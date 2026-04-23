Cum se menține în formă Jennifer Aniston. Actrița a dezvăluit antrenamentul care i-a schimbat complet rutina

Jennifer Aniston a vorbit deschis despre rutina de antrenament pe care o urmează de aproximativ cinci ani și pe care o consideră esențială pentru forma fizică în care se află astăzi. Potrivit Daily Mail, actrița susține că programul PVOLVE i-a adus rezultate vizibile, fără efectele secundare cu care se confrunta în trecut.

Într-un videoclip publicat pe Instagram, actrița din Friends a explicat de ce această metodă a devenit o constantă în rutina sa.

„Fac PVOLVE de cinci ani și, sincer, cel mai important lucru pe care l-am observat este că nu am avut nicio accidentare. Mă simt mai în formă ca niciodată”.

Potrivit Daily Mail, Jennifer Aniston a subliniat că, înainte de a adopta acest tip de antrenament, se confrunta frecvent cu accidentări.

„Mă accidentam constant, iar acum nu mai am nicio accidentare”, a adăugat actrița, care filmează în prezent sezonul cinci din The Morning Show, menționând că rutina îi oferă „rezultate mai bune” per ansamblu.

Unul dintre elementele centrale ale programului este banda elastică p.band, pe care o folosește zilnic. Potrivit Daily Mail, actrița a declarat că o integrează în activitățile de zi cu zi.

„Este unul dintre echipamentele mele preferate”, a spus ea despre accesoriul evaluat la 44 de dolari. „Îl iau cu mine peste tot”.

Acest tip de antrenament se bazează pe mișcări cu impact redus, dar intensitate crescută, concepute pentru a dezvolta musculatura fără volum excesiv, un concept cunoscut drept „soft sculpting”. Potrivit Daily Mail, Aniston folosește frecvent și alte accesorii din aceeași gamă, precum P.ball și P.3 Trainer.

Antrenoarea sa, Dani Coleman, a explicat pentru Daily Mail principiile din spatele acestor rezultate.

„Brațele ei nu sunt rezultatul unor ore petrecute în sală, ci sunt construite printr-o rezistență funcțională, inteligentă, care se integrează ușor în viața de zi cu zi”, a spus aceasta. Coleman a descris forța drept „secretul suprem anti-îmbătrânire”, adăugând că antrenamentele cu benzi reprezintă „o metodă inteligentă, sigură și eficientă de a susține longevitatea”.

Potrivit aceleiași surse, consecvența este un element definitoriu în rutina actriței.

„Indiferent de cât timp are la dispoziție sau unde o duce programul, Jen pune mereu preț pe mișcare”, a declarat Coleman. „Înțelege că a face ceva în fiecare zi, chiar și puțin, este mai bine decât nimic, motiv pentru care iubește PVOLVE, deoarece avem antrenamente de toate duratele și formatele”.

Antrenamentele sunt, de regulă, concepute pentru întregul corp, astfel încât nicio grupă musculară să nu fie neglijată. În plus, potrivit Daily Mail, actrița preferă sesiuni variate, bazate pe formate precum „Strength & Sculpt”, „Sculpt & Burn” și „Progressive Weight Training”, care combină exercițiile cu benzi elastice și greutăți.

Coleman a oferit și o perspectivă personală asupra modului în care lucrează cu actrița.

„Îi plac antrenamentele care o provoacă. Singurele lucruri care îi depășesc etica muncii sunt umorul și modestia”, a spus aceasta.

Colaborarea dintre cele două a început în 2020 și continuă și astăzi. „Ne antrenăm împreună săptămânal de aproape cinci ani și continuăm să ne distrăm și să descoperim noi niveluri de forță”.

„Este magică! Muncitoare, amabilă și, evident, foarte amuzantă”, a declarat Coleman despre Jennifer Aniston.

Antrenoarea a adăugat că își amintește prima sesiune de antrenament, când au lucrat întregul corp folosind p.band, p.ball și gliderele.

„Nu voi uita niciodată prima noastră sesiune… La PVOLVE, niciun antrenament nu este la fel, iar mie îmi place să îi creez programele, să aleg playlistul și să găsesc mereu noi moduri de a o provoca”.

Sesiunile includ și momente relaxate, petrecute alături de câinii actriței, Clyde și Lord Chesterfield.

„Sesiunile noastre sunt pline de muncă intensă, muzică bună și câteva pauze pentru a ne juca cu câinii”, a mai spus antrenoarea, potrivit Daily Mail.

Detalii despre viața personală a lui Jennifer Aniston

În prezent, Jennifer Aniston formează un cuplu cu Jim Curtis, iar relația lor pare să devină tot mai serioasă.

Potrivit Page Six, cei doi au fost fotografiați în timp ce vizitau împreună un apartament într-o clădire de lux din Upper East Side, Manhattan, alimentând speculațiile privind o posibilă mutare sau investiție imobiliară comună.

Conform Realtor.com, imobilul situat pe Park Avenue a fost construit în 1925 și are 16 etaje. Clădirea oferă facilități precum portar, teren de baschet, crame pentru vinuri și concierge, iar mai multe unități sunt disponibile pentru vânzare.

Nu este clar în acest moment motivul exact al vizitei, însă contextul este relevant: recent, Curtis și-a scos la vânzare proprietatea din Lower Manhattan pentru suma de 1,5 milioane de dolari.

Jim Curtis, mărturisiri rare despre relația cu Jennifer Aniston

Recent, Jim Curtis a făcut o serie de dezvăluiri rare despre începuturile relației cu Jennifer Aniston. În cadrul emisiunii Today, hipnoterapeutul a oferit câteva detalii discrete despre modul în care cei doi s-au apropiat, în timp ce își promova cartea Book of Possibility.

„Am fost pur și simplu prezentați de prieteni comuni”, a explicat Curtis. „Atât. Am descoperit că avem prieteni comuni și am început să vorbim”.

Întrebat în glumă dacă „Joey sau Ross” au fost cei care i-au adus împreună, el a răspuns cu umor că au fost „toate vedetele din Friends”, înainte de a clarifica faptul că legătura s-a construit în timp.

„Am vorbit mult timp” și „am devenit apropiați”, a spus el. „A durat mult timp”.

Jim Curtis a evitat să ofere un calendar exact al relației, dar a admis că legătura lor datează „de luni bune, aproape de un an”. Repetând formularea, el a insistat: „Mult timp”.

Când prezentatorul a glumit că îl pune „în dificultate” și că „a cam început să roșească”, Curtis a confirmat cu sinceritate: „Da, așa e. Chiar roșesc”.

Foto: Hepta

