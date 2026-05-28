Nadia Comăneci relansează costumul cu care a făcut istorie la Montreal. Detalii despre noua afacere a fostei gimnaste

La aproape cinci decenii de la momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci readuce în atenția publicului unul dintre cele mai emblematice simboluri ale carierei sale: costumul purtat la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Costumul care a intrat în istorie revine într-o ediție limitată

Fosta mare campioană olimpică pregătește lansarea unei colecții speciale de articole vestimentare inspirate de ținuta în care a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Proiectul face parte din seria evenimentelor dedicate „Anului Nadia”, care marchează aniversarea performanței istorice reușite în 1976. Colecția realizată împreună cu Moreau Sport va include doar 200 de exemplare numerotate, transformând fiecare piesă într-un obiect de colecție pentru admiratorii sportivei.

Nadia Comăneci a publicat deja primele imagini cu noul design și a explicat că proiectul are o puternică încărcătură emoțională pentru ea.

„Sunt atât de mândră să vă arăt, în sfârșit, prima piesă din The Iconic Collection, legată de costumul pe care l-am purtat acum 50 de ani, momentul în care a început totul. Am vrut să reapară cu acest design nou. Doar 200 de piese, fiecare numerotată, într-o colecție plină de surprize. Albastru. Una dintre culorile drapelului meu românesc. Culorile locului din care provin și ale identității mele. Unele culori ascund o întreagă poveste. Aceasta o spune pe a mea”, a transmis fosta gimnastă pe Instagram.

Precomenzile pentru colecție vor începe la finalul lunii mai.

Nadia Comăneci, celebrată și de BNR

În contextul aniversării celor 50 de ani de la nota perfectă obținută la Montreal, Banca Națională a României a anunțat că va lansa o serie specială de monede dedicate Nadiei Comăneci. Vor exista trei variante: din aur, argint și tombac cuprat. Momentul din 18 iulie 1976 rămâne unul dintre cele mai importante din istoria sportului românesc. La doar 14 ani, Nadia Comăneci reușea să primească nota 10 pentru exercițiul de la paralele inegale, performanță care a surprins întreaga lume și a schimbat definitiv gimnastica mondială.

Mesaje de apreciere după lansarea proiectului

Noul proiect al Nadiei Comăneci a fost întâmpinat cu entuziasm în mediul online. Numeroși admiratori și vedete i-au transmis mesaje de susținere și apreciere. Și reprezentanții Moreau Sport au anunțat că interesul pentru colecția exclusivistă este deja foarte mare.

„Primul costum de gimnastică din ediția de colecție a fost dezvăluit. Descoperă în premieră colecția ultra-limitată Nadia Comăneci x Moreau Sport. Un set exclusiv de colecție, limitat la doar 200 de exemplare. Lista de așteptare este încă deschisă pentru cei care doresc să fie printre primii care vor avea acces la precomenzi”, au transmis reprezentanții brandului.

Nadia Comăneci, premiată pentru întreaga carieră

Nadia Comăneci a obținut primul scor perfect de 10 din istoria gimnasticii olimpice și este recunoscută în întreaga lume pentru această performanță sportivă. În cadrul Galei Premiilor Laureus World Sports 2026, prezentată de Novak Djokovic și Eileen Gu, legendara gimnastă a fost premiată, chiar la 50 de ani de la recordul ei de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Nadia Comăneci a primit premiul de la gimnasta americană Simone Biles și Bart Conner, cel care îi este soț.

De asemenea, a ținut un discurs care a emoționat pe toată lumea prezentă la eveniment.

„Nu am simțit că tremur așa de tare nici când a trebuit să merg la paralele… Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine (n.r. soțul ei, Bart), cel care m-ai salvat. Am fost doar o fetiță care și-a urmat pasiunea, iar câteva secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul și m-au adus aici cu voi toți, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea. Nu aș fi fost aici dacă nu aveam o direcție. Am realizat cât de multe am învățat din faptul că am fost implicată în sport. Nu este importantă doar educația. Sportul te educă, de asemenea. Îi învață pe copii cum să se ridice când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabili față de coechipierii lor și cum să fie prezenți chiar și când nu se simt bine într-o zi.

Sunt atât de mulți atleți minunați aici și la fiecare jumătate de secol apare câte un model în fiecare sport. Simone, ești incredibilă. Nu doar pentru că ești implicată în sport, ci și pentru că ai adus în discuție ceva despre care nimeni nu vorbea: sănătatea mintală, cu care fiecare a avut de furcă. Este un lucru cu care se confruntă toată lumea și faptul că avem oameni care ne ajută este foarte important, iar sportul face asta pentru noi. Laureus, mi-ați făcut o mare surpriză, așa că vă mulțumesc foarte mult. Tu (n.r. soțul ei, Bart) ești 10-le meu perfect. Vă mulțumesc tuturor.”

