Yolanda Hadid descrie „neputința” de a-și vedea fiica, Bella, suferind din cauza bolii Lyme: „Vom continua să luptăm împreună”

Yolanda Hadid a vorbit despre suferința prin care trece fiica ei, Bella Hadid, în timp ce este tratată pentru boala Lyme.

Yolanda Hadid, mesaj emoționant despre lupta fiicei sale cu boala Lyme

Joi, 18 septembrie, Yolanda Hadid a publicat pe Instagram o serie de fotografii cu modelul în spital și a mărturisit cât de mult a îndurat Bella în ultima perioadă.

„După cum veți înțelege, să o văd pe Bella a mea luptându-se în tăcere mi-a sfâșiat sufletul de disperare,” a scris ea. „Dizabilitatea invizibilă cauzată de boala Lyme cronică neurologică este greu de explicat sau de înțeles pentru oricine. Încerc să dau un exemplu în călătoria noastră împotriva Lyme, dar durerea mea nu se compară cu a privi suferința fiicei mele.”

Yolanda Hadid, diagnosticată cu boala Lyme în 2012, a explicat că în ultimii ani a încetat să vorbească despre propriul ei diagnostic pentru a se concentra pe vindecare. Autointitulându-se „CEO-ul propriei sănătăți”, ea a adăugat că rămâne determinată să găsească un tratament accesibil tuturor.

sursa: Instagram

Mama modelului a lăudat-o pe Bella, în vârstă de 28 de ani, pentru curajul de care dă dovadă în această perioadă dificilă, pe care a numit-o „un infern necunoscut.”

„Pentru frumoasa mea Bellita: Ești neobosită și curajoasă. Niciun copil nu ar trebui să sufere în propriul corp din cauza unei boli cronice incurabile”, a spus Yolanda. „Admir curajul tău și voința de a continua să lupți pentru sănătate, în ciuda protocoalelor care nu funcționează și a nenumăratelor obstacole pe care le-ai întâmpinat. Pur și simplu nu există cuvinte suficient de mari pentru întunericul, durerea și infernul necunoscut prin care ai trecut de la diagnosticarea ta în 2013. Nu ai trăit cu adevărat, ai învățat să exiști în închisoarea propriului tău creier paralizat. Sunt atât de mândră de luptătoarea care ești. Nu ești singură, promit că te voi sprijini la fiecare pas, indiferent cât va dura. Ai trecut prin încă o lună de tratament și știu că Dumnezeu e bun, miracolele se întâmplă în fiecare zi. Mă rog pentru recuperarea ta rapidă, iubirea mea. Această boală ne-a adus în genunchi, dar ne ridicăm mereu. Vom continua să luptăm împreună pentru zile mai bune. Ești o supraviețuitoare… Te iubesc enorm, luptătoarea mea curajoasă.”

sursa: Instagram

Bella Hadid, imagini din spital

Postarea Yolandei a venit la o zi după ce Bella a împărtășit fotografii pe Instagram din spital, cerând scuze pentru absența ei recentă din viața publică. „Îmi pare rău că dispar atât de des, vă iubesc,” a scris Bella în descriere, alături de imagini în care apare odihnindu-se în patul de spital, conectată la perfuzii.

Mama ei a comentat sub postare: „Lyme warrior.”

Iar sora ei, Gigi Hadid, a adăugat: „Te iubesc! Sper să te simți la fel de puternică și bine cum meriți, cât mai curând!!!!!!”

