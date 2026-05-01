Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 4-10 mai 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 4-10 mai 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 4-10 mai 2026

Săptămâna aceasta de primăvară îți aduce în prim plan viața profesională. Ai de făcut unele alegeri care nu mai suportă nicio amânare. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 4-10 mai 2026

În zilele care urmează este posibil să nu mai fii atât de pregătită ca în trecut să îți asumi riscuri. Acum ai nevoie de rutină și echilibru pentru a reuși să te redresezi din punct de vedere emoțional și energetic. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 4-10 mai 2026

Echilibrul și armonia pe care le regăsești în cadrul familiei te ajută în tot ceea ce faci. Ai mai multă grijă de sine! Natura este precum un catalizator pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 4-10 mai 2026

Dacă pentru cei din echipa în care lucrezi acest aspect reprezintă un stres major, pentru tine deadline-urile strânse sunt tot ceea ce ai nevoie pentru a deveni și mai bună din punct de vedere profesional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 4-10 mai 2026

Te motivezi constant să mergi mai departe. Găsești mereu în jurul tău lucruri, locuri, momente, persoane care te fac să îți dai seama cât de valoroasă este viața. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 4-10 mai 2026

Zilele acestea aduc smerenie și căldură sufletească în jurul tău și profiți la maxim de tot ceea ce simți. Atunci când ai nevoie de afecțiune și înțelegere, știi că le găsești în brațele persoanei iubite. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 4-10 mai 2026

Nu ai disponibilitate emoțională pentru nimeni. Tot ceea ce îți dorești este să ai grijă de propria persoană. Perioada aceasta te-a adus mai aproape de propriul sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 4-10 mai 2026

Toată energia psihică este concentrată pe viața de familie. Împlinirea din mijlocul celor dragi este cea mai importantă pentru tine și singura care te energizează. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 4-10 mai 2026

La birou ai multe proiecte la care trebuie să te raportezi cu asumare și asta îți dă peste cap tot programul stabilit. Vei găsi soluțiile potrivite atâta timp cât te încrezi în propriile abilități. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 4-10 mai 2026

Egoismul cu care acționează anumite persoane încă reușește să te surprindă, dar reușești să te ții departe de orice surescitare emoțională în acest sens. Nu îți mai dorești să trăiești astfel. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 4-10 mai 2026

Viața este precum un carusel pentru tine. Trebuie să fii pregătită în orice moment să o ia la galop, metaforic vorbind, și să faci față „amețelii”. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 4-10 mai 2026

Natura schimbătoare a lucrurilor este cea care te determină să fii vigilentă. Nu lași niciodată garda jos și de aceea resimți o stare profundă de epuizare. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

