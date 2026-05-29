Cum arată viața familiei Măruță departe de camerele TV. Andra, Cătălin, Eva și David, dezvăluiri despre rutina lor: „La noi acasă e mereu energie”

Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie.

Andra, prinsă între „Românii au talent”, concerte și dorul de vacanță

Într-un interviu acordat revistei VIVA!, aceștia au vorbit despre perioada aglomerată pe care o traversează și despre modul în care reușesc să rămână conectați, în ciuda programelor încărcate. Pentru Andra, luna mai a fost una dintre cele mai solicitante perioade ale anului. Artista a fost implicată în semifinalele live ale emisiunii „Românii au talent”, pregătindu-se acum de finală, iar în paralel își continuă activitatea muzicală, cu repetiții, concerte și deplasări frecvente.

„Perioada asta? Sincer… seamănă puțin cu o gară în care toate trenurile pleacă în același timp. (râde) Luna mai pentru mine e aproape complet dedicată Românii au talent. Sunt semifinalele LIVE, care vin la pachet cu alt program. Filmări, emoții, povești incredibile, multă energie consumată, dar și foarte multă bucurie. Sunt deja 16 sezoane de când fac parte din proiect și încă mă emoționează oamenii pe care îi întâlnim acolo. În paralel, am concerte, repetiții, drumuri, avioane, bagaje făcute și desfăcute la foc automat… Uneori am impresia, în perioade din acestea, că trollerul meu mă vede mai des decât mă vede canapeaua de acasă. Dar, dincolo de toată agitația asta, încercăm să păstrăm lucrurile care contează cu adevărat: mesele împreună, serile în care povestim, momentele simple. Chiar dacă uneori ajung acasă foarte târziu, îmi place să mă trezesc dimineața și să-i văd pe toți prin casă, fiecare cu energia lui. Iar acum, sincer, simt că vine vara și am început deja să spun în fiecare zi: ‘Eu vreau vacanță!’. (râde) Cum se spune în spaniolă: ‘Necesito vacaciones!’. (râde) Noi mergem aproape în fiecare vară în Spania și cred că deja ni s-a activat automat modul acela de vacanță când zici Spania: soare, mare, mâncare bună și telefoane închise… măcar câteva ore. Ne străduim.”, a spus Andra.

Cătălin Măruță, implicat în noi proiecte online

În timp ce Andra se concentrează pe televiziune și muzică, Cătălin Măruță își dedică timpul proiectelor din mediul online. Prezentatorul dezvoltă noi formate pentru YouTube și continuă seria podcasturilor sale, mărturisind că libertatea profesională l-a făcut să muncească și mai mult.

„Exact, ne străduim, că la noi e un fel de haos organizat foarte artistic. (râde) Eu sunt prins cu podcasturile ‘Acasă la Măruță’, cu online-ul, cu noul proiect de YouTube ‘Măruță și prietenii’, unde am reluat inclusiv seria cu sosurile picante. Ne-am distrat teribil deja, primul invitat a fost Radu Ciucă, apoi Denise Rifai și urmează mulți alții. Problema e că eu am senzația că, de când am mai multă libertate, muncesc și mai mult. Dar îmi place perioada asta pentru că fiecare are proiectele lui și, cumva, ne inspirăm unii pe alții. La noi în casă se vorbește nonstop despre idei, filmări, muzică, școală, campanii, podcasturi… și, printre toate astea, mai apare și câte un: ‘Cine o scoate pe Kiki afară?’.”

Eva și David, implicați în tot mai multe activități

Cei doi copii ai familiei Măruță sunt la rândul lor implicați în numeroase proiecte și activități. Eva recunoaște că așteaptă cu nerăbdare vacanța de vară, însă apreciază atmosfera din familie și faptul că mereu există ceva nou de făcut.

La rândul său, David Măruță spune că energia din casa lor este una creativă și că, în ciuda programelor diferite, membrii familiei găsesc mereu timp pentru activități comune.

„La noi acasă e mereu energie. Dar nu într-un mod stresant, ci mai degrabă creativ. Adică poți să intri în living și să o găsești pe mama repetând o piesă, pe Eva cântând la pian, pe tata filmând ceva pentru podcast, iar eu încercând să cânt la chitară printre toate astea. (râde) Și chiar dacă avem programe foarte diferite, încercăm să facem lucruri împreună. Tata ne scoate des la plimbări prin pădure, mai facem seri de filme sau pur și simplu stăm și povestim. Cred că asta ne ajută mult să rămânem conectați, chiar și atunci când fiecare e prins în ritmul lui.”

Cătălin Măruță revine cu un nou proiect profesional

Cătălin Măruță a anunțat primul său proiect început de la zero, după plecarea de la PRO TV. Fostul prezentator TV a lansat unui canal de YouTube, intitulat „Măruță și prietenii”.

„Mi-am dorit să construiesc un loc în care oamenii să găsească informații verificate, explicate simplu și oferite de oameni în care am încredere. ‘Măruță și prietenii’ este despre conexiuni reale și conținut care contează în viața de zi cu zi”, declară Cătălin Măruță.

Prima producție de pe noul canal se numește „”Fără programare”, iar Cătălin Măruță îl are ca invitat pe dr. Marius Sava.

