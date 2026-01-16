Giulia Anghelescu, detalii neștiute despre experiența de mamă și creșterea celor doi copii: „Au nevoie de reguli pe care trebuie să le respecte”

Giulia Anghelescu a dezvăluit detalii despre provocările vieții de părinte.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu
VEZI FOTO
POZA 1 / 26

Giulia Anghelescu a vorbit deschis despre experiența ei de mamă, despre presiunea tot mai mare pusă pe părinți și despre modul în care vede noile curente de parenting. Artista a abordat subiectul creșterii copiilor cu multă sinceritate, recunoscând că nu se regăsește complet în tendințele moderne și că încearcă să-și construiască propriul echilibru între reguli, empatie și libertate.

Giulia Anghelescu, despre provocările rolului de mamă

Giulia Anghelescu a explicat că diferențele dintre felul în care a fost crescută și metodele promovate astăzi sunt uneori greu de gestionat și că nu crede într-o aplicare rigidă a „rețetelor” de parenting. În viziunea ei, fiecare părinte vine cu propriul bagaj emoțional, iar acest lucru influențează inevitabil modul în care își crește copiii.

„Trebuie să păstrăm un echilibru între parentingul cu care am crescut și cel nou. Nu cred că suntem capabili să îl accesăm în totalitate pe cel nou, nu avem cum, avem un altfel de bagaj în spate și atunci pentru cei care au avut o copilărie fericită, un mediu familial OK atunci când erau mici, lor o să le fie mai ușor. Nu vin cu un bagaj greu de dus în spate, ci cu lucruri pe care le-au învățat și o bază foarte bună. Deși îmi doresc să fiu cea mai bună prietenă a copiilor mei, știu că nu este sănătos pentru ei să fiu asta. Sunt prietena lor, sprijinul lor necondiționat, dar cred că au nevoie de reguli pe care trebuie să le respecte, să aibă încredere în forțele proprii, să cadă atunci când e de căzut ca să știe cum trebuie să se ridice. Nu pot să spun că sunt în totalitate de acord cu parentingul nou, pentru că viața nu e așa. Dacă noi îi ținem în brațe și îi ferim de toate relele, vor ajunge ca adulți într-o societate care nu îi va menaja deloc”, a spus Giulia Anghelescu în emisiunea „Fericiți, nu perfecți”, moderată de Irina Gologan, potrivit Libertatea.

Artista a subliniat că își dorește o relație apropiată cu copiii ei, însă nu una lipsită de limite. Ea consideră că rolul de părinte presupune nu doar protecție, ci și pregătirea celor mici pentru realitatea de mai târziu, care nu este întotdeauna blândă sau permisivă.

În cadrul discuției, Giulia a atins și subiectul pedepselor și al eficienței acestora, mărturisind că, în timp, a observat că sancțiunile clasice nu dau întotdeauna rezultatele așteptate. Experiența de acasă a făcut-o să caute alte soluții și să își regândească reacțiile în momentele tensionate.

„Cât despre pedepse, mi-am dat seama cu timpul că nu prea funcționează. Nici măcar asta cu telefonul, în care le-am tăiat timpul la final de săptămână, nu i-a interesat. Și am zis că trebuie să găsim o altă soluție. Sunt de părere că, atunci când îți vin toți nervii, ca părinte, trebuie să-ți găsești puterea să te calmezi și răbdarea să explici de sute de ori până se înțelege de cealaltă parte a mesei. Încerc tot timpul să nu încep cu nu e bine că ai făcut, să nu încep cu o negație. Încerc să le zic de ce ar fi fost bine să facă altfel sau de ce au procedat greșit la momentul respectiv. Țip la pisică, asta da, o să mă auziți dacă treceți prin fața casei noastre (râde). Dar e destul de multă armonie la noi”.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, detalii de familie

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au vorbit deschis despre viața de familie și despre felul în care rolul de părinți i-a schimbat, uneori mai mult decât s-ar fi așteptat. Discuția a atins subiecte legate de răbdare, compromisuri și micile slăbiciuni care apar inevitabil atunci când cresc copii. Atât Giulia, cât și Vlad au recunoscut că experiența parentală i-a pus față în față cu părți ale personalității lor pe care nu le cunoșteau înainte.

„Păi pe mine m-au învățat că am o răbdare fără limite. Nu m-am așteptat, n-am avut până să apără copiii.”, a spus Giulia Anghelescu pentru VIVA! Couple.

Citește și:
Regulile pe care Laura Cosoi le aplică în creșterea și educarea fetițelor sale. Ce a povestit actrița: „Asta contează enorm…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Adela Popescu dezvăluie motivul pentru care a renunțat la muzică: "Era aproape imposibil"
People
Adela Popescu dezvăluie motivul pentru care a renunțat la muzică: "Era aproape imposibil"
Ashton Kutcher, comentariu rar în spațiul public despre fosta sa soție, Demi Moore: "Sunt foarte mândru de ea"
People
Ashton Kutcher, comentariu rar în spațiul public despre fosta sa soție, Demi Moore: "Sunt foarte mândru de ea"
Elena Vîșcu, detalii despre pensia alimentară pe care CRBL trebuie să i-o plătească fiicei lor: "Sunt momente când mai uităm"
People
Elena Vîșcu, detalii despre pensia alimentară pe care CRBL trebuie să i-o plătească fiicei lor: "Sunt momente când mai uităm"
Semnificația profundă a costumului roșu purtat de Kate Middleton la prima ei apariție regală singură din acest an
People
Semnificația profundă a costumului roșu purtat de Kate Middleton la prima ei apariție regală singură din acest an
Gina Pistol, copleșită de un gest făcut de fiica ei, Josephine: "Am plâns și de ziua mea"
People
Gina Pistol, copleșită de un gest făcut de fiica ei, Josephine: "Am plâns și de ziua mea"
Elon Musk și Ashley St. Clair, din nou în conflict. Miliardarul cere custodia completă a fiului lor de un an
People
Elon Musk și Ashley St. Clair, din nou în conflict. Miliardarul cere custodia completă a fiului lor de un an
Libertatea
Pepe va fi tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu este din nou însărcinată și a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere
Pepe va fi tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu este din nou însărcinată și a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere
Imagini cu casa pe care Gabriela Cristea o va construi în Italia. A renunțat la ideea de a renova conacul
Imagini cu casa pe care Gabriela Cristea o va construi în Italia. A renunțat la ideea de a renova conacul
Kate Middleton, apariție impecabilă într-un costum roșu. Cum au reacționat fanii: „Arată fabulos”
Kate Middleton, apariție impecabilă într-un costum roșu. Cum au reacționat fanii: „Arată fabulos”
Cum a reacționat Andra când a aflat că soțul ei, Cătălin Măruță, rămâne fără emisiune la PRO TV: „Mă susține”
Cum a reacționat Andra când a aflat că soțul ei, Cătălin Măruță, rămâne fără emisiune la PRO TV: „Mă susține”
Ego.ro
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
Bătut de soție?! „Mi-a băgat mâna în gât, m-a luat de gât” Scandal fără precedent în showbizul românesc! El susține că ea l-a agresat fizic în timpul căsniciei
Bătut de soție?! „Mi-a băgat mâna în gât, m-a luat de gât” Scandal fără precedent în showbizul românesc! El susține că ea l-a agresat fizic în timpul căsniciei
catine.ro
Bella Hadid a îmbrăcat o rochie roșie transparentă care nu a lăsat loc de interpretări. Cum arată ținuta
Bella Hadid a îmbrăcat o rochie roșie transparentă care nu a lăsat loc de interpretări. Cum arată ținuta
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026. Balanțele sunt atente la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026. Balanțele sunt atente la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii
Semne că înaintezi în vârstă mai bine decât crezi, potrivit experților în longevitate
Semne că înaintezi în vârstă mai bine decât crezi, potrivit experților în longevitate
Mai multe din people
Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. Artistul va deveni tată pentru a patra oară
Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. Artistul va deveni tată pentru a patra oară
People

Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. Familia artistului se va mări în curând.

+ Mai multe
Raluka, imagini superbe din vacanța exotică. Cum se distrează artista în Brazilia
Raluka, imagini superbe din vacanța exotică. Cum se distrează artista în Brazilia
People

Raluka a publicat mai multe imagini din vacanța exotică pe care o petrece în Brazilia cu partenerul ei, Guy Kouris.

+ Mai multe
Cătălin Măruță dezvăluie ce va face după ce emisiunea lui nu va mai fi difuzată de PRO TV: "Nu e ceva care dispare peste noapte"
Cătălin Măruță dezvăluie ce va face după ce emisiunea lui nu va mai fi difuzată de PRO TV: "Nu e ceva care dispare peste noapte"
People

Cătălin Măruță a vorbit despre planurile profesionale după încheierea emisiunii sale de la PRO TV.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC