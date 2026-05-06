Theo Rose dezvăluie care sunt secretele ei de frumusețe. La ce trucuri apelează artista: „Îmi respect rutina”

Theo Rose și-a dezvăluit o parte din secretele ei care o ajută să aibă să își mențină tenul radiant și luminos.

Ce secrete de frumusețe are Theo Rose

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite și de succes artiste din industria muzicală românească. Cântăreața a experimentat și zona cinematografică, după ce și-a făcut debutul în actorie în serialul Clanul, regizat de soțul ei, Anghel Damian, unde a interpretat-o pe avocata Vera Maximilian.

Theo Rose respectă cu strictețe un ritual de frumusețe. Într-un interviu recent, artista a vorbit pe larg despre rutina ei de îngrijire a tenului.

„Ce-i drept, mai fac câteodată câte un peeling acasă. Există anumite produse de peeling. Dacă am nevoie pentru o filmare sau simt că am tenul mai încărcat, cu câteva zile înainte de evenimentul respectiv îmi fac un peeling frumos. Mai folosesc patch-uri pentru ochi și îmi respect rutina: demachere, folosesc cleanser tot timpul și am grijă să respect toți pașii. Adică toner, să am un serum care să îmi întrunească nevoile. Am cu niacinamide, ceramide, toate alea. Ar trebui să învăț pentru că nu aveam cunoștințe. Mă dădeam înainte cu o cremă hidratantă, cu laptele ăla demachiant pe care îl folosea toată lumea, dar nu mai e așa. Lumea zice că nu am nevoie că sunt tânără, dar am și eu aproape 30 de ani. Adică trebuie să avem grijă de tenul nostru”, a declarat Theo Rose pentru Libertatea.

În continuare, Theo Rose și-a expus perspectiva proprie despre frumusețe.

„Frumusețea reală pentru mine înseamnă autenticitate. Eu cred că o femeie frumoasă, un om frumos este un om bun și în armonie cu el însuși. Un om bun și în armonie cu el însuși nu poate să fie răutăcios, nu are de ce. Dacă se iubește pe el, înseamnă că poate să-i iubească și pe ceilalți.”

Cum gestionează Theo Rose criticile legate de aspectul fizic

Theo Rose este cunoscută pentru naturalețea și sinceritatea cu care abordează subiecte sensibile, precum imaginea de sine sau presiunea venită din mediul online. Deși este frecvent ținta comentariilor răutăcioase, artista spune că a învățat să nu le acorde importanță.

Invitată într-un podcast, Theo Rose a vorbit deschis despre hate-ul din online și despre modul în care alege să îl gestioneze.

„Dar ce, nu-ți vine să crezi că există păreri rele despre… Că sunt slabă, că n-am d-alea, că n-am d-alea, că așa… N-am o problemă pentru că nu… niciodată eu nu m-am concentrat pe asta. Real. Adică eu niciodată n-am avut un corp extrem, n-a fost o perioadă când să fi avut vreun corp d-ăla, de să stea mâța în coadă. (…) Bine, la mine mai e o chestie și asta e o chestie și o lecție pentru tinerii care vin din urmă poate, că așa… Toți oamenii cu care mă întâlnesc au impresia că eu n-am hate. Toți zic că nu am hate. Nu! Eu am hate exact atât cât au și ceilalți oameni, doar că eu nu-i acord importanță și asta face să pară că el nu există. Adică sunt o grămadă de lucruri care se spun, eu aleg să nu răspund la ele. De ce? Pentru că, real, cum arăt, nu mă interesează. Sunt alte lucruri care mă dor. Legate de felul cum cânt sau așa, dacă dai unde mă doare pe mine. Pe mine mă interesează să cânt și să nu fiu proastă, înțelegi? Dacă îmi dai aici, după ce m-am străduit să nu, acolo mă doare. Nu răspund, dar mă doare. Dar așa de cum arăt, că n-am d-alea, că n-am d-alea, bă, sunt sănătoasă. Dacă sunt sănătoasă, am rupt norma, ești nebun la cap, că am haz și pot să merg mai departe și fără sâni”, a declarat Theo Rose în podcastul lui Speak.

Foto: Instagram

