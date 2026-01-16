Giulia Anghelescu, detalii neștiute despre experiența de mamă și creșterea celor doi copii: „Au nevoie de reguli pe care trebuie să le respecte”

Giulia Anghelescu a vorbit deschis despre experiența ei de mamă, despre presiunea tot mai mare pusă pe părinți și despre modul în care vede noile curente de parenting. Artista a abordat subiectul creșterii copiilor cu multă sinceritate, recunoscând că nu se regăsește complet în tendințele moderne și că încearcă să-și construiască propriul echilibru între reguli, empatie și libertate.

Giulia Anghelescu, despre provocările rolului de mamă

Giulia Anghelescu a explicat că diferențele dintre felul în care a fost crescută și metodele promovate astăzi sunt uneori greu de gestionat și că nu crede într-o aplicare rigidă a „rețetelor” de parenting. În viziunea ei, fiecare părinte vine cu propriul bagaj emoțional, iar acest lucru influențează inevitabil modul în care își crește copiii.

„Trebuie să păstrăm un echilibru între parentingul cu care am crescut și cel nou. Nu cred că suntem capabili să îl accesăm în totalitate pe cel nou, nu avem cum, avem un altfel de bagaj în spate și atunci pentru cei care au avut o copilărie fericită, un mediu familial OK atunci când erau mici, lor o să le fie mai ușor. Nu vin cu un bagaj greu de dus în spate, ci cu lucruri pe care le-au învățat și o bază foarte bună. Deși îmi doresc să fiu cea mai bună prietenă a copiilor mei, știu că nu este sănătos pentru ei să fiu asta. Sunt prietena lor, sprijinul lor necondiționat, dar cred că au nevoie de reguli pe care trebuie să le respecte, să aibă încredere în forțele proprii, să cadă atunci când e de căzut ca să știe cum trebuie să se ridice. Nu pot să spun că sunt în totalitate de acord cu parentingul nou, pentru că viața nu e așa. Dacă noi îi ținem în brațe și îi ferim de toate relele, vor ajunge ca adulți într-o societate care nu îi va menaja deloc”, a spus Giulia Anghelescu în emisiunea „Fericiți, nu perfecți”, moderată de Irina Gologan, potrivit Libertatea.

Artista a subliniat că își dorește o relație apropiată cu copiii ei, însă nu una lipsită de limite. Ea consideră că rolul de părinte presupune nu doar protecție, ci și pregătirea celor mici pentru realitatea de mai târziu, care nu este întotdeauna blândă sau permisivă.

În cadrul discuției, Giulia a atins și subiectul pedepselor și al eficienței acestora, mărturisind că, în timp, a observat că sancțiunile clasice nu dau întotdeauna rezultatele așteptate. Experiența de acasă a făcut-o să caute alte soluții și să își regândească reacțiile în momentele tensionate.

„Cât despre pedepse, mi-am dat seama cu timpul că nu prea funcționează. Nici măcar asta cu telefonul, în care le-am tăiat timpul la final de săptămână, nu i-a interesat. Și am zis că trebuie să găsim o altă soluție. Sunt de părere că, atunci când îți vin toți nervii, ca părinte, trebuie să-ți găsești puterea să te calmezi și răbdarea să explici de sute de ori până se înțelege de cealaltă parte a mesei. Încerc tot timpul să nu încep cu nu e bine că ai făcut, să nu încep cu o negație. Încerc să le zic de ce ar fi fost bine să facă altfel sau de ce au procedat greșit la momentul respectiv. Țip la pisică, asta da, o să mă auziți dacă treceți prin fața casei noastre (râde). Dar e destul de multă armonie la noi”.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, detalii de familie

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au vorbit deschis despre viața de familie și despre felul în care rolul de părinți i-a schimbat, uneori mai mult decât s-ar fi așteptat. Discuția a atins subiecte legate de răbdare, compromisuri și micile slăbiciuni care apar inevitabil atunci când cresc copii. Atât Giulia, cât și Vlad au recunoscut că experiența parentală i-a pus față în față cu părți ale personalității lor pe care nu le cunoșteau înainte.

„Păi pe mine m-au învățat că am o răbdare fără limite. Nu m-am așteptat, n-am avut până să apără copiii.”, a spus Giulia Anghelescu pentru VIVA! Couple.

Foto: Instagram

