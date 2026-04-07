Bianca Censori, o nouă apariție provocatoare. Cum s-a afișat soția lui Kanye West pe internet

Bianca Censori a revenit pe Instagram cu o apariție provocatoare, la scurt timp după concertul lui Kanye West din Los Angeles.

Bianca Censori, o nouă apariție provocatoare. Cum s-a afișat soția lui Kanye West pe internet

Bianca Censori a revenit pe rețelele sociale cu o apariție provocatoare, la scurt timp după concertul soțului său, Kanye West, din Los Angeles.

Arhitecta în vârstă de 31 de ani a publicat pe Instagram o fotografie în care pozează în fața unui fundal simplu, purtând un costum de baie decorat cu paiete roșii și franjuri albe. În descrierea fotografiei, Censori l-a etichetat pe designerul Raga Malak, Gadir Rajab.

Postarea vine la doar câteva zile după ce Bianca Censori a fost prezentă la concertul lui Kanye West, cunoscut în prezent ca Ye, din Los Angeles. Revenirea artistului pe scenă are loc în contextul lansării celui de-al 12-lea său album de studio, „Bully”, apărut pe 28 martie, conform DailyMail.com. În plus, Ye a susținut două concerte la începutul lunii aprilie, la SoFi Arena din Inglewood, California, în cadrul seriei Ye: Homecoming.

Daily Mail amintește că ultimul album solo al artistului, „Donda 2”, a fost lansat în 2022, iar în 2024 acesta a colaborat cu Ty Dolla Sign pentru două materiale discografice, „Vultures 1” și „Vultures 2”.

Pe lângă aparițiile publice recente, Bianca Censori s-a implicat și creativ în noul proiect muzical, regizând videoclipul piesei „Father”, în care apare Travis Scott. Videoclipul este realizat într-un singur cadru continuu, în care diverse personaje intră și ies dintr-o biserică.

Într-un interviu acordat publicației Architectural Digest, Censori a vorbit despre debutul său regizoral și despre viziunea din spatele videoclipului.

„Fiind debutul meu ca regizor, a fost o extensie naturală a backgroundului meu în arhitectură și artă performativă”, a declarat aceasta.

Ea a explicat și modul în care percepe acest nou rol: „Regia nu este o abatere pentru mine, ci o schimbare de mediu, continui să modeleze spațiul, corpurile și emoția, doar că acum sunt exprimate prin film”.

Totodată, Bianca Censori a subliniat importanța conceptului vizual al proiectului: „o logică ce poate exista doar într-un vis, unde personaje, lumi și planuri diferite de timp se întâlnesc într-un singur spațiu continuu”.

În același context, aceasta a evidențiat rolul esențial al decorului: „Un singur cadru trebuia să susțină și să ofere structură întregii acțiuni care se desfășura în interiorul lui”.

Detalii despre tensiunile din căsnicia Biancăi Censori cu Kanye West

Bianca Censori ar fi încercat în repetate rânduri să iasă din căsnicia cu Kanye West, pe fondul unei relații tensionate și al controverselor publice din jurul artistului.

Potrivit People, care citează o sursă apropiată cuplului, Censori „era foarte nefericită în mariajul lor de ceva vreme”. Aceeași sursă susține că soția rapperului ar fi „încercat de mai multe ori” să iasă din relație.

Bianca Censori i-ar fi oferit însă lui Kanye West „încă o șansă”, în contextul în care artistul ar fi apelat la ajutor specializat pentru comportamentul său tot mai imprevizibil, într-un centru de tratament din Spania. Daily Mail notează că West încearcă să își refacă reputația, afectată de o serie de declarații antisemite.

Surse citate de The Sun susțin că relația celor doi a fost la un pas de destrămare anul trecut.

„În aceeași perioadă a anului trecut erau în pragul divorțului. Într-un act de curaj extrem, Bianca a fost de acord să îi mai ofere soțului ei o șansă”.

Aceeași sursă a descris contextul dificil al relației:

„Comportamentul său autodistructiv, mintea sa maniacală plină de idei creative, gânduri complicate și o perspectivă unică asupra lumii au făcut situația imposibilă. Dar ea a fost forța care l-a determinat pe Kanye să caute ajutor după episoadele de criză și vrea să îi fie alături, în ciuda tuturor momentelor de stres, supărare și a despărțirilor iminente”.

Potrivit DailyMail, West i s-ar fi alăturat ulterior soției sale la Balance Rehab Clinic din Mallorca, un centru exclusivist care oferă „îngrijire medicală specializată pentru sănătate mintală și dependențe, destinată persoanelor cu performanțe înalte”.

„Faptul că Kanye i s-a alăturat în Mallorca a fost foarte important pentru Bianca. I-a oferit încredere că el îi respectă nevoile și le-a dat ocazia să se relaxeze împreună. La început s-a simțit bine, apoi au găsit timp să discute problemele lor, dorințele, nevoile, vulnerabilitățile și speranțele pentru viitor. Au participat apoi la ședințe de consiliere de cuplu”.

Ulterior, conform aceleiași publicații, West ar fi urmat tratament într-o clinică separată din Elveția. Prieteni ai artistului au declarat că schimbarea este vizibilă atât la nivel fizic, cât și comportamental.

George Daniels a afirmat, potrivit DailyMail: „Bianca este dependentă de el, își apasă reciproc butoanele emoționale, însă sunt consumați de dorința de a fi împreună. Kanye ar putea fi în mare dificultate fără dragostea și grija ei. Poate părea neconvențional pentru mulți, dar este ceea ce amândoi au nevoie pentru a evolua”.

Bianca Censori, citată ca martor în instanță

Recent, Bianca Censori a fost citată ca martor în procesul legat de vila controversată a lui Kanye West din Malibu. Informația apare în contextul procesului deschis de Tony Saxon, care îl acuză pe West de încălcări ale legislației muncii și neplata unor sume semnificative.

Potrivit TMZ, care a analizat documentele depuse în instanță, Saxon a solicitat oficial, printr-o cerere adresată unei instanțe din Los Angeles, ca Bianca Censori, în vârstă de 31 de ani, să fie chemată să depună mărturie. Motivul exact pentru care aceasta a fost indicată drept potențial martor nu este detaliat în documente. Totuși, un material publicat de The New Yorker în 2024 menționa că Censori ar fi avut, la un moment dat, un rol de intermediar în proiect.

Litigiul are la bază o înțelegere dintre West și Saxon din septembrie 2021. Conform TMZ, la acel moment, rapperul plănuia modificări radicale pentru vila sa de pe malul oceanului din Malibu, achiziționată cu peste 57 de milioane de dolari.

În plângerea citată de TMZ, Saxon spune că, în acel context, West l-ar fi amenințat și i-ar fi transmis că va deveni „un dușman” dacă nu îi respectă viziunea. Contractorul relatează că rapperul i-ar fi spus: „Dacă nu faci ce spun, nu vei mai lucra pentru mine, nu o să mai fiu prietenul tău și o să mă vezi doar la TV”. Răspunsul său, conform documentelor legale, ar fi fost că nu se uită la televizor, moment în care ar fi fost concediat pe loc și i s-ar fi spus să „iasă naibii din casă”.

Saxon mai susține că a fost plătit doar pentru o săptămână de muncă și că îl acționează în instanță pe West pentru mai multe încălcări ale legislației muncii, solicitând peste un milion de dolari reprezentând salarii restante și despăgubiri.

