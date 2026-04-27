Melania Trump a împlinit 56 de ani. Aniversarea este marcată de evenimente tensionate, iar Donald Trump a avut numai cuvinte de laudă la adresa ei

Melania Trump a împlinit 56 de ani pe 26 aprilie, într-un context marcat de evenimente tensionate din ultimele zile. Ziua de naștere a Primei Doamne vine la scurt timp după ce Donald Trump a vorbit public despre reacția ei în urma incidentului armat petrecut la White House Correspondents’ Dinner, sâmbătă seara, pe 25 aprilie.

April 26, 2026

În cadrul unei conferințe de presă organizate la puțin peste o oră după incident, președintele, în vârstă de 79 de ani, a povestit că Melania Trump și-a dat seama imediat ce se întâmplă.

„A știut instant ce se petrece” și ar fi spus: „Acela e un sunet rău”, în momentul incidentului armat.

Presupusul atacator, identificat de autorități drept Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, a deschis focul în interiorul locației Washington Hilton.

„Melania a fost foarte conștientă de situație”, a declarat Donald Trump. „A fost o experiență destul de traumatizantă pentru ea.”

Acesta a adăugat că soția sa a fost mereu conștientă de riscurile de securitate asociate funcției prezidențiale.

„Prima Doamnă face o treabă extraordinară. Iubește această țară și o înțelege mai bine decât oricine”, a spus el. „Dar mi-a spus de multe ori: ‘Ai o meserie periculoasă’.”

Incidentul de sâmbătă marchează a treia posibilă tentativă asupra vieții lui Donald Trump, după ce a fost rănit la ureche în timpul unui miting electoral în Pennsylvania, în iulie 2024, și după o altă tentativă de asasinat la terenul său de golf din Florida, în septembrie 2024.

La momentul incidentului de la cina oficială, Donald și Melania Trump se aflau pe scenă, la scurt timp după începerea evenimentului. Imaginile live au surprins agenți ai serviciilor secrete intrând rapid în sală și escortându-l pe președinte în afara încăperii. Alte persoane importante aflate pe scenă, inclusiv Prima Doamnă, vicepreședintele JD Vance și purtătoarea de cuvânt însărcinată Karoline Leavitt, au fost de asemenea evacuate.

Un reporter aflat la fața locului a relatat că participanții s-au ascuns sub mese imediat după izbucnirea incidentului.

Anul trecut, Melania Trump și-a petrecut ziua de naștere într-un mod complet diferit, în Vatican City, participând la funeraliile Papei Pope Francis. În ciuda contextului solemn, surse apropiate au declarat că Prima Doamnă, descrisă ca fiind o persoană discretă și credincioasă, nu a avut nicio problemă în a marca ziua într-un astfel de cadru.

„Îl respecta pe Papă”, a spus o sursă. „Este o perioadă tristă pentru catolicii din întreaga lume, iar Prima Doamnă a fost onorată să participe la funeralii.”

În ultimele săptămâni, relațiile dintre Donald Trump și succesorul Papei Francisc, Pope Leo XIV, au fost tensionate, în contextul criticilor legate de războiul din Iran.

În timpul primului mandat al soțului său, Prima Doamnă și-a petrecut majoritatea zilelor de naștere lucrând la Casa Albă. Anul acesta, agenda sa este la fel de încărcată, întrucât se pregătește pentru o vizită de stat importantă: Regele Charles III și Regina Camilla urmează să ajungă la Washington pe 27 aprilie, după ce familia Trump a vizitat Marea Britanie.

