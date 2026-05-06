Andrei Aradits, despre revenirea în juriul emisiunii Te Cunosc de Undeva, după discuțiile din ultima perioadă: „Oferte dintre care eu voi alege…”

Andrei Aradits a făcut parte din juriul emisiunii Te Cunosc de Undeva din anul 2012 și până în 2018.

Alături de Andreea Bălan, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan, Andrei Aradits a fost în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1. Actorul s-a aflat la masa juraților din anul 2012 și până în 2018, atunci când în locul său a venit Cristi Iacob. 

Ce spune Andrei Aradits despre o posibilă revenire la Te cunosc de Undeva

Andrei Aradits face în prezent parte din distribuția de succes a serialului Ana, M-ai fost scrisă în ADN, producție ce poartă semnătura producătoarei Ruxandra Ion și care a fost lansat recent pe piața internațională.

În ceea ce privește emisiunea Te cunosc de Undeva, multe zvonuri din media susțin că show-ul care a stabilit recorduri de audiență la Antena 1 ar putea să nu mai revină cu un nou sezon, însă acest lucru nu a fost confirmat de postul de televiziune.

Recent, Aurelian Temișan a fost prezent într-un podcast și a vorbit despre experiența de jurat în emisiunea Te Cunosc de Undeva, despre plecarea Andreei Bălan din show, mărturisind că i-ar plăcea ca pe viitor componența jurului să fie cea inițială.

„Aș vrea să se reia ‘Te cunosc de undeva’ cu formula inițială: Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits. Asta e formula de juriu care a consacrat emisiunea”, a spus artistul în podcastul ‘Dr. Love’.

Andrei Aradits a fost întrebat dacă ia în calcul o revenire în juriul acestei emisiuni, însă s-a ferit să dea un răspuns concret.

„Habar nu am! O abundență de oferte dintre care eu voi alege ca un aristocrat…(râde). Mi-e dor de ‘Te cunosc de undeva’, da, e foarte drăguț! A fost o emisiune frumoasă, am iubit-o, a fost foarte frumos! Eu sunt acum într-un serial la Antena!”, a mai spus actorul pentru Click.

Andrei Aradits a recunoscut că nu s-a înțeles la început cu Andreea Bălan

Andrei Aradits a făcut o serie de confesiuni neașteptate despre Andreea Bălan, alături de care a fost în juriu în show-ul „Te cunosc de undeva!” difuzat de Antena 1. Actorul a luat pe toată lumea prin surprindere cu declarațiile făcute despre artistă, susținând faptul că inițial nu s-au înțeles cei doi. Cu toate acestea, ulterior, lucrurile s-au schimbat între ei. Andrei Aradits a dat și câteva exemple cu aspectele pe care le admiră foarte mult la Andreea Bălan. 

„Nu prea ne plăceam așa. Nici eu pe ea și nici ea pe mine. Până când am găsit poziția din care am privit-o și am zis ok, stai puțin. Dar ce îți place, de fapt, la ea, pentru că sunt multe lucruri care îmi plac la ea. Determinarea ei îmi place, puterea ei de muncă, pe bune vorbesc. Sunt lucruri pe care le admir. Sunt lucruri pe care eu nu le am. Onestitatea ei ușor frustrantă și sociopată îmi place la nebunie. La un moment zicea: „Hai, Aradits să facem o poză.” „Bă, dar lasă-mă în pace, fă și tu poze cu Temișan.” „Nu că el e prea înalt și la tine îmi convine că tu pari inteligent. Mie îmi iese pe plus.” Și are dreptate, mi se pare foarte pragmatic și foarte onest tipul ăsta de relație. Că nu a încercat să mi-o dea pe sub mână. Mi-a zis foarte clar direct, pe față”, a spus Andrei Aradits, în cadrul podcast-ului moderat de Jorge.

Ce spune Andrei Aradits despre rolul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Absolvent al U.N.A.T.C. I. L. Caragiale din București în 1996, clasa prof. Florin Zamfirescu, Andrei Aradits, celebrul actor român de film, teatru și televiziune, a revenit pe platourile de filmare într-un nou rol captivant. Despre acesta, cel care a adus în fața telespectatorilor un personaj-cheie al serialului Lia – soția soțului meu, mărturisește că l-a surprins încă din primele zile.

„În primul rând, textul! De obicei, te cam prinzi ce se întâmplă prin seriale de la primele două episoade. Recunosc că am citit primele 25 și nu știu în ce direcție merge povestea. Și-mi place! M-am trezit așteptând cu nerăbdare să aflu ce se întâmplă mai departe. Și e producție de-a noastră, originală, deci nu trebuie să ne chinuim să adaptăm cultural povestea. Apoi colegii! Sunt actori buni și sunt oameni foarte ok… iar calitatea umană în proiectele astea lungi e foarte importantă, nici nu știți cât de toxic poate deveni un serial întreg, dacă te lovești de vreun coleg îngâmfat. Protagonista, Karina, e de luat acasă, e frumoasă și talentată. Te poți îndrăgosti de ea. Distribuţia este completată de actori minunați, cu care abia aștept să mă văd pe set. Eu nu știu dacă vă ofer vreo surpriză, cam cum mă știți… dacă v-a plăcut de mine pân-acum, o să vă placă și aici. Dar, pe bune, restul colegilor sunt foarte, foarte buni!”, a declarat Andrei Aradits.

