10 filme dezamăgitoare în care un singur actor a jucat mai multe roluri

În ciuda faptului că actorii de mai jos au avut misiunea extrem de dificilă de a intra în pielea mai multor personaje, în același film, efortul nu a fost apreciat pe deplin din cauza interpretărilor neinspirate.

1. The Lizzie McGuire Movie

Lizzie McGuire și vedeta pop Isabella Parigi sunt cele două personaje pe care le joacă Hilary Duff în The Lizzie McGuire Movie. În mai multe scene, actrița forțează un accent italian pentru rolul Isabellei, reușind să îi ofere o interpretare artificială.

2. The Princess Switch

Vanessa Hudgens nu a fost deloc pe placul publicului în filmul The Princess Switch. În comedia de Crăciun regizată de Mike Rohl, le-a jucat pe patisera Stacy De Novo și pe Lady Margaret Delacourt. Ce a fost nefericit în cazul interpretării lor este că a fost exagerată cu accentele pe care a încercat să le aibă pe ecrane.

3. Cloud Atlas

Tom Hanks a avut o misiune grea în Cloud Atlas, jucând un manager de hotel, un actor și un individ care trăiește într-un Hawaii post-apocaliptic. Din interpretarea sa pe ecrane, actorul dădea senzația că nu se simte deloc confortabil în niciunul dintre aceste personaje.

4. Double Impact

Jean-Claude Van Damme i-a jucat pe gemenii Alex și Chad Wagner în filmul Double Impact regizat de Sheldon Lettich. Pelicula spune povestea unor frați despărțiți în momentul în care când părinții lor sunt uciși. Ei se reîntâlnesc după 25 de ani cu scopul de a aduce dreptate morții părinților.

5. Gemini Man

Filmul Gemeni Man regizat de Ang Lee l-a adus pe Will Smith într-un rol dublu pe ecrane. Actorul a interpretat rolul unui asasin care se întâlnește față în față cu o versiune mai tânără a sa care vrea să-și omoare sinele mai bătrân și să-i ia locul. Acest lucru a fost posibil grație unei tehnologii speciale, aspect care a fost apreciat de public.

6. The King’s Man

Tom Hollander a avut de intrat în pielea a trei personaje în filmul The King’s Man. În pelicula regizată de Matthew Vaughn, i-a jucat pe Regele George al V-lea, Kaiser Wilhelm și Țarul Nicholas. Dar tocmai acest rol triplu a adus provocări și dificultăți în interpretarea sa, care, după spectatori, a lăsat de dorit.

7. Legend

Tom Hardy i-a jucat pe gemenii Reggie și Ronnie Kray, infractorii care au terorizat Londra în anii 1960, în filmul Legend regizat de Brian Helgeland. Publicul a simțit pe alocuri, în cadrul câtorva scene, că actorul nu ar fi convingător în niciunul dintre cele două roluri.

8. The Man in the Iron Mask

Leonardo DiCaprio i-a interpretat pe Regele Ludovic al XIV-lea și fratele său geamăn, Philippe, în filmul The Man in the Iron Mask regizat de Randall Wallace. Spectatorii au fost deranjați de faptul că nu prea există deosebiri între cele cele două personaje jucate de actor, un exemplu fiind acela că au aceeași coafură.

9. Saturday Night

Andy Kaufman și Jim Henson sunt numele celor două personaje pe care le joacă Nicholas Braun în filmul Saturday Night regizat de Jason Reitman. Primul este un comediant, pe când al doilea e un păpușar. Ce a dezamăgit a fost interpretarea sa, datorată cel mai probabil de faptul că a fost inclus mai târziu în proiect, după ce Benny Safdie a renunțat să mai joace.

10. Adaptation

În filmul Adaptation, regizat de Spike Jonze, Nicolas Cage interpretează două roluri. Primul este cel al scenaristului Charlie Kaufman, iar cel de-al doilea este fratele său fictiv, Donald Kaufman. Publicul avea alte așteptări în privința actorului și a prestației sale, având în vedere că povestea pornește de la un personaj real, al regizorului și scenaristului Charlie Kaufman.

