Blake Lively și Justin Baldoni au ajuns la o „înțelegere de ultim moment” pentru a pune capăt disputei juridice. Decizia șocantă privind despăgubirile solicitate

După săptămâni de negocieri, Blake Lively și Justin Baldoni au decis să pună capăt conflictului printr-un acord de ultim moment.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Blake Lively și Justin Baldoni au ajuns la o "înțelegere de ultim moment" pentru a pune capăt disputei juridice. Decizia șocantă privind despăgubirile solicitate

Conflictul juridic intens dintre Blake Lively și Justin Baldoni s-a încheiat neașteptat luni, după ce cei doi actori au ajuns la o înțelegere în ultimul moment, evitând astfel un proces care se anunța de durată. Potrivit Page Six, negocierile dintre co-protagoniștii filmului It Ends With Us erau în desfășurare de mai multe săptămâni, în contextul în care atât magistratul, cât și judecătorul cazului au încurajat o soluționare amiabilă, pentru a evita un litigiu complex și de lungă durată.

„Au ajuns, în cele din urmă, la o înțelegere astăzi. A fost un acord de ultim moment”, a declarat o sursă pentru Page Six. „Magistratul și judecătorul au vrut să evite ca acest caz să ajungă în instanță, deoarece ar fi fost un proces lung și anevoios, așa că au fost încurajați să ajungă la un acord”.

Șocant este însă faptul că înțelegerea nu are nicio componență materială. Nici Blake Lively și nici Justin Baldoni nu au obținut niciun ban în urma acestui conflict, deși ambele părți ceruseră zeci de milioane de dolari drept despăgubire.

Evoluția dosarului nu a fost, însă, surprinzătoare pentru specialiști. Avocatul de litigii din New York, Richard C. Schoenstein, a explicat pentru Page Six că o încheiere amiabilă era probabilă încă de la început, în special din cauza imprevizibilității unui juriu.

„Nu este clar că un juriu ar simpatiza cu vreuna dintre părți. Nu mi-a fost niciodată clar ce ar putea obține fiecare parte din acest caz”, a declarat acesta. „Cred că [Lively] ar fi avut dificultăți în a demonstra că a fost victima unor represalii și, de asemenea, ar fi avut dificultăți în a demonstra daunele”.

Conform aceleiași surse, cazul trecuse deja printr-o etapă de mediere în februarie, fără rezultat. Schoenstein a subliniat că dialogul privind o posibilă înțelegere era, cel mai probabil, în desfășurare de mai mult timp.

„Ca în multe cazuri, bănuiesc că au avut un dialog privind o posibilă înțelegere de mult timp”, a explicat el, „iar acest proces de soluționare în instanță durează cel puțin din februarie, ducând acum la acordul final”.

Tot el a punctat că un proces public nu ar fi fost avantajos pentru niciuna dintre părți, în condițiile în care „există fapte stânjenitoare pentru amândoi”.

Un punct de vedere similar a fost exprimat și de Ethan Krasnoo, partener la Reavis Page Jump LLP, care a declarat pentru Page Six că actorii „se confruntau cu perspectiva dezvăluirii unor informații personale și profesionale sensibile în cadrul procesului”.

„Înțelegerea le-a permis părților să contureze împreună o rezolvare și să evite aceste riscuri”, a adăugat acesta.

Acordul a fost încheiat cu doar două săptămâni înainte de data stabilită pentru începerea procesului. Cu toate tensiunile din ultimele luni, Lively și Baldoni au transmis un mesaj comun, obținut de Page Six, în care își reafirmă atașamentul față de proiectul cinematografic care i-a adus împreună.

„Creșterea gradului de conștientizare și generarea unui impact real în viața supraviețuitorilor violenței domestice — și a tuturor supraviețuitorilor — este un obiectiv pe care îl susținem”, au declarat cei doi. „Recunoaștem că procesul a fost dificil și că preocupările ridicate de doamna Lively meritau să fie auzite”.

În același comunicat, ambii actori au subliniat angajamentul lor pentru un mediu profesional sigur și și-au exprimat speranța „ca acest acord să aducă încheierea situației și să permită tuturor celor implicați să meargă mai departe într-un mod constructiv și în liniște, inclusiv într-un mediu online respectuos”.

Decizia de a ajunge la o înțelegere vine după o etapă dificilă pentru Blake Lively în instanță. Potrivit relatărilor din Page Six, luna trecută, judecătorul Lewis Liman i-a respins acuzațiile de hărțuire sexuală, defăimare și conspirație formulate împotriva lui Baldoni. Doar trei dintre acestea au fost menținute — încălcarea contractului, represaliile și complicitatea la represalii — într-un proces programat inițial pentru 18 mai.

În urma acestei decizii, Blake Lively a reacționat public printr-o postare pe Instagram Stories, în care și-a explicat demersul juridic.

„Ultimul lucru pe care mi l-am dorit în viață a fost un proces, dar am deschis acest caz din cauza represaliilor constante cu care m-am confruntat — și continui să mă confrunt — pentru faptul că am cerut, în mod privat și profesional, un mediu de lucru sigur pentru mine și pentru alții”, a scris actrița.

Ea a adăugat că „nu va înceta niciodată” să își continue implicarea în această cauză pentru „a expune sistemele și oamenii care încearcă să rănească, să rușineze, să reducă la tăcere și să se răzbune pe victime. Știu că este un privilegiu să pot lua atitudine. Nu îl voi irosi”, a încheiat aceasta.

Ryan Reynolds, despre disputa legală a soției sale

Recent, Ryan Reynolds a oferit o serie de declarații rare despre disputa legală a soției sale, Blake Lively, cu Justin Baldoni, într-un interviu acordat în cadrul emisiunii Sunday Sitdown, moderată de Willie Geist.

Potrivit declarațiilor făcute în timpul unei înregistrări live a segmentului, actorul a fost întrebat despre modul în care el și Blake Lively au gestionat, ca familie, expunerea generată de procesul legal intens mediatizat din ultimul an și jumătate.

„Evident, expunerea publică are avantajele ei, dar poate fi și dificilă. Tu și Blake, în ultimul an și jumătate, ați trecut prin acest proces legal foarte public. Cum ați reușit să gestionați asta ca familie?”, a spus gazda Willie Geist.

Ryan Reynolds a făcut referire la diferența dintre percepția publică și realitatea din spatele acesteia.

„Îți dai seama cu adevărat de iluzia din spatele multor lucruri, diferența dintre viața digitală și viața reală. Fără să intru în prea multe detalii, pot doar să spun că nu am fost niciodată mai mândru de soția mea”.

Actorul a continuat, subliniind admirația pe care o are pentru partenera sa.

„Oamenii nu au idee ce se întâmplă cu adevărat. Nu am fost niciodată mai mândru de cineva care are un asemenea nivel de integritate, care o aduce cu sine și o poartă în tot ceea ce face”.

Citește și:
Jessica Alba a împlinit 45 de ani. Cum a sărbătorit actrița, alături de iubitul ei, Danny Ramirez

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Motivul dramatic pentru care Delia Salchievici a părăsit emisiunea Desafio, cu puțin timp înainte de marea finală. Ce sumă fabuloasă ar fi obținut pentru participare
People
Motivul dramatic pentru care Delia Salchievici a părăsit emisiunea Desafio, cu puțin timp înainte de marea finală. Ce sumă fabuloasă ar fi obținut pentru participare
Andrei Aradits, despre revenirea în juriul emisiunii Te Cunosc de Undeva, după discuțiile din ultima perioadă: "Oferte dintre care eu voi alege..."
People
Andrei Aradits, despre revenirea în juriul emisiunii Te Cunosc de Undeva, după discuțiile din ultima perioadă: "Oferte dintre care eu voi alege..."
Rebel Wilson și Ramona Agruma au devenit mame pentru a doua oară. Prima imagine cu fetița lor
People
Rebel Wilson și Ramona Agruma au devenit mame pentru a doua oară. Prima imagine cu fetița lor
Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit. Primele imagini de la cununia civilă: "Totul a fost făcut într-un cadru intim"
People
Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit. Primele imagini de la cununia civilă: "Totul a fost făcut într-un cadru intim"
Discursul lui Tudor Giurgiu despre critica de film și ura din social media pe scena Premiilor Gopo 2026 stârnește dezbateri
People
Discursul lui Tudor Giurgiu despre critica de film și ura din social media pe scena Premiilor Gopo 2026 stârnește dezbateri
Relația dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc după divorț. Gestul făcut de vedetă: "Uităm tot"
People
Relația dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc după divorț. Gestul făcut de vedetă: "Uităm tot"
Libertatea
Anisia Gafton s-a căsătorit civil cu Florin Serghei. Imagini de la ceremonia discretă
Anisia Gafton s-a căsătorit civil cu Florin Serghei. Imagini de la ceremonia discretă
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Antena 1
Nadia Comăneci, tatuaj secret în cinstea carierei legendare. Unde și-a făcut gimnasta desenul permanent care i-a uimit pe fani
Nadia Comăneci, tatuaj secret în cinstea carierei legendare. Unde și-a făcut gimnasta desenul permanent care i-a uimit pe fani
Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-ar fi despărțit. Cum a ajuns fostul concurent de la „Insula Iubirii” ținta ironiilor din online
Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-ar fi despărțit. Cum a ajuns fostul concurent de la „Insula Iubirii” ținta ironiilor din online
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta. Ce a dezvăluit Monica Doroftei
De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta. Ce a dezvăluit Monica Doroftei
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
CTP a spus clar, în doar 4 cuvinte, ce urmează să se întâmple în România după moțiune și a stârnit discuții aprinse
CTP a spus clar, în doar 4 cuvinte, ce urmează să se întâmple în România după moțiune și a stârnit discuții aprinse
„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Dani Oțil, ironii la adresa Ramonei Olaru după despărțirea de Steve Ant: "Ați eliminat stresul?"
Dani Oțil, ironii la adresa Ramonei Olaru după despărțirea de Steve Ant: "Ați eliminat stresul?"
People

Dani Oțil a făcut o remarcă ironică după despărțirea dintre Ramona Olaru și Steve Ant.

+ Mai multe
Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru, vacanță de familie la Roma. Imagini adorabile cu fiicele lor
Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru, vacanță de familie la Roma. Imagini adorabile cu fiicele lor
People

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru se bucură de o vacanță de familie cu fiicele lor la Roma.

+ Mai multe
Andreea Bănică, revoltată din cauza românilor care aleg vacanțele în Bulgaria în locul litoralului de la noi: "S-a schimbat enorm"
Andreea Bănică, revoltată din cauza românilor care aleg vacanțele în Bulgaria în locul litoralului de la noi: "S-a schimbat enorm"
People

Andreea Bănică s-a arătat revoltată de criticile românilor în ceea ce privește prețurile și serviciile de pe litoral.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC