Sutton Foster, partenera lui Hugh Jackman, despre comparațiile cu fosta soție a actorului: „Nu trebuie să fim puse una împotriva celeilalte”

Sutton Foster, iubita lui Hugh Jackman, a făcut declarații surprinzătoare despre singurătate și presiunea resimțită de femeile aflate în lumina reflectoarelor, la doar câteva zile după ce a fost fotografiată într-o apariție tensionată alături de celebrul actor.

Hugh Jackman, în vârstă de 57 de ani, și actrița de pe Broadway Sutton Foster, de 51 de ani, și-au confirmat relația în mod public în ianuarie 2025, la aproximativ un an după ce actorul a anunțat despărțirea de Deborra-Lee Furness. La scurt timp după oficializarea relației, presa internațională a relatat că fosta soție a actorului ar dori să o cunoască pe noua lui parteneră.

Într-un nou interviu, Sutton Foster a făcut mai multe declarații care par să facă referire la dificultățile din viața personală și la relația cu Hugh Jackman.

„Am fost mult timp o femeie principală… dar de multe ori mă simt foarte singură. Anul trecut am luat legătura cu multe dintre contemporanele mele și cu multe femei de pe Broadway și aproape toate eram singure. Toată lumea împărtășea același sentiment de singurătate”, a spus actrița.

Vedeta a sugerat apoi că femeile aflate în poziții importante ar trebui să se susțină reciproc, într-o aparentă referire la tensiunile despre care presa a scris între ea și Deborra-Lee Furness, fosta soție a actorului.

În timpul participării la panelul „The Science of Staying Strong”, organizat la New York în cadrul Women’s Health Lab, Sutton Foster a declarat:

„Femeile puternice se pot susține între ele. Nu trebuie să fim puse una împotriva celeilalte.”

Deborra-Lee Furness ar vrea să o întâlnească pe Sutton Foster

Recent, presa internațională a scris că Hugh Jackman și Sutton Foster ar fi fost luați prin surprindere de dorința lui Deborra-Lee Furness de a avea o întâlnire cu noua parteneră a actorului.

Potrivit unor surse citate de revista New Idea, fosta soție a lui Hugh Jackman nu își dorește scandal, ci încearcă să închidă acest capitol într-un mod matur.

„Nu este vorba despre faptul că Deb este furioasă sau că vrea să îi ceară socoteală lui Sutton. Este vorba despre încheiere”, a declarat o sursă apropiată.

Aceeași sursă a susținut că Deborra-Lee a fost inițial reticentă în privința unei întâlniri, însă ulterior a considerat că aceasta ar putea reduce tensiunile existente.

„În acest moment simte că este ceva ce trebuie să bifeze de pe listă, măcar pentru a pune capăt situației stânjenitoare… și pentru a-și spune punctul de vedere”, a adăugat sursa.

Hugh Jackman și Sutton Foster, criticați după apariția de la Met Gala

La scurt timp după apariția acestor informații, Hugh Jackman și Sutton Foster au fost fotografiați într-o ieșire care a părut tensionată, în timp ce mergeau spre o sală de sport din New York. Cei doi au atras atenția și la Met Gala 2026, unde au apărut împreună pentru prima dată în calitate de cuplu oficial. Actorul și partenera lui au urcat ținându-se de mână treptele Muzeului Metropolitan de Artă din New York și au pozat împreună în fața fotografilor.

Apariția lor a stârnit numeroase reacții, mai ales pentru că Hugh Jackman participase de mai multe ori la Met Gala alături de Deborra-Lee Furness. Ultima lor apariție împreună la eveniment a avut loc în 2023.

În 2024, actorul a participat singur la celebra gală, iar anul trecut a lipsit complet, în contextul despărțirii intens mediatizate.

Povestea dintre Hugh Jackman și Sutton Foster ar fi început la finalul anului 2024, după ce cei doi au jucat împreună în relansarea musicalului „The Music Man” de pe Broadway, în 2021. Între timp, actorul și Deborra-Lee Furness au finalizat divorțul în iunie 2025, după 27 de ani de căsnicie și o despărțire anunțată în 2023.

În ultima perioadă au apărut și zvonuri potrivit cărora Hugh Jackman și Sutton Foster s-ar pregăti de nuntă. În februarie, publicația Globe scria că actorul ar fi refuzat ideea unui contract prenupțial înaintea unei eventuale căsătorii.

Foto: Arhiva ELLE

