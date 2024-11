Denis Hanganu, detalii inedite despre primul an de căsnicie cu partenera sa, Raluca: „Frica mea cea mai mare e să…”

La începutul lunii septembrie a anului 2023, Denis Hanganu s-a căsătorit cu partenera sa de viață, Raluca, atât civil, cât și religios. Actorul din serialul Clanul a avut parte de o nuntă desprinsă din povești, într-un decor idilic, unde a dansat neîntrerupt în compania celei care i-a devenit soție. În ciuda notorietății de care are parte Denis Hanganu, prin prisma meseriei sale, el și partenera lui își trăiesc relația departe de lumina reflectoarelor.

În timp ce Denis Hanganu își petrece majoritatea timpului pe scenă, având o prezență constantă în lumina reflectoarelor, mai ales în teatru, soția sa, Raluca, activează într-un domeniu cu totul diferit, departe de atenția publică, dedicându-se carierei sale medicale și salvării de vieți, fiind medic chirurg.

Recent, actorul a vorbit deschis despre cum a trecut primul an de căsnicie cu partenera sa, Raluca. El a dezvăluit că nu a sesizat niște schimbări în relația lor, iar lucrurile se desfășoară cu aceeași naturalețe.

Totodată, Denis Hanganu a oferit detalii despre cum a fost luna de miere. Deși cei doi au plecat mai târziu în vacanță din cauza unor proiecte în desfășurare, actorul și soția lui au avut parte de timp prețios în doi.

„Da, am avut lună de miere, într-adevăr, dar a fost cumva un pic întârziată din cauza proiectului, pentru că așa e industria asta, din păcate. Mi-aș dori să fac doar ce îmi place mie, când îmi place mie, dar, din păcate, sunt și niște clauze contractuale care trebuiesc respectate și de care nu poți să faci abstracție, pentru că imediat începeam practic filmările pentru sezonul patru. Ce să vezi, da, asta e industria, trebuie s-o accept cu bune și cu rele. Luna de miere a fost anul acesta, în vară. De asta am zis un pic întârziată.”, a mai spus actorul.