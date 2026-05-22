Denis Hanganu, imagini rare cu soția lui din vacanță. Cei doi s-au bucurat de momente speciale într-un decor de vis

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Denis Hanganu le-a oferit fanilor o privire rară în viața sa personală, după ce a publicat pe Instagram mai multe imagini dintr-o vacanță petrecută alături de soția lui, Raluca. Actorul, care este discret atunci când vine vorba despre familia sa, a împărtășit câteva cadre care surprind momente relaxante și peisaje spectaculoase.

Denis și Raluca Hanganu, imagini din vacanță

Din fotografiile postate, cei doi par să fi ales o destinație însorită, cu plajă și peisaje romantice, unde s-au bucurat din plin de timpul petrecut împreună. Plimbările, atmosfera liniștită și chiar un meci de tenis au făcut parte din experiența lor, iar imaginile publicate transmit o stare de relaxare și echilibru.

Actorul a lăsat să se înțeleagă și cât de mult a însemnat această escapadă pentru ei. În dreptul fotografiilor, Denis Hanganu a transmis că s-au bucurat de fiecare moment, iar postarea a atras rapid reacții din partea urmăritorilor săi, încântați să îl vadă într-o ipostază atât de personală și naturală.

Denis Hanganu, detalii despre căsnicie

La începutul lunii septembrie a anului 2023, Denis Hanganu s-a căsătorit cu partenera sa de viață, Raluca, atât civil, cât și religios. Actorul din serialul Clanul a avut parte de o nuntă desprinsă din povești, într-un decor idilic, unde a dansat neîntrerupt în compania celei care i-a devenit soție. În ciuda notorietății de care are parte Denis Hanganu, prin prisma meseriei sale, el și partenera lui își trăiesc relația departe de lumina reflectoarelor.

În timp ce Denis Hanganu își petrece majoritatea timpului pe scenă, având o prezență constantă în lumina reflectoarelor, mai ales în teatru, soția sa, Raluca, activează într-un domeniu cu totul diferit, departe de atenția publică, dedicându-se carierei sale medicale și salvării de vieți, fiind medic chirurg.

Recent, actorul a vorbit deschis despre căsnicia cu partenera sa, Raluca. El a dezvăluit că nu a sesizat niște schimbări în relația lor, iar lucrurile se desfășoară cu aceeași naturalețe.

„Absolut minunat. Nu mi se pare că se schimbă ceva realmente. Dacă oamenii comunică la fel, practic mi se pare că totul merge de la sine. Eu nu cred în vorbele astea mari: domnule, acum totul e diferit! Nu, nu cred asta. Cred că pur și simplu trebuie să ne vedem de cursul vieții, de cursul relației și totul va fi bine în sensul ăsta. Sau poate așa gândesc eu din punctul ăsta de vedere, mai modest, habar n-am.” „Nu s-a schimbat nimic, că dacă ar fi fost schimbat, înseamnă că nu știam sau nu cunoșteam partenera înainte, dar altfel e un lucru minunat și crede-mă, nici măcar n-am apucat să respir perioada asta. Într-adevăr, au venit proiectele unul după altul și asta mă bucură absolut enorm. Frica mea cea mai mare e să stau, să nu fac meseria care îmi place și pe care o îndrăgesc atât de mult și pentru care m-am pregătit.”, a spus el pentru Cancan.

Citește și:

Sebastian Stan, primele declarații despre rolul de tată. Actorul și partenera lui se pregătesc să devină părinți

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro