Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital: „Vă iubesc, dragilor”

Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu o serie de fotografii publicate pe Instagram, în care apare întinsă pe un pat de spital, conectată la perfuzii. Postarea modelului a fost însoțită de mesajul: „Îmi pare rău că dispar mereu. Vă iubesc, dragilor”.

Fotografiile o arată pe Bella Hadid odihnindu-se în pat, alături de un mic îngeraș croșetat, savurând pizza și privind apusul și curcubeul de la fereastră. Alte cadre surprind vizite din partea familiei și prietenilor sau partide de cărți împărtășite cu aceștia.

Sprijinul celor apropiați nu a întârziat să apară. Mama sa, Yolanda Hadid, a numit-o o luptătoare care înfruntă boala Lyme, iar sora ei, Gigi Hadid, i-a scris: „Te iubesc! Sper să te simți puternică și bine, așa cum meriți, cât mai curând”. La rândul ei, actrița Nikki Reed a transmis: „Îți trimit iubire, lumină și gânduri pozitive pentru vindecare”.

Deși motivul spitalizării nu a fost precizat, Bella Hadid a vorbit în trecut despre problemele sale de sănătate. Diagnosticată în 2012 cu boala Lyme, alături de mama sa, Yolanda, și fratele mai mic, Anwar, modelul a relatat în 2016 pentru revista People cât de greu a fost să-și continue cariera.

„Viața nu este întotdeauna ceea ce pare din exterior”, a spus ea atunci, adăugând că „cea mai grea parte a acestui drum este să fii judecat după felul în care arăți și nu după felul în care te simți”.

În urmă cu doi ani, Bella Hadid a oferit o actualizare asupra stării sale de sănătate, descriind lupta „dureroasă” cu Lyme și împărtășind imagini de acasă, din timpul tratamentului, precum și documente medicale. În acel mesaj, i-a mulțumit mamei sale „pentru că a păstrat toate dosarele medicale, pentru că a rămas alături de mine și nu m-a părăsit niciodată, pentru că m-a protejat, susținut și, mai ales, a crezut în mine”.

Supermodelul a adăugat atunci că, de la diagnostic, simptomele s-au agravat constant și au afectat-o „în moduri greu de explicat”.

„Micuța din mine, care a suferit, ar fi mândră de mine, cea de acum, pentru că nu am renunțat la mine. Trăind cu această boală, înrăutățindu-se odată cu timpul și cu munca, în timp ce încercam să-mi fac familia și pe mine însămi mândră, a avut un impact asupra mea în moduri greu de explicat. Să fiu atât de bolnavă și, în același timp, înconjurată de atâtea binecuvântări și oportunități, a fost probabil cel mai derutant lucru. Dar vreau să vă spun două lucruri: sunt bine și nu trebuie să vă faceți griji, și nu aș schimba nimic. Dacă ar trebui să trec din nou prin toate acestea pentru a ajunge aici, în sfârșit sănătoasă, aș face-o fără ezitare. M-au făcut cine sunt astăzi.”

Bella Hadid a mărturisit că aproape 15 ani de suferință invizibilă au căpătat, în cele din urmă, un sens, pentru că i-au oferit șansa de a dărui iubire din abundență și de a fi „cu adevărat” ea însăși „pentru prima dată”.

„Am încercat să aleg imaginile cele mai pozitive pentru că, oricât de dureroasă a fost această experiență, rezultatul a fost cea mai luminoasă etapă a vieții mele, plină de prieteni noi, perspective noi și o nouă claritate”, a adăugat ea, mulțumindu-le tuturor celor care au sprijinit-o de-a lungul drumului.

Postarea a cuprins fotografii în care Bella Hadid apare zâmbind, dar vizibil slăbită, conectată la perfuzii, precum și documente medicale care atestau diagnosticul.

