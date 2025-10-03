De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: „De la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea…”

Catinca și Calina au părăsit primele emisiunea Asia Express - Drumul Eroilor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: "De la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea..."

Prima cursă pentru ultima șansă din acest sezon Asia Express – Drumul Eroilor a fost o ediție intensă, cu răsturnări spectaculoase de situație, care a ținut publicul cu sufletul la gură. La finalul acestei curse, Catinca și Calina au părăsit Asia Express – Drumul Eroilor.

De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după la Asia Express

Catinca Zilahy și fiica ei, Calina Dumitrescu, au trăit o experiență intensă la Asia Express – Drumul Eroilor, unde fiecare zi a însemnat o luptă pentru supraviețuire cu doar un dolar în buzunar, probe solicitante, găsirea mijloacelor de transport și obținerea cazării. Deși știau că provocările vor fi mari, realitatea competiției le-a surprins peste măsură. Cele două s-au plâns la finalul cursei de condițiile din timpul filmărilor, dar și de lipsa anumitor produse de igienă.

Invitată la Un Show Păcătos, Catinca Zilahy a povestit cu ce situație tensionată se confruntă fiica ei, care, după difuzarea emisiunii, a primit chiar și amenințări cu moartea.

„Eu cu hate-ul din online nu am absolut nicio problemă. Asta e lumea în care trăim (…) N-a avut niciun impact foarte serios. Acum, sunt sigură că pe Calina a afectat-o un pic mai mult, pentru că tocmai cei care i-au criticat comportamentul au avut același gen de comportament, dacă nu mai rău ca ea, i-au trimis tot felul de mesaje, de la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea. Lucrurile au mers până acolo!”, a declarat Catinca Zilahy, la Un Show Păcătos.

Catinca Zilahy a povestit că se gândește chiar să plece definitiv din România și nu doar din cauza situațiilor create de participarea la Asia Express. În prezent se gândește să se mute în Franța, mai ales că acum tehnologia permite munca remote.

Catinca este convinsă că și fiicei sale i-ar prinde bine să părăsească România, însă a mărturisit că nu au avut încă o discuție serioasă pe această temă.

Irina Fodor, reacție după ce Catinca și Calina s-au plâns de condițiile de la Asia Express

Irina Fodor a dezvăluit detalii despre eliminarea echipei formate din Calina Dumitrescu și Catinca Zilahy, care au fost primele eliminate din competiția Asia Express. Cele două au refuzat să finalizeze ultima misiune, aceea de a aduce o lumânare aprinsă, fiind depășite chiar pe ultima sută de metri de Cristina Postu și Alina Pușcău. Insigna lor a fost roșie, semn că participarea lor s-a încheiat.

„Eu una mă așteptam ca ele să fie foarte competitive, după primele reacții. Pentru mine a fost un pic șocant că au reacționat așa, nu mă așteptam. Dar, în altă ordine de idei nu e o cursă ușoară, nu e un proiect ușor. Și oboseala, și nemâncatul, epuizarea asta generală nu-ți mai lasă loc de multe lucruri, de politețuri etc. Și atunci te sperii probabil într-un punct și vrei să te întorci la confortul tău, la lucrurile pe care le știi. Cred că asta a fost explicația! Și pe mine mă sperie uneori lucruri și îmi creează o reacție de neliniște. Fiecare reacționează în mod diferit! Eu sper ca acum să se uite înapoi și să zâmbească măcar, dacă nu chiar să râdă de toate aventurile pe care le-au trăit într-un timp destul de scurt”, a declarat Irina Fodor pentru Click.

Prezentatoarea a precizat că ea consideră că un factor important care a afectat comportamentul acestora a fost faptul că nu au vizionat alte sezoane ale emisiunii pentru a ști la ce să se aștepte.

„Este un farmec și în faptul că e foarte naturală reacția lor din cursă. Nici nu cred că au încercat să se pregătească puțin înainte, să se uite la sezoanele anterioare să vadă cam ce se întâmplă. Totul este foarte crud!”, a mai dezvăluit Irina Fodor, pentru sursa citată.

Câți bani au câștigat Catinca și Calina Roman la Asia Express – Drumul Eroilor

Cursa pentru ultima șansă s-a desfășurat în orașul Naga, unde cele trei echipe – Anda Adam și Joseph, Cristina Postu și Alina Pușcău, alături de Catinca și Calina – au avut de trecut printr-un adevărat purgatoriu menit ca, la final, să le transforme în niște oameni mai buni, mai umili, mai smeriți. De la confecționat lumânări, la făcut curățenie într-o piață filipineză și până la probe în care ploaia torențială a complicat fiecare pas, concurenții au trăit intens fiecare experiență.

Fiind echipa care a ajuns pe ultimul loc, iar medalia din cutie a fost roșie, acest lucru a însemnat că au plecat acasă Catinca și Calina.

Potrivit Cancan, cele două au plecat acasă cu o sumă destul de mare. Cum fiecare concurent este remunerat cu 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs, atât Calina cât și Catinca au primit câte 2.000 de euro, totalul pe echipă fiind de 4.000 de euro.

Citește și:
Yolanda Hadid descrie „neputința' de a-și vedea fiica, Bella, suferind din cauza bolii Lyme: „Vom continua să luptăm împreună'

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: "Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat..."
People
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: "Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat..."
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă
People
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă
Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a devenit tată pentru a doua oară. Primele declarații: "E băiețel"
People
Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a devenit tată pentru a doua oară. Primele declarații: "E băiețel"
Cum arată Jennifer Lopez complet naturală. Artista a renunțat la machiaj
People
Cum arată Jennifer Lopez complet naturală. Artista a renunțat la machiaj
Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre al doilea copil. Ce părere are Tiago: "Și-ar dori, dar..."
People
Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre al doilea copil. Ce părere are Tiago: "Și-ar dori, dar..."
Andreea Bănică, incident neașteptat în aeroport. Ce a pățit artista la întorcerea din Istanbul: "Am rămas șocată"
People
Andreea Bănică, incident neașteptat în aeroport. Ce a pățit artista la întorcerea din Istanbul: "Am rămas șocată"
Libertatea
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Discuția purtată de Andreea Esca și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan. Ce a spus vedeta PRO TV când credea că are microfonul oprit
Discuția purtată de Andreea Esca și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan. Ce a spus vedeta PRO TV când credea că are microfonul oprit
Ce a pățit Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul. „‘Pleacă de aici, nu mă interesează’. Băi, deci eu am rămas șocată!”
Ce a pățit Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul. „‘Pleacă de aici, nu mă interesează’. Băi, deci eu am rămas șocată!”
Primele imagini cu băiețelul lui Ianis Hagi! Elena și fiul lui Gică Hagi și-au botezat în mare secret micuțul
Primele imagini cu băiețelul lui Ianis Hagi! Elena și fiul lui Gică Hagi și-au botezat în mare secret micuțul
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
„Ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură” S-a trecut la amenințări! Scandalul dintre Anda Adam și Mara Bănică se amplifică. Incredibil ce declarații publice au apărut acum
„Ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură” S-a trecut la amenințări! Scandalul dintre Anda Adam și Mara Bănică se amplifică. Incredibil ce declarații publice au apărut acum
O mai recunoști? E o mare vedetă din România, a fost și la Asia Express, dar intervențiile estetice i-au schimbat complet înfățișarea! Foto
O mai recunoști? E o mare vedetă din România, a fost și la Asia Express, dar intervențiile estetice i-au schimbat complet înfățișarea! Foto
catine.ro
3 zodii atrag succesul financiar în octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 3 octombrie 2025. Scorpionii caută atenție. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 octombrie 2025. Scorpionii caută atenție. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ghid pentru antrenamentele de pilates. Cum să începi practicarea exercițiilor specifice
Ghid pentru antrenamentele de pilates. Cum să începi practicarea exercițiilor specifice
Fran Drescher a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița din „Dădaca” a strălucit la 68 de ani
Fran Drescher a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița din „Dădaca” a strălucit la 68 de ani
Mai multe din people
Raluka, mărturisiri despre relația cu partenerul ei de viață și discreția cuplului lor: "O întâlnire simplă, naturală"
Raluka, mărturisiri despre relația cu partenerul ei de viață și discreția cuplului lor: "O întâlnire simplă, naturală"
People

Raluka a vorbit sincer despre relația cu partenerul ei de viață.

+ Mai multe
Michelle Obama dezvăluie obiceiul iritant al soțului ei, Barack Obama, care o deranjează cel mai mult
Michelle Obama dezvăluie obiceiul iritant al soțului ei, Barack Obama, care o deranjează cel mai mult
People

Michelle Obama a dezvăluit care este obiceiul cel mai enervant al soțului ei, Barack.

+ Mai multe
Florin Ristei și Yasmin Awad s-au despărțit? Mesajele postate de creatoarea de conținut: "A dat-o de gard"
Florin Ristei și Yasmin Awad s-au despărțit? Mesajele postate de creatoarea de conținut: "A dat-o de gard"
People

Florin Ristei și Yasmin Awad au stârnit zvonuri legate de o presupusă despărțire.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC