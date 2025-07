Gigi Hadid și Bradley Cooper, pregătiți să facă pasul cel mare? Ce au declarat surse apropiate celebrului cuplu

Relația dintre Gigi Hadid și Bradley Cooper pare să evolueze constant, potrivit unor surse apropiate celor doi. Supermodelul în vârstă de 30 de ani și actorul american, în vârstă de 50 de ani, formează un cuplu din toamna anului trecut, iar apropiații susțin că o logodnă nu este deloc exclusă în viitorul apropiat.

„Este posibil să o ceară în căsătorie în următoarele luni”, a declarat o sursă pentru Page Six, adăugând că Bradley Cooper „ia în considerare căsătoria și copiii alături de Gigi”.

Cei doi au fost văzuți împreună pentru prima dată în octombrie 2023, la o cină discretă într-un restaurant din New York, iar de atunci relația lor s-a consolidat vizibil.

Atât Hadid, cât și Cooper au copii din relații anterioare. Actorul are o fiică de 8 ani cu fostul model Irina Shayk, iar Gigi Hadid are o fiică de 4 ani cu cântărețul Zayn Malik, fost membru al trupei One Direction. Deși s-au despărțit în 2021, cei doi părinți împart custodia copilului lor.

„Zayn și cu mine ne stabilim programul de custodie cu luni înainte”, a povestit Hadid pentru Vogue în 2023. „Asta nu înseamnă că nu apar schimbări din când în când, dar ne ajutăm reciproc și ne susținem unul pe celălalt.”

Surse apropiate cuplului afirmă că fiicele lor au început deja să petreacă timp împreună.

„Este foarte drăguț”, a declarat o persoană pentru People. „Sunt ocupați cu munca, dar acordă prioritate relației lor și fiicelor.”

Gigi Hadid, declarații rare despre relația cu Bradley Cooper

Într-un interviu recent pentru Vogue, Gigi Hadid a făcut o serie de declarații rare despre relația cu Bradley Cooper, mărturisind că se simte „foarte norocoasă” că actorul face parte din viața ei. Modelul a descris relația drept una „foarte romantică și fericită”.

„Ajungi în punctul în care este esențial să știi ce vrei și ce meriți într-o relație”, a explicat gazda emisiunii Next in Fashion, în vârstă de 29 de ani.

„Și apoi să găsești pe cineva care se află într-un moment al vieții în care știe ce vrea și ce merită. Și amândoi lucrați separat pentru a vă reuni și a fi cel mai bun partener posibil.”

Hadid a vorbit cu entuziasm și despre cât de mult îl „respectă” pe partenerul ei, în vârstă de 50 de ani, „ca artist”.

„Îmi oferă atât de multe: încurajare și, pur și simplu, încredere. Când oamenii pe care îi admiri te susțin, asta poate crea atât de multă încredere în tine. Adică, care ar fi cel mai rău lucru dacă aș merge la această audiție?”.

De asemenea, Gigi Hadid a declarat pentru Vogue că el a „făcut-o să descopere din nou teatrul”.

Hadid a vorbit pentru prima dată despre Cooper în octombrie 2024, într-un interviu acordat Entertainment Tonight, explicând absența lui de la show-ul de modă Victoria’s Secret.

„Se uită de acasă în seara asta. Are responsabilități de tată, dar mă susține foarte mult”, a declarat ea, referindu-se la fiica lui de 8 ani, Lea, pe care o are cu Irina Shayk.

Nu este, însă, pentru prima dată când cei doi stârnesc speculații legate de o posibilă logodnă. Anul trecut, mai multe surse apropiate au oferit detalii despre relația lor, susținând că Gigi Hadid și Bradley Cooper sunt pregătiți să facă pasul cel mare.

„Bradley a decis deja că o va cere în căsătorie pe Gigi”, a declarat o sursă pentru DailyMail.com. „Acest lucru nici măcar nu este o întrebare. Au discutat despre familie și căsătorie încă de la începutul relației lor. Sunt dedicați unul altuia și planurilor lor, și acum este doar o chestiune de timp.”

Sursa a mai adăugat că „în prezent, Bradley are doar câteva proiecte în producție, dar apoi nu mai are nimic programat. Vrea să își ia ceva timp liber pentru a se concentra pe relația sa și pentru a-i oferi lui Gigi atenția și dragostea pe care o merită.”

De asemenea, se pare că actorul ar fi primit deja „binecuvântarea familiei lui Gigi, a prietenilor săi și chiar a fiicei ei.”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro