opt ani, Alexander și Ella. Cu toate acestea, cei doi au fost surprinși recent într-o apariție elegantă la gala Chaplin Award, organizată la Lincoln Center, unde actorul a fost distins cu cel de-al 51-lea premiu Chaplin, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa remarcabilă la cinematografie.

George Clooney a optat pentru un look clasic, purtând un smoking negru completat de papion, în timp ce Amal a atras toate privirile într-o rochie din satin, într-o nuanță intensă de fucsia, cu umerii goi și o capă amplă care îi cădea elegant pe brațe. Ținuta i-a pus în evidență picioarele tonifiate, iar apariția a fost completată de pantofi aurii cu vârf ascuțit, un clutch asortat și cercei statement, lungi și strălucitori.

Avocata pentru drepturile omului și-a aranjat părul brunet într-o coadă sofisticată, cu câteva șuvițe lăsate liber în jurul feței, iar machiajul a fost completat de un ruj roz intens, pentru un plus de eleganță.

Așa cum se întâmplă de obicei, copiii lor, Alexander și Ella, nu au fost prezenți la eveniment. Cei doi părinți preferă să-i țină departe de atenția publică cât mai mult timp posibil. De altfel, George și Amal Clooney au făcut un pas important în această direcție, solicitând cetățenia franceză, pe care au obținut-o în decembrie 2025, tocmai pentru a-și crește copiii departe de presiunea paparazzilor de la Hollywood.

„Iubesc cultura franceză, limba voastră, chiar dacă încă nu o stăpânesc foarte bine după 400 de zile de cursuri”, a declarat actorul pentru postul de radio RTL. „Aici nu se fac fotografii copiilor. Nu există paparazzi ascunși la porțile școlilor. Acesta este cel mai important lucru pentru noi. Mi-aș dori un loc care să-mi permită să scap din Statele Unite.”

În 2021, familia a achiziționat o fostă proprietate viticolă de aproximativ 425 de acri în sudul Franței, cunoscută sub numele de Domaine du Canadel, pentru suma de 8,3 milioane de dolari. Acolo își petrec mare parte din timp.

Proprietatea se află la doar cinci minute de mers cu mașina de domeniul viticol al lui Brad Pitt, Château Miraval.

„Locuim într-o fermă în Franța. O bună parte din copilăria mea s-a desfășurat într-o fermă și, când eram mic, detestam ideea asta. Dar acum, pentru ei, e diferit. Nu stau pe iPad-uri, știi? Iau cina alături de adulți și trebuie să-și ducă farfuriile. Au o viață mult mai bună.”, a povestit George Clooney pentru revista Esquire.

Actorul a vorbit și despre perioada în care copiii ar fi crescut în Los Angeles: „Simțeam că nu ar fi avut niciodată o șansă corectă în viață.” Despre Franța, el a spus: „Acolo, oamenilor nu le pasă atât de mult de faimă. Nu vreau ca ei să meargă pe stradă îngrijorați de paparazzi. Nu vreau să fie comparați cu alți copii celebri.”

George și Amal Clooney au devenit părinți în iunie 2017, iar cei doi copii îi surprind deja prin abilitățile lor lingvistice. Datorită faptului că au crescut în mai multe țări europene, Alexander și Ella vorbesc fluent engleza, franceza și italiana.

Foto: Arhiva ELLE

