Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 17 și marele premiu de 30.000 de euro: „Nu știu cum să mă bucur! Plâng…”

Marea finală a sezonului 17 Chefi la cuțite, difuzată de Antena 1, și-a desemnat câștigătoarea după mai multe probe solicitante.

Marina Luca a câștigat sezonul 17 Chefi la cuțite. Primele declarații

Sezonul 17 al competiției Chefi la cuțite a ajuns la sfârșit. Patru concurenți din echipele conduse de Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu au intrat în cursa pentru marele premiu. Este vorba despre Marina Luca, Alexandru Dodoaia, Vladimir Popa și Ștefan Turian.

Marina Luca a câștigat Chefi la cuțite 2026, sezonul 17, și pleacă acasă cu trofeul și premiul de 30.000 de euro. La preselecții, tânăra primise Cuțitul de aur din partea lui chef Alexandru Sautner, iar pe parcursul acestui sezon a demonstrat că merită pe deplin să fie marea câștigătoare.

„Nu-mi vine a crede! Nu realizez! Nici nu știu ce să fac! Nu știu cum să mă bucur! Plâng de fericire și de faptul că am reușit să câștig și mă bucur foarte mult că nu am renunțat la început. Deci suportul moral pe care l-am avut pe tot parcursul competiției de la familie, de la prieteni, sunt înconjurată de oameni minunați! Sper că mama mea e mândră și că am inspirat mulți oameni!”, a declarat Marina Luca, la Chefi la cuțite.

Marina Luca a impresionat încă de la audiții

Chef Alexandru Sautner a întâlnit în audiții concurenta care l-a convins că merită cuțitul său de aur. Marina Luca a pregătit un Choux Calamansi cu susan, declarându-se cu mândrie prima moldoveancă absolventă a prestigioasei Academii Ducasse, celebra școală gastronomică de elită. Ea are totodată în palmares jobul de patiser în restaurantul londonez cu 3 stele Michelin The Dorchester. Cu un asemenea CV impresionant când vine vorba despre cofetărie și patiserie, marea provocare a Marinei în competiția Chefi la cuțite a fost, încă de la început, să egaleze performanțele și pe partea preparatelor sărate.

„Îmi spune Marina Luca, sunt chef patiser, am experiența de mai mult de un deceniu și am un background cu Stele Michelin. La dame de Luca este continuitatea numelui meu. Am fost prima moldoveancă și femeie care a absolvit Academia Ducasse. Niciodată nu am vrut să fiu un pește mare într-un acvariu cu pești mici. Am preferat oceane. Ce-mi doresc e să construiesc un brand puternic la nivel internațional și să ajung să am patiseria mea în mai multe țări din lume și La dame de Luca să răsune așa cum răsună Cedric Grolet”, a declarat Marina Luca la audițiile Chefi la cuțite.

Filmările pentru noul sezon, cu numărul 18, au început deja, spre bucuria numeroșilor fani ai emisiunii.

Mona Segall, dezvăluiri despre jurații de la Chefi la cuțite

Într-un interviu acordat recent, Mona Segall a vorbit deschis despre provocările din spatele camerelor și despre cum se înțelege cu cei patru chefi, Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia. Producătoarea a recunoscut că sunt tensiuni atât cu actualii chefi, dar și că au existat cu cei din trecut, și anume Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

„Există tot timpul tensiuni, pentru că Chefii, în general, sunt niște oameni foarte orgolioși și foarte competitivi. Și de asta i-am ales, pentru că sunt orgolioși și competitivi”, mărturisește ea sincer pentru Viva!.

Aceste conflicte apar mai ales în momentele în care jurații încearcă să sară peste anumite reguli de producție.

„Și, din cauza aceasta, câteodată vor să ocolească anumite reguli sau anumite legi ale producției și să facă ei cum vor.”

