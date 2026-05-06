Blake Lively și Justin Baldoni au ajuns la o „înțelegere de ultim moment” pentru a pune capăt disputei juridice. Decizia șocantă privind despăgubirile solicitate

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Conflictul juridic intens dintre Blake Lively și Justin Baldoni s-a încheiat neașteptat luni, după ce cei doi actori au ajuns la o înțelegere în ultimul moment, evitând astfel un proces care se anunța de durată. Potrivit Page Six, negocierile dintre co-protagoniștii filmului It Ends With Us erau în desfășurare de mai multe săptămâni, în contextul în care atât magistratul, cât și judecătorul cazului au încurajat o soluționare amiabilă, pentru a evita un litigiu complex și de lungă durată.

„Au ajuns, în cele din urmă, la o înțelegere astăzi. A fost un acord de ultim moment”, a declarat o sursă pentru Page Six. „Magistratul și judecătorul au vrut să evite ca acest caz să ajungă în instanță, deoarece ar fi fost un proces lung și anevoios, așa că au fost încurajați să ajungă la un acord”.

Șocant este însă faptul că înțelegerea nu are nicio componență materială. Nici Blake Lively și nici Justin Baldoni nu au obținut niciun ban în urma acestui conflict, deși ambele părți ceruseră zeci de milioane de dolari drept despăgubire.

Evoluția dosarului nu a fost, însă, surprinzătoare pentru specialiști. Avocatul de litigii din New York, Richard C. Schoenstein, a explicat pentru Page Six că o încheiere amiabilă era probabilă încă de la început, în special din cauza imprevizibilității unui juriu.

„Nu este clar că un juriu ar simpatiza cu vreuna dintre părți. Nu mi-a fost niciodată clar ce ar putea obține fiecare parte din acest caz”, a declarat acesta. „Cred că [Lively] ar fi avut dificultăți în a demonstra că a fost victima unor represalii și, de asemenea, ar fi avut dificultăți în a demonstra daunele”.

Conform aceleiași surse, cazul trecuse deja printr-o etapă de mediere în februarie, fără rezultat. Schoenstein a subliniat că dialogul privind o posibilă înțelegere era, cel mai probabil, în desfășurare de mai mult timp.

„Ca în multe cazuri, bănuiesc că au avut un dialog privind o posibilă înțelegere de mult timp”, a explicat el, „iar acest proces de soluționare în instanță durează cel puțin din februarie, ducând acum la acordul final”.

Tot el a punctat că un proces public nu ar fi fost avantajos pentru niciuna dintre părți, în condițiile în care „există fapte stânjenitoare pentru amândoi”.

Un punct de vedere similar a fost exprimat și de Ethan Krasnoo, partener la Reavis Page Jump LLP, care a declarat pentru Page Six că actorii „se confruntau cu perspectiva dezvăluirii unor informații personale și profesionale sensibile în cadrul procesului”.

„Înțelegerea le-a permis părților să contureze împreună o rezolvare și să evite aceste riscuri”, a adăugat acesta.

Acordul a fost încheiat cu doar două săptămâni înainte de data stabilită pentru începerea procesului. Cu toate tensiunile din ultimele luni, Lively și Baldoni au transmis un mesaj comun, obținut de Page Six, în care își reafirmă atașamentul față de proiectul cinematografic care i-a adus împreună.

„Creșterea gradului de conștientizare și generarea unui impact real în viața supraviețuitorilor violenței domestice — și a tuturor supraviețuitorilor — este un obiectiv pe care îl susținem”, au declarat cei doi. „Recunoaștem că procesul a fost dificil și că preocupările ridicate de doamna Lively meritau să fie auzite”.

În același comunicat, ambii actori au subliniat angajamentul lor pentru un mediu profesional sigur și și-au exprimat speranța „ca acest acord să aducă încheierea situației și să permită tuturor celor implicați să meargă mai departe într-un mod constructiv și în liniște, inclusiv într-un mediu online respectuos”.

Decizia de a ajunge la o înțelegere vine după o etapă dificilă pentru Blake Lively în instanță. Potrivit relatărilor din Page Six, luna trecută, judecătorul Lewis Liman i-a respins acuzațiile de hărțuire sexuală, defăimare și conspirație formulate împotriva lui Baldoni. Doar trei dintre acestea au fost menținute — încălcarea contractului, represaliile și complicitatea la represalii — într-un proces programat inițial pentru 18 mai.

În urma acestei decizii, Blake Lively a reacționat public printr-o postare pe Instagram Stories, în care și-a explicat demersul juridic.

„Ultimul lucru pe care mi l-am dorit în viață a fost un proces, dar am deschis acest caz din cauza represaliilor constante cu care m-am confruntat — și continui să mă confrunt — pentru faptul că am cerut, în mod privat și profesional, un mediu de lucru sigur pentru mine și pentru alții”, a scris actrița.

Ea a adăugat că „nu va înceta niciodată” să își continue implicarea în această cauză pentru „a expune sistemele și oamenii care încearcă să rănească, să rușineze, să reducă la tăcere și să se răzbune pe victime. Știu că este un privilegiu să pot lua atitudine. Nu îl voi irosi”, a încheiat aceasta.

Ryan Reynolds , despre disputa legală a soției sale

Recent, Ryan Reynolds a oferit o serie de declarații rare despre disputa legală a soției sale, Blake Lively, cu Justin Baldoni, într-un interviu acordat în cadrul emisiunii Sunday Sitdown, moderată de Willie Geist.

Potrivit declarațiilor făcute în timpul unei înregistrări live a segmentului, actorul a fost întrebat despre modul în care el și Blake Lively au gestionat, ca familie, expunerea generată de procesul legal intens mediatizat din ultimul an și jumătate.

„Evident, expunerea publică are avantajele ei, dar poate fi și dificilă. Tu și Blake, în ultimul an și jumătate, ați trecut prin acest proces legal foarte public. Cum ați reușit să gestionați asta ca familie?”, a spus gazda Willie Geist.

Ryan Reynolds a făcut referire la diferența dintre percepția publică și realitatea din spatele acesteia.

„Îți dai seama cu adevărat de iluzia din spatele multor lucruri, diferența dintre viața digitală și viața reală. Fără să intru în prea multe detalii, pot doar să spun că nu am fost niciodată mai mândru de soția mea”.

Actorul a continuat, subliniind admirația pe care o are pentru partenera sa.

„Oamenii nu au idee ce se întâmplă cu adevărat. Nu am fost niciodată mai mândru de cineva care are un asemenea nivel de integritate, care o aduce cu sine și o poartă în tot ceea ce face”.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro