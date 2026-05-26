Raluca Bădulescu, mesaj neașteptat pentru fostul soț. Ce i-a transmis public lui Florin Stamin: „Iubirea vieții mele”

Anunțul conform căruia Raluca Bădulescu participă la Asia Express 2025 a luat pe toată lumea prin surprindere. Ceea ce a atras atenția a fost și faptul că vedeta a făcut echipă alături de fostul ei soț, Florin Stamin.

Raluca Bădulescu, mesaj neașteptat pentru fostul soț

Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au despărțit în 2022 după o căsnicie de 15 ani. În ciuda faptului că au mers pe drumuri separate, au păstrat o relație apropiată după.

Cei doi apar constant împreună pe rețelele de socializare, dovadă clară a faptului că au o relație de invidiat în ciuda despărțirii.

Raluca Bădulescu i-a transmis fostului său soț, Florin Stamin, un mesaj emoționant de ziua lui de naștere, pe 25 mai.

„Iubirea vieții mele”, a scris vedeta în descrierea mai multor imagini în care apar împreună.

Cu ocazia acestei zile speciale, Raluca a publicat pe rețelele sociale o altă fotografie alături de Florin, însoțită de un mesaj emoționant.

„Împreună pentru totdeauna. La mulți ani, iubirea vieții mele! Nimeni ca tine!”.

Florin Stamin, probleme de sănătate după participarea la Asia Express

Într-un interviu acordat recent, Raluca Bădulescu a vorbit despre problemele de sănătate cu care fostul ei soț, Florin Stamin, s-a confruntat după participarea la Asia Express.

„Un reality show în care descoperim că poți scoate vedetele din Dorobanți, dar nu poți scoate figurile de Dorobanți din vedete. Eu am făcut gluma, eu o halesc. Vreau să vă spun că deși a fost greu, Asia Express mi-a oferit multe. Foarte multă putere mentală, curaj și posibilitatea de a-mi etala gențile iarăși. De cărat rucsacul, nu l-am cărat, Florin a cărat, a făcut și o sciatică, de aia nu e prezent aici. Lucrurile merg înainte, Asia Express continuă”, a povestit Raluca Bădulescu în emisiunea Râzi cu ROaST.

Raluca Bădulescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa partenerului ei de la Asia Express.

„Nu credeam vreodată, dacă mă luai în prima zi în care am intrat în această competiție, să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici, temeri. (…) Florin este de-o viața așa cum am spus și la careu. A fost, este și va fi toată viața eroul meu, echilibrul, stâlpul meu în viață. Florin fără discuție este eroul meu nu numai în concursul ăsta. Să zicem 20 de ani aproximativ de când ne cunoaștem. Florin este eroul meu dintotdeauna. Este omul către care o să mă îndrept întotdeauna, oferă cele mai bune sfaturi”, a mai spus ea.

De ce Raluca Bădulescu nu a mers la Asia Express cu fiul ei, Alex

Într-un interviu acordat recent, Raluca Bădulescu a vorbit despre dorința de a merge la Asia Express împreună cu fiul ei, Alex, în vârstă de 22 de ani, și de ce acest lucru nu s-a materializat.

„El e mândru de mine şi şi-ar fi dorit să meargă el cu mine în această competiţie. Şi mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că sunt foarte greu de ‘mânuit'”, a povestit vedeta pentru okmagazine.ro.

Raluca Bădulescu a mărturisit că un alt motiv l-a constituit faptul că Alex era în ultimul an de facultate atunci când au avut loc filmările, fapt ce a făcut imposibilă participarea lui la show.

„Alex era în ultimul an de facultate. El tocmai a terminat facultatea la ASE, aşa că nu era momentul potrivit ca el să plece din ţară având examene de final de an etc. Acum s-a înscris la master. Suntem cei mai mândri din lumea asta de el, avem cel mai ‘soare’ băiat din lumea asta!”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto: PR

