Cele 4 semne zodiacale pe care nu le vei vedea dedicate unei relații serioase

Aceste zodii nu sunt întocmai adeptele relațiilor și angajamentelor serioase.

  de  ELLE.ro
Din cauza rănilor nevindecate din trecut, a dezamăgirilor și a neîncrederii, următoarele zodii se tem să facă pasul către ceea ce presupune un angajament al unei relații serioase. 

1. Scorpion

Nativii Scorpion au trecut prin experiența de a fi manipulați în relații și nu mai vor deloc să repete această greșeală. Din dorința de a face pe plac persoanei iubite, au acceptat comportamente toxice. Și-au propus că nu vor mai face asta pe viitor și din cauza asta simt că nu mai pot avea încredere în oricine. Chiar dacă au sentimente puternice față de cineva, din frică se vor îndepărta fără să ofere prea multe explicații.

2. Săgetător

Pentru nativii Săgetător, contează enorm într-o relație echilibrul emoțional. Nu se tem de singurătate și din acest motiv nici nu au vreo problemă să nu fie într-o relație mai multă vreme. Nu vor sub nicio formă să negocieze valorile pe care le consideră de bază unei relații, precum stabilitatea, comunicarea onestă, respectul, încrederea, valorile de viață și stabilirea unor limite sănătoase. În plus, vor să se protejeze de o eventuală inimă frântă.

3. Gemeni

Gemenii întotdeauna au avut impresia că nimeni nu se poate ridica cu adevărat la nivelul lor. Au o părere foarte bună despre ei și nu acceptă pe oricine în viața lor. Au investit enorm în educația și formarea lor, așa că, se așteaptă să întâlnească o persoană care să aibă măcar aceleași standarde și idealuri precum ei. Nu vor să piardă timpul cu o persoană alături de care nu pot avea un viitor și nu pot lucra împreună la proiectele lor.

4. Pești

Peștii experimentează foarte multe probleme și nesiguranțe când vine vorba de propriile lor sentimente. Au standarde mult prea ridicate și așteptări nerealiste în ceea ce privește o poveste de iubire de lungă durată și serioasă. Îi sperie îngrozitor ideea de a fi implicați într-un angajament și de a se dedica lui. Astfel că, îi vei vedea singuri multă vreme până când vor fi în totalitate convinși de o persoană că merită să depună efort, timp, energie și sentimente pentru a consolida o relație.

De ce nu ți-ai găsit încă partenerul perfect, în funcție de zodia ta

