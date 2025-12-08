Giulia Anghelescu, anunț surprinzător pentru fani, după ce a dezvăluit că ia o pauză de la muzică: „Nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla”

După mai mulți ani în care a preferat să petreacă sărbătorile de iarnă alături de familie, Giulia Anghelescu revine pe scenă de Revelion. După o pauză de șase ani, artista a decis să facă o excepție și să cânte la finalul acestei luni într-un club din Timișoara, alături de soțul său, Vlad Huidu.

Giulia Anghelescu, anunț pentru fani

Despre anul care se încheie și planurile pentru 2026, Giulia a mărturisit că a fost plin de proiecte, însă are speranțe mari pentru anul următor.

„A fost un an lung și cu multe lucruri. Sincer, abia aștept să înceapă 2026. Am așa cumva speranța că 2026 va fi lung, dar mult mai frumos decât 2025. Am îndeplinit mai mult decât aveam pe listă, doar că am și învățat că nu trebuie să îndeplinesc chiar tot ce am pe listă ca să fiu fericită. Așa că a fost cu două tăișuri sabia de anul ăsta. Pe de-o parte s-a muncit foarte mult, pe de-alta parte am și conștientizat faptul că uneori e bine să mai iei și câte o pauză.”, a spus Giulia Anghelescu pentru Cancan.

Cântatul de sărbători a fost mereu rezervat familiei, însă anul acesta Giulia a decis să facă o excepție:

„Pentru mine Crăciunul este ceva foarte important și întotdeauna am ales să fiu acasă cu familia. Asta se va întâmpla și anul acesta. Însă ce nu s-a mai întâmplat de foarte mulți ani, se va întâmpla de Revelion, adică voi fi pe scenă. Cred că, deși nu mi-am planificat și nu m-am gândit absolut deloc că s-ar putea întâmpla lucrurile astea, cred că e un start bun pentru un 2026, poate altfel decât mi l-am închipuit: pe scenă.”

Ultima apariție a artistei de Revelion a fost în 2019, dar Giulia spune că nu regretă pauza: „N-am mai cântat de Revelion din 2019. Dar nu regret, adică sunt bine, am fost foarte mulțumită de faptul că n-am mai cântat de Revelion.”

Soțul ei va fi alături de ea în această seară specială, iar artista se arată entuziasmată de atmosfera ce se va crea alături de colegii săi de scenă.

„Bineînțeles, o să ne distrăm. O să cânt la Timișoara și o să cânt împreună cu Tinu și George, adică cu Dirty Nano. Altă distribuție mai bună ca asta nu ar fi putut să existe pentru Revelion, așa că o să ne strângem acolo mai mulți prieteni de fapt și cred că va fi o seară foarte frumoasă. Am așteptări foarte mari de la seara asta, recunosc.”

De ce a renunțat la muzică

Giulia Anghelescu a devenit cunoscută datorită apariției pe scena muzicală din România, atât ca interpretă solo, cât și datorită colaborărilor de succes cu diverse trupe. Artista a decis însă că a venit momentul să facă o pauză în cariera muzicale și să se reorienteze profesional.

„În sufletul meu o să fiu toată viața artist. Faptul că nu mai cânt atât de des pe cât o făceam înainte e strict alegerea mea. Consider că am ajuns într-un moment în care vreau să mă bucur de viață, să fiu mamă, să fiu soție, să pot să fac și alte lucruri pe lângă muzică, care, de asemenea, să mă împlinească la fel de mult. Asta nu înseamnă neapărat că nu mai cânt, mai am concerte doar uneori, spre foarte rar, dar la muzică nu o să renunț niciodată, și muzica va face mereu parte din viața mea, chiar dacă nu voi mai fi la fel de vizibilă precum am fost”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

