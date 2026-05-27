Cum o afectează pe Ianca Simion faima tatălui ei, Răzvan Simion: „Să fiu atentă să nu greșesc”

Ianca Simion a vorbit despre cum percepe faptul că tatăl ei, Răzvan Simion, se află de ani buni în lumina reflectoarelor.

1. Ianca Simion a absolvit facultatea
Ianca Simion a vorbit despre felul în care resimte acum, ajunsă adultă, faima de care are parte tatăl ei, Răzvan Simion. 

Ianca este fiica pe care Răzvan Simion o are alături de fosta lui soție, Diana. Cei doi s-au despărțit în 2015 și mai au împreună un băiat, pe nume Tudor. Prezentatorul TV formează un cuplu alături de Daliana Răducan, cu care trăiește o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Recent, Ianca Simion a dezvăluit cum se raportează la notorietatea tatălui ei, dar și dacă până acum au existat presiuni de a demonstra mult mai mult.

„Da, tatăl meu este o persoană publică foarte cunoscută și importantă în peisajul televiziunii din România. Am simțit adesea că trebuie să demonstrez mai mult, să fiu atentă să nu greșesc, lucru pe care nu mi l-au insuflat părinții mei, ci mai degrabă l-am adoptat eu, pentru că am vrut mereu să îi fac mândri. Sunt recunoscătoare pentru educația și grija de care am avut parte, pentru absolut tot ce mi-au oferit”, a spus Ianca Simion pentru VIVA!

Ianca Simion e atrasă de cinematografie, publicitate, storytelling, PR și partea de producție a unei reclame. De la o vârstă fragedă, a mers alături de tatăl ei, Răzvan Simion, pe platourile de filmare și a observat cum se realizează o reclamă. 

„Da, eu simt că ambii mei părinti m-au susținut mereu, fiecare în felul lui, în căutarea propriei voci. Este o întrebare foarte bună, la care mă gândesc și eu des în ultima perioadă. Simt că publicitatea m-a ales, de fapt, pe mine. Încă din copilărie, când tata mă lua cu el pe platourile de filmare pentru diverse reclame, am fost fascinată să stau în spatele camerelor, încercând să memorez ce face fiecare buton și cum, tot acel haos era, de fapt, o dezordine organizată. Mereu m-a atras ideea de a înțelege ce stă în spatele unei reclame reușite, cum sunt realizate și tot procesul din culise.”

Recent, Ianca Simion a absolvit recent Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării, specializarea Publicitate din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Tânăra a împărtășit acest moment cu urmăritorii ei de pe Instagram. La absolvire i-au fost alături mama ei, Diana, precum și fratele ei, Tudor. Tatăl ei, Răzvan Simion, nu a participat la eveniment, iar asta pentru că a prezentat un eveniment cu ocazia împlinirii a 700 de ani de la atestarea documentară a orașului Sighetul Marmației.

„Deci… am absolvit”, a scris Ianca Simion pe Instagram.

Ianca Simion, declarații despre relația cu tatăl ei

Întrebată despre relația cu tatăl ei, Ianca Simion a afirmat în urmă cu ceva timp că are o legătură strânsă cu Răzvan Simion, pe care îl consideră cel mai bun prieten și cel care a susținut-o întotdeauna să urmeze ceea ce îi place. Tânăra își amintea cu drag de perioada copilăriei, când el o ducea la lecțiile de pian.

„Relația mea cu tata este una foarte bună, este prietenul meu cel mai bun, persoana care mă susține în tot ce fac. El mă susține cel mai mult, mai ales cu facultatea în perioada asta. Când eram mică tata mă ducea la pian, tata mă ducea la balet și îmi făcea coc. Aș putea spune și că este prietenul meu cel mai bun, dar este și foarte protectiv (…) E altă persoană acasă. Deși pare că e foarte vorbăreț și foarte glumeț, acasă este într-o liniște totală. E foarte tăcut și foarte analitic și foarte sensibil. Tind să cred că suntem la fel pe partea asta, pentru că mereu mă gândeam că nu sunt ca el…”, declara Ianca Simion, pe scena iUmor.

Irina Fodor, detalii despre cea mai importantă perioadă din viața fiicei sale. Ce planuri are Diana pentru liceu: "Analizăm împreună"
Un „megatsunami" de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară"
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil"
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
„Ucraina, Ucraina". Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei"
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Mesajul lui Alex Dodoaia după Finala Chefi la cuțite. Ce a transmis finalistul lui chef Richard: „Chiar dacă nu am câștigat..."
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini"
Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare". Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală" FOTO
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mădălina Ghenea, apariție seducătoare pe străzile din Italia. Cine este vedeta alături de care a pozat: "Așa zile speciale"
Mădălina Ghenea a fost fotografiată pe străzile din Italia, atrăgând toate privirile cu apariția sa

Supermodelul Natalia Vodianova așteaptă cel de-al șaselea copil. Cine este soțul miliardar al acesteia?
Natalia Vodianova este însărcinată. Supermodelul din Rusia, care a dominat podiumurile anilor 2000, așteaptă cel de-al șaselea copil, la vârsta de 44 ani.

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan, apariție rară împreună. Unde au fost surprinși artistul și partenera lui
Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan sunt discreți cu aparițiile lor publice, dar recent au fost prezenți la o gală importantă.

