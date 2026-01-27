Kanye West își cere scuze pentru declarațiile sale antisemite: „Am pierdut contactul cu realitatea”

Kanye West își asumă public derapajele din ultimii ani, punându-le pe seama tulburării bipolare și a unei leziuni cerebrale.

Kanye West a publicat luni, 26 ianuarie, o scrisoare deschisă de scuze într-o reclamă pe o pagină întreagă din The Wall Street Journal, marcând prima tentativă publică amplă de a-și asuma derapajele antisemite din ultimii ani.

Textul, intitulat „Celor pe care i-am rănit”, este plătit de brand-ul său, Yeezy, și îl prezintă pe artist într-o ipostază rară de vulnerabilitate, în care leagă comportamentul său de tulburarea bipolară și de o leziune cerebrală veche, nediagnosticată timp de decenii.

Potrivit The Wall Street Journal, West își începe confesiunea rememorând accidentul auto din 2002, care „mi-a fracturat maxilarul și a provocat o leziune în lobul frontal drept al creierului”. Artistul afirmă că deteriorarea neurologică internă „a trecut neobservată” până în 2023.

„Această omisiune medicală a cauzat daune serioase sănătății mele mintale și a dus la diagnosticul meu de tulburare bipolară de tip I”, scrie el.

Kanye West descrie experiența episoadelor maniacale și felul în care acestea i-au distorsionat percepția asupra realității.

„Ai impresia că toți ceilalți exagerează”, notează artistul. „Simți că vezi lumea mai clar ca niciodată, când, în realitate, îți pierzi complet contactul cu ea. Am pierdut contactul cu realitatea”.

Declarația vine după o serie de ieșiri antisemite, care au culminat în 2022 cu ruperea contractului dintre Adidas și Yeezy. La acel moment, West a amenințat că va merge „death con 3 asupra evreilor”. În 2025, o fostă angajată Yeezy l-a acționat în instanță, acuzându-l că s-a comparat cu Hitler, a amenințat-o pentru că este evreică și a concediat-o la scurt timp după ce i-a raportat comportamentul. Instanța l-a obligat ulterior să plătească peste 76.000 de dolari reprezentând cheltuieli de judecată, conform People.

Tot în 2025, artistul a stârnit noi controverse după ce l-a apărat public pe Sean „Diddy” Combs și a publicat pe X un discurs plin de insulte antisemite, în care îl lăuda pe Adolf Hitler.

În scrisoarea din The Wall Street Journal, West vorbește despre stigmatul asociat bolii mintale și despre sentimentul că nu mai poate „contribui cu nimic semnificativ în lume”, într-un context în care oamenii „glumesc și râd” pe seama acestei afecțiuni. El citează cercetări ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale Universității Cambridge, potrivit cărora persoanele cu tulburare bipolară au o speranță de viață mai scurtă decât populația generală, subliniind gravitatea diagnosticului.

Artistul explică faptul că boala l-a făcut să creadă că nu are nevoie de ajutor, simțindu-se „puternic” și „de neoprit”. „Lucrurile au devenit din ce în ce mai rele cu cât am ignorat mai mult problema. Am spus și am făcut lucruri pe care le regret profund”, scrie el.

„Pe unii dintre oamenii pe care îi iubesc cel mai mult i-am tratat cel mai rău. Ați îndurat frică, confuzie, umilință și epuizarea de a încerca să iubești pe cineva care, uneori, era de nerecunoscut. Privind înapoi, am ajuns să mă îndepărtez de cine sunt cu adevărat”.

West își asumă și utilizarea simbolurilor extremiste, explicând că „starea mea fragmentată” l-a făcut să graviteze „către cel mai distructiv simbol pe care l-am putut găsi, svastica”. El recunoaște că a vândut produse care purtau acest semn, invocând „o judecată greșită și un comportament imprudent” și spunând că „nu își poate aminti” multe dintre acele momente.

„Regret și sunt profund rușinat de acțiunile mele din acea stare și sunt hotărât să îmi asum responsabilitatea, să urmez tratament și să produc o schimbare reală. Totuși, acest lucru nu scuză ceea ce am făcut. Nu sunt nazist și nu sunt antisemit. Iubesc evreii”.

Artistul se adresează apoi comunității de culoare, „care m-a susținut în toate momentele de vârf și de cădere și în cele mai întunecate perioade”. Subliniind că aceasta este „fundamentul a ceea ce sunt”, West își cere scuze pentru că i-a dezamăgit. „Vă iubesc”, scrie el.

În scrisoare, West evocă o perioadă de patru luni din 2025, caracterizată drept „un episod maniacal prelungit de comportament psihotic, paranoic și impulsiv care mi-a distrus viața”, menționând că a avut inclusiv gânduri sinucigașe. El spune că soția sa, Bianca Censori, l-a încurajat să caute ajutor după ce a „atins punctul cel mai de jos” și că a găsit sprijin în comunități online dedicate persoanelor cu tulburare bipolară.

„Cuvintele mele, ca lider în comunitatea mea, au impact și influență globală. În starea mea maniacală, am pierdut complet din vedere acest lucru”, afirmă West, adăugând că urmează acum „un regim eficient de medicație, terapie și exerciții fizice”.

„Îmi canalizez energia către artă pozitivă și cu sens: muzică, haine, design și alte idei noi pentru a ajuta lumea. Nu cer simpatie sau un bilet de liberă trecere, deși aspir să vă câștig iertarea. Scriu astăzi doar pentru a vă cere răbdare și înțelegere, pe măsură ce îmi găsesc drumul înapoi către mine”, concluzionează Kanye West.

