Harry Styles își dorește un copil, după logodna cu Zoë Kravitz. Ce au dezvăluit surse apropiate artistului

Harry Styles își dorește foarte tare un copil, după ce s-a raportat în presă logodna cu actrița Zoë Kravitz, care vine la 8 luni de la începutul relației celor doi. Astfel, cântărețul britanic, spun apropiați ai acestuia, și-ar dori să își întemeieze cât mai curând o familie.

Declarațiile surselor pentru presa internațională vin la scurtă vreme după ce Styles a lansat piesa American Girls, despre care fanii au speculat că ar fi o trimitere evidentă la partenera sa de viață. Mai ales având în vedere faptul că aceasta a apărut în public în câteva ocazii purtând un uriaș inel cu diamante, cel mai recent în apropierea locuinței din Hampstead a lui Styles, o casă în valoare de 30 de milioane de lire sterline.

Apropiații cântărețului insistă că Harry Styles își dorește un copil, mai cu seamă că acesta, în vârstă de 32 de ani, ar fi ultimul dintre foștii membri ai trupei One Direction care nu a devenit tată, asta în condițiile în care foștii săi colegi, Zayn Malik, Louis Tomlinson și regretatul Liam Payne au copii – Malik cu fosta sa parteneră, supermodelul Gigi Hadid.

În acest context, o sursă apropiată de Harry Styles a vorbit pentru publicația Page Six despre cât de dedicat este cântărețul partenerei sale, actrița Zoë Kravitz, fiica muzicianului Lenny Kravitz și a actriței Lisa Bonet. „Ar sări în foc pentru ea”, a declarat acesta, în vreme ce un apropiat al lui Kravitz a povestit despre cum aceasta este „în al nouălea cer” în urma logodnei, precizând și că „nimeni din cercul nostru nu e surprins” de cât de repede au evoluat lucrurile între cei doi.

Rămâne de văzut dacă Kravitz și Harry Styles vor avea în curând copilul pe care acesta din urmă pare că și-l dorește; momentan cert este că cei doi parteneri sunt din ce în ce mai apropiați, asta după ce au fost văzuți petrecând timp împreună în toată lumea, din Brooklyn, New York, până în Londra sau Roma. Mai mult, Styles a declarat recent că a fost nevoit să aibă o „conversație reală, onestă” cu sine, legată de planurile sale de viață, după ce și-a văzut prietenii și apropiații întemeindu-și familii. Acesta a vorbit și despre singurătatea care vine odată cu faima, dar și despre pauza de trei ani de la muzică l-a ajutat să-și clarifice prioritățile în viață, povestind pentru The Zane Lowe Show că:

„Opresc tot, apoi decid ce vreau să aduc înapoi. Care sunt lucrurile pe care chiar mi le doresc în viață? (…) Dacă ești mereu în turneu și faci mereu toate aceste lucruri, nu prea mai ai spațiu să alegi. Cred că am avut o conversație reală cu mine, despre unde mă văd în 5 ani, cum vreau să arate viața mea. Și ce schimbări fac având asta în vedere? Nu aș vrea fiu pe cont propriu, vreau să fiu împlinit și în relații minunate cu oameni. Vreau să am prietenii grozave, vreau o familie. Îmi doresc toate aceste lucruri. Asta mi-a permis să mă gândesc: OK, cum fac să creez spațiu ca aceste lucruri să se întâmple? Nu pot să mă aștept să mi se întâmple pur și simplu.”

Harry Styles este la prima sa logodnă, în vreme ce partenera sa a fost căsătorită în trecut cu actorul Karl Glusman, în vârstă de 38 de ani. De la divorțul din 2021, aceasta a mai fost logodită cu actorul Channing Tatum, dar cei doi s-au despărțit în 2024.

