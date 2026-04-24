Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026

  de  ELLE
Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 27 aprilie – 3 mai 2026

Îți dorești mai multă siguranță în relațiile pe care le ai. Nevoia aceasta este importantă pentru starea ta de bine. În plan profesional, îți este dificil să spui stop compromisurilor pe care le faci zi de zi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 27 aprilie – 3 mai 2026

Este mai mult decât evident faptul că lucrurile capătă un nou sens pentru tine datorită reușitelor de care ai parte. Te simți revigorată din punct de vedere psihic. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 27 aprilie – 3 mai 2026

Nu te mai dai la o parte din fața provocărilor deoarece știi că acestea te ajută să îți dezvolți noi abilități. Săptămâna aceasta este o reușită din punct de vedere profesional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 27 aprilie – 3 mai 2026

Cei care vin și pleacă din viața fiecăruia dintre noi ne ajută să aflăm lucruri despre propria persoană. În multe contexte în care te vei afla, vei descoperi ce înseamnă acceptarea de sine necondiționată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 27 aprilie – 3 mai 2026

Ești amabilă și sociabilă cu majoritatea persoanelor cu care interacționezi. Aceste caracteristici ale personalității tale fac armonioasă colaborarea cu cei din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 27 aprilie – 3 mai 2026

A fi mereu în mijlocul acțiunii este ceva care ce te împlinește. În relația de cuplu, ai senzația că nu mai comunici la fel de bine cu partenerul și aceasta este principala voastră problemă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 27 aprilie – 3 mai 2026

Atunci când vine vorba de relațiile importante din viața ta, rămâi o fire asertivă și dedicată. Modul în care reușești să te împarți între personal și profesional te ține mereu în priză. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 27 aprilie – 3 mai 2026

În această săptămână îți îndrepți atenția către viața de familie. Simți că agitația de la birou te-a îndepărtat de cei dragi. De asemenea, ai nevoie de timp cu tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 27 aprilie – 3 mai 2026

Încrederea în sine nu te ajută deloc în anumite împrejurări tensionate. Cei care te văd exact așa cum ești sunt persoane prețioase pe care trebuie să le ții alături. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 27 aprilie – 3 mai 2026

Tentațiile sexuale de care ai parte la orice pas te fac să te întrebi dacă ceea ce trăiești în prezent în relația de cuplu este și ceea ce îți dorești sau ceea ce ai nevoie pentru a te simți împlinită. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 27 aprilie – 3 mai 2026

Îți este greu să accepți că te minți singură. Încă nu reușești să înțelegi că în familie au loc conflicte sau discuții pe care nu vei reuși niciodată să le suprimi sau să le controlezi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 27 aprilie – 3 mai 2026

Simți că îți consumi mare parte din energie pentru a putea face față sentimentelor confuze pe care ți le induc anumite evenimente din plan social. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

4 zodii cărora li se schimbă viața într-un mod pozitiv după divorț
Astrologie
Cele 3 zodii care îți vor frânge inima
Astrologie
Top 3 cele mai compatibile perechi de zodii
Astrologie
Zodiile care iubesc profund și cred în relațiile de lungă durată
Astrologie
Cele mai calme semne zodiacale
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 20-26 aprilie 2026
Astrologie
Tudor Gheorghe a leșinat în camera hotelului Moldova din Iași, s-a lovit la cap și a ajuns de urgență la spital
Cine e vedeta care iese la masă cu Andrei Bănuță: „Unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Prințul Louis a împlinit 8 ani. Fotografia oficială a fost făcută publică GALERIE FOTO
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Bianca Dan de la Insula Iubirii, mesaj controversat după despărțirea de Marian Grozavu. Ce le-a transmis așa-zișilor prieteni
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!”
Un român celebru anunță că se căsătorește la o zi de la divorț! „Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc”. Mai mult, nu a văzut-o niciodată, față în față, pe viitoarea lui soție: „Ne vedem direct la altar”
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Cele 5 semne zodiacale care sunt atente la detalii și oferă cadouri deosebite
Zodiile acestea se numără printre cele mai creative și care stârnesc emoții intense prin cadourile pe care le oferă.

Zodiile care nu împărtășesc detalii despre viața privată
Dacă obișnuiești să nu dezvălui prea multe detalii din viața privată, zodia ta se regăsește în lista de mai jos.

Zodiile care vor intra într-o perioadă de vindecare în 2026
Odată cu Saturn și Neptun care intră în Berbec, Uranus stabilit în Gemeni și axa nodurilor lunare activând Leul și Vărsătorul, mai multe zodii intră într-o etapă pe care astrologii o numesc „era vindecării".

People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

