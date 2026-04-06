Laura Cosoi a dezvăluit sexul celui de-al cincilea copil. Cum le-a anunțat actrița pe fiicele ei: „Uimire, bucurie și emoție pură”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Laura Cosoi a dezvăluit care este sexul celui de-al cincilea copil pe care îl va naște. Actrița le-a pregătit o surpriză fiicelor sale, Rita, Vera, Lara și Aida, prin care au aflat marea veste despre viitorul lor membru din familie.

La începutul anului 2026, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi a împărtășit pe Instagram un video plin de emoție, în care le filmează pe fiicele ei în momentul în care află vestea despre noul lor membru din familie. Actrița a pregătit un moment înduioșător la o clinică medicală. Cele patru fetițe ale actriței au deschis o cutie din care au ieșit mai multe baloane roz, descoperind, astfel, că vor avea o soră. Rita, Vera, Lara și Aida au fost extrem de încântate și emoționate, iar fericirea li s-a citit pe chipul lor.

„Doamne… ce reacție au avut fetițele când au aflat ce este bebelușul din burtică…!!!

Un amestec de uimire, bucurie și emoție pură, un moment pe care îl vom purta mereu în suflet.

Viața este, fără îndoială, cel mai frumos dar.

Dar pentru noi, adevăratul ei sens se vede în felul în care suntem împreună.

Cel mai mare dar nu este doar că ele ne au pe noi…

ci că se au una pe cealaltă.

Pentru că, dincolo de noi, dincolo de timp, vor rămâne mereu familie.

Asta este promisiunea noastră, ca părinți:

să le oferim nu doar iubire,

ci rădăcini adânci și legături care nu se pierd niciodată.

Aș vrea să opresc timpul în loc…

exact așa, exact acum…

pentru tot ce avem, simțim, creștem, nutrim, visăm și iubim.

Mulțumim, Doamne!”

Laura Cosoi, confesiuni despre cea de-a cincea sarcină

Laura Cosoi a mărturisit recent că se simte mult mai obosită în ultima vreme, iar această stare îi afectează întregul program.

„Mă organizez foarte bine și în ceea ce privește timpul meu și încerc să merg la masaj, să fac sport cât pot. Sunt cam leneșă în perioada asta și mi se pare că somnul nu-mi ajunge și că nu sunt suficient de odihnită să merg la sport, dar de cele mai multe ori atunci am cele mai mari surprize plăcute. Că mă apuc de sport și sunt așa, dar, de fapt, e o oră superbă, trebuie doar să ajungi acolo”, a povestit Laura.

Laura Cosoi a vorbit și despre dieta pe care o are în această perioadă.

„Ca alimentație, mănânc foarte bine dimineața, o gustare, o supă la prânz și ultima masă la 18:00. Nu mai mănânc nimic apoi, decât dacă mergem la o cină. Nu mănânc seara, nu-mi place să am burta plină, să mă simt full, nu-mi place chestia asta. Ador senzația de foame. Îmi place să-mi las loc”, a mai spus ea.

Soțul Laurei Cosoi a anunțat sexul celui de-al cincilea copil

Cosmin Curticăpean, soțul actriței Laura Cosoi, a făcut o dezvăluire neașteptată despre familia lor, confirmând sexul celui de-al cincilea copil. Invitat recent într-un podcast, antreprenorul a vorbit despre provocările vieții de părinte și, fără să vrea, a oferit fanilor un indiciu clar despre bebelușul care urmează să vină pe lume.

În cadrul discuției, Cosmin Curticăpean a menționat vârsta copiilor săi și s-a referit la viitorul membru al familiei folosind un feminin, ceea ce a lămurit imediat curiozitatea ascultătorilor.

„Eu am copii mici, 8 ani are cea mai mare fetiță și o a cincea abia se naște anul ăsta”, a declarat el în podcast-ul „Bridgecast”, moderat de Irina Dochițu.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro