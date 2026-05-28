Laura Cosoi, mesaj important despre presiunea socială la care sunt supuse femeile însărcinate: „Vorbim despre corpul femeilor ca și cum ar fi spațiu public”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Laura Cosoi a transmis un mesaj important celor care fac remarci nepotrivite la adresa corpurilor femeilor însărcinate.

Laura Cosoi, despre presiunea pe care o simt femeile însărcinate

Într-o postare amplă făcută pe rețelele de socializare, Laura Cosoi și-a îndreptat atenția către presiunea socială la care sunt supuse femeile însărcinate. Actrița a semnalat faptul că există nenumărate remarci și comentarii toxice care se fac la adresa corpurilor viitoarelor mame. Laura Cosoi este însărcinată acum cu cel de-al cincilea copil și urmează să aibă o fetiță.

„Câte kg ai luat?”

„Ce burtă mare ai.”

„Arăți chiar bine pentru o gravidă.”

„Cât mai ai? Pare că naști acum.” Sunt fraze rostite aproape automat. Uneori în glumă, alteori cu tandrețe, alteori fără să ne gândim prea mult la ele. Dar există perioade în viața unei femei în care cuvintele nu mai trec atât de ușor pe lângă suflet. Iar sarcina este una dintre ele. Pentru că în lunile acestea corpul nu doar se schimbă. Se reinventează. Învață să facă loc unei alte vieți. Se adaptează, obosește, crește, se transformă în fiecare zi. Și, odată cu el, se transformă și felul în care o femeie se vede pe sine.”

Laura Cosoi a punctat faptul că astfel de comentarii despre schimbările fizice ale femeilor însărcinate întăresc și mai mult presiunea societății care cade pe umerii femeilor.

„De aceea, comentariile despre dimensiuni, kilograme sau cât de „mare” ori „mică” pare o burtă pot atinge mai mult decât intenționăm. În spatele unui zâmbet poate exista nesiguranță. Oboseală. Vulnerabilitate. Sau pur și simplu nevoia de a nu fi redusă la felul în care arată. Poate că nu realizăm cât de des vorbim despre corpul femeilor ca și cum ar fi spațiu public. Ca și cum transformările lor ar putea fi evaluate, comparate sau comentate liber. Dar fiecare sarcină este diferită. Fiecare corp poartă viața în felul lui. Și niciunul nu ar trebui măsurat în remarci despre „prea mult” sau „prea puțin„. Poate că uneori cea mai mare formă de delicatețe este să alegem altceva decât observațiile despre aspect.

Să întrebăm: „Cum te simți?”

Să spunem: „Mă bucur pentru tine.”

Sau pur și simplu să fim blânzi. Pentru că o femeie însărcinată nu are nevoie să i se amintească permanent cum arată corpul ei. Trăiește deja, zi de zi, fiecare schimbare.

Are nevoie, mai degrabă, să simtă că este privită cu respect, cu grijă și cu puțină mai multă empatie.”

Laura Cosoi, despre cea de-a cincea sarcină

Într-o postare de pe Instagram, Laura Cosoi a vorbit despre emoțiile pe care le traversează în această perioadă, fiind însărcinată cu al cincilea copil.

„Eram ieri la filmare și mulți dintre cei pe care îi întâlneam mă întrebau: „Cred că abia aștepți să naști…”. Adevărul? Aș mai trage puțin de timp. Mă bucur atât de mult de perioada asta, de mișcările ei care mă fac să tresar de fiecare dată, de cele două inimi care bat în mine, de felul în care corpul meu se transformă ca să-i facă loc. De binecuvântarea de a simți viața în cea mai profundă și plină de sens formă posibilă. Nu mă grăbesc să treacă momentul, pentru că știu că va veni și clipa întâlnirii. Acum vreau doar să trăiesc tot ce mi se întâmplă, exact așa cum este.”

Citește și:

Anunțul neașteptat făcut de Antena Group după difuzarea finalei Chefi la cuțite, sezonul 17. Vestea i-a surprins pe fanii emisiunii

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro