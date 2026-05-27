Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan, apariție rară împreună. Unde au fost surprinși artistul și partenera lui

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan sunt discreți cu aparițiile lor publice, dar recent au fost prezenți la o gală importantă.

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan au fost recent prezenți la Gala Premiilor UNITER care a avut loc pe 25 mai 2026, la Teatrul Odeon din București. Cei doi sunt cunoscuți pentru faptul că sunt rezervați când vine vorba de apariții publice, însă de această dată au făcut o excepție, iar motivul are legătură cu o performanță din partea artistului.

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan au participat împreună la de-a 34-a ediție a Galei Premiilor UNITER, evenimentul care celebrează și premiază teatrul românesc. Artistul a fost nominalizat pentru cel mai bun actor în rol principal pentru rolul Bérenger din spectacolul Rinocerii de Eugène Ionesco, regizat de Vlad Massaci și care se joacă la Teatrul de Comedie din București. Cu toate că nu a obținut premiul din partea juriului de specialitate, Tudor Chirilă a câștigat la votul publicului.

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan s-au pozat pe covorul roșu de la Gala Premiilor UNITER și au impresionat cu ținutele alese pentru eveniment. 

Tudor Chirilă, declarații despre familie

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan, care este antreprenoare și se ocupă de o afacere cu jucării, trăiesc o poveste discretă de dragoste. Artistul și partenera lui de viață formează un cuplu din 2012 și au împreună doi băieți, Ivan și Petru, pe care îi feresc de atenția publică. În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Tudor Chirilă a vorbit despre echilibrul pe care îl trăiește în prezent, fiind împăcat cu alegerile sale, atât din viața profesională, cât și cea personală. 

„N-am regretul Cupei Davis! A fost și este foarte bine cum este. Nu știu ce putea fi mai bine. Multe lucruri puteau fi mai bine, dar, vorba lui Bérenger, eu n-am nicio ambiție, sunt mulțumit cu ce sunt. Prima parte nu-i adevărată, dar sunt mulțumit acum, în momentul ăsta al vieții mele: stau în sala de teatru în care joc, mă urc peste o oră pe scenă să joc cu un rol principal. Am doi copii mișto, o gagică mișto. Mă apuc de proiecte, am o gașcă de care tocmai am vorbit. În principiu, cred că trebuie să ne uităm și prin comparație, nu doar la ceea ce aspirăm și ce n-avem. Asta e o problemă la mine. Tot timpul sunt tentat să mă uit la ce nu am, așa că mai bine ne uităm la ce avem”, a spus Tudor Chirilă într-un interviu pentru Libertatea.

Ce părere are Tudor Chirilă despre căsătorie

Într-un interviu, Tudor Chirilă a vorbit despre felul în care privește căsătoria. Pentru el și Iulia Mîzgan, acesta nu reprezintă un pas pe care vor să îl bifeze. Ba mai mult, artistul este de părere că la baza unei povești solide de dragoste se află alte valori și că iubirea dintre doi oameni nu stă într-un act. 

„Pentru mine nu, nu înțeleg de ce (n.r. – căsătoria) ar fi un subiect tabu. Nu mi se pare că este o instituție care mai aduce ceva important. Cred că ar trebui să ne preocupe mai mult respectul și iubirea. Căsătoria nu poate garanta respect, nu poate garanta iubire nesfârșită. Fiindcă ea a fost la bază un instrument social. Era un instrument social de care lumea, până la urmă, nu știu cât mai are nevoie.

Nu cred că este obligatoriu să fii căsătorit ca să poți avea un parteneriat de-o viață, de exemplu. Mai ales că acum este reglementat parteneriatul și prin faptul că dacă ai o relație de peste opt ani, partenerul tău începe să aibă aceleași drepturi și la un partaj, și la împărțirea lucrurilor, dacă e să ajungem aici, în zona aceasta mai mercantilă a despărțirilor. Căsătoria și nunta, mai ales, care vor, chipurile, să fie un fel de start în viață. Masa de nuntă, restaurantul, salonul de nunți, trupa de cover-uri de la nuntă, DJ-ul, mâncarea, florile, toate astea sunt parte din spectacolul nunţii, consecință a căsătoriei la Starea Civilă. Genul acesta de evenimente nu ne plac nici mie, nici partenerei mele, iar aici ne-am potrivit”, spunea Tudor Chirilă în trecut pentru Taifasuri. 

