Nadia Comăneci relansează costumul cu care a făcut istorie la Montreal. Detalii despre noua afacere a fostei gimnaste

La aproape 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal, Nadia Comăneci readuce în atenția fanilor celebrul costum cu care a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Nadia Comăneci relansează costumul cu care a făcut istorie la Montreal. Detalii despre noua afacere a fostei gimnaste

La aproape cinci decenii de la momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci readuce în atenția publicului unul dintre cele mai emblematice simboluri ale carierei sale: costumul purtat la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Costumul care a intrat în istorie revine într-o ediție limitată

Fosta mare campioană olimpică pregătește lansarea unei colecții speciale de articole vestimentare inspirate de ținuta în care a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Proiectul face parte din seria evenimentelor dedicate „Anului Nadia”, care marchează aniversarea performanței istorice reușite în 1976. Colecția realizată împreună cu Moreau Sport va include doar 200 de exemplare numerotate, transformând fiecare piesă într-un obiect de colecție pentru admiratorii sportivei.

Nadia Comăneci a publicat deja primele imagini cu noul design și a explicat că proiectul are o puternică încărcătură emoțională pentru ea.

„Sunt atât de mândră să vă arăt, în sfârșit, prima piesă din The Iconic Collection, legată de costumul pe care l-am purtat acum 50 de ani, momentul în care a început totul. Am vrut să reapară cu acest design nou. Doar 200 de piese, fiecare numerotată, într-o colecție plină de surprize. Albastru. Una dintre culorile drapelului meu românesc. Culorile locului din care provin și ale identității mele. Unele culori ascund o întreagă poveste. Aceasta o spune pe a mea”, a transmis fosta gimnastă pe Instagram.

Precomenzile pentru colecție vor începe la finalul lunii mai.

Nadia Comăneci, celebrată și de BNR

În contextul aniversării celor 50 de ani de la nota perfectă obținută la Montreal, Banca Națională a României a anunțat că va lansa o serie specială de monede dedicate Nadiei Comăneci. Vor exista trei variante: din aur, argint și tombac cuprat. Momentul din 18 iulie 1976 rămâne unul dintre cele mai importante din istoria sportului românesc. La doar 14 ani, Nadia Comăneci reușea să primească nota 10 pentru exercițiul de la paralele inegale, performanță care a surprins întreaga lume și a schimbat definitiv gimnastica mondială.

Mesaje de apreciere după lansarea proiectului

Noul proiect al Nadiei Comăneci a fost întâmpinat cu entuziasm în mediul online. Numeroși admiratori și vedete i-au transmis mesaje de susținere și apreciere. Și reprezentanții Moreau Sport au anunțat că interesul pentru colecția exclusivistă este deja foarte mare.

„Primul costum de gimnastică din ediția de colecție a fost dezvăluit. Descoperă în premieră colecția ultra-limitată Nadia Comăneci x Moreau Sport. Un set exclusiv de colecție, limitat la doar 200 de exemplare. Lista de așteptare este încă deschisă pentru cei care doresc să fie printre primii care vor avea acces la precomenzi”, au transmis reprezentanții brandului.

Nadia Comăneci, premiată pentru întreaga carieră

Nadia Comăneci a obținut primul scor perfect de 10 din istoria gimnasticii olimpice și este recunoscută în întreaga lume pentru această performanță sportivă. În cadrul Galei Premiilor Laureus World Sports 2026, prezentată de Novak Djokovic și Eileen Gu, legendara gimnastă a fost premiată, chiar la 50 de ani de la recordul ei de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Nadia Comăneci a primit premiul de la gimnasta americană Simone Biles și Bart Conner, cel care îi este soț.

De asemenea, a ținut un discurs care a emoționat pe toată lumea prezentă la eveniment. 

„Nu am simțit că tremur așa de tare nici când a trebuit să merg la paralele… Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu, mai ales că vine de la voi, de la tine (n.r. soțul ei, Bart), cel care m-ai salvat. Am fost doar o fetiță care și-a urmat pasiunea, iar câteva secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul și m-au adus aici cu voi toți, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea. Nu aș fi fost aici dacă nu aveam o direcție. Am realizat cât de multe am învățat din faptul că am fost implicată în sport. Nu este importantă doar educația. Sportul te educă, de asemenea. Îi învață pe copii cum să se ridice când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabili față de coechipierii lor și cum să fie prezenți chiar și când nu se simt bine într-o zi.

Sunt atât de mulți atleți minunați aici și la fiecare jumătate de secol apare câte un model în fiecare sport. Simone, ești incredibilă. Nu doar pentru că ești implicată în sport, ci și pentru că ai adus în discuție ceva despre care nimeni nu vorbea: sănătatea mintală, cu care fiecare a avut de furcă. Este un lucru cu care se confruntă toată lumea și faptul că avem oameni care ne ajută este foarte important, iar sportul face asta pentru noi. Laureus, mi-ați făcut o mare surpriză, așa că vă mulțumesc foarte mult. Tu (n.r. soțul ei, Bart) ești 10-le meu perfect. Vă mulțumesc tuturor.”

Citește și:
Vedete la ELLE New Media Awards 2026 (II)

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 47.49 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 66 ARO 240 - Ediția nr. 66 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 65 ARO 240 - Ediția nr. 65 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 64 ARO 240 - Ediția nr. 64 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 63 ARO 240 - Ediția nr. 63 52.9 RON Cumpără acum
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Ramona Olaru, imagini de pe patul de spital. Ce mesaj a transmis vedeta înainte de operație: "Sunt aici unde trebuie"
People
Ramona Olaru, imagini de pe patul de spital. Ce mesaj a transmis vedeta înainte de operație: "Sunt aici unde trebuie"
Jennifer Lopez s-a mutat în casă nouă, după divorțul de Ben Affleck. Cum arată proprietatea de vis din Hidden Hills?
People
Jennifer Lopez s-a mutat în casă nouă, după divorțul de Ben Affleck. Cum arată proprietatea de vis din Hidden Hills?
Vladimir Drăghia, dezvăluiri după "Desafio: Aventura". Ce a fost cel mai dificil pentru el în competiție: "M-a schimbat"
People
Vladimir Drăghia, dezvăluiri după "Desafio: Aventura". Ce a fost cel mai dificil pentru el în competiție: "M-a schimbat"
Marina Luca a primit critici dure după finala Chefi la cuțite. Ce i s-a reproșat câștigătoarei: "Degeaba lucrezi la nu știu câte stele"
People
Marina Luca a primit critici dure după finala Chefi la cuțite. Ce i s-a reproșat câștigătoarei: "Degeaba lucrezi la nu știu câte stele"
Lewis Hamilton, surprins pentru prima dată alături de copiii partenerei sale, Kim Kardashian
People
Lewis Hamilton, surprins pentru prima dată alături de copiii partenerei sale, Kim Kardashian
Lili Sandu, mesaj emoționant din partea fiului ei de ziua de naștere. Ce i-a transmis Thomas Jay: "E o comoară plină de iubire magică"
People
Lili Sandu, mesaj emoționant din partea fiului ei de ziua de naștere. Ce i-a transmis Thomas Jay: "E o comoară plină de iubire magică"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Daune morale de un milion de euro pentru un accident cu trei morți pe autostrada A1. Șoferul vinovat era asigurat la falimentara City Insurance
Daune morale de un milion de euro pentru un accident cu trei morți pe autostrada A1. Șoferul vinovat era asigurat la falimentara City Insurance
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Antena 1
Cum arată și cu ce se ocupă azi Diandra Moga, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8 care l-a cucerit pe Andrei Rotaru
Cum arată și cu ce se ocupă azi Diandra Moga, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8 care l-a cucerit pe Andrei Rotaru
Ramona Olaru a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a dezvăluit de pe patul de spital, înainte de operație
Ramona Olaru a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a dezvăluit de pe patul de spital, înainte de operație
Cum arată casa de 25.000 de euro a lui Puya. Imagini cu locuința artistului. Ce a dezvăluit despre proiectul său
Cum arată casa de 25.000 de euro a lui Puya. Imagini cu locuința artistului. Ce a dezvăluit despre proiectul său
Andreea Bănică, schimbare radicală de look. Cum îi poate sta cu părul brunet ca pana corbului
Andreea Bănică, schimbare radicală de look. Cum îi poate sta cu părul brunet ca pana corbului
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„A fost o apropiere...”. Ce a povestit Sile Cămătaru despre relația dintre el și Nicoleta Luciu, la două decenii după zvonurile care spuneau că ar fi format un cuplu
„A fost o apropiere...”. Ce a povestit Sile Cămătaru despre relația dintre el și Nicoleta Luciu, la două decenii după zvonurile care spuneau că ar fi format un cuplu
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Răspunsul dat de Andreea Bălan după ce a fost întrebată de Petrișor Ruge. Cei doi ar fi întrerupt colaborarea după 20 de ani
Răspunsul dat de Andreea Bălan după ce a fost întrebată de Petrișor Ruge. Cei doi ar fi întrerupt colaborarea după 20 de ani
People

Andreea Bălan a fost constant întrebată despre actuala relație cu Petrișor Ruge și despre întreruperea colaborării cu acesta.

+ Mai multe
Samara Weaving a devenit mamă pentru prima dată
Samara Weaving a devenit mamă pentru prima dată
People

Samara Weaving a născut primul ei copil. Actrița și soțul ei, Jimmy Warden, au devenit părinți pentru prima dată.

+ Mai multe
Laura Cosoi, mesaj important despre presiunea socială la care sunt supuse femeile însărcinate: "Vorbim despre corpul femeilor ca și cum ar fi spațiu public"
Laura Cosoi, mesaj important despre presiunea socială la care sunt supuse femeile însărcinate: "Vorbim despre corpul femeilor ca și cum ar fi spațiu public"
People

Laura Cosoi a vorbit cât se poate de onest de presiunile și remarcile pe care le observă la adresa femeilor însărcinate.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC