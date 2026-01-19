Bianca Censori, o nouă ipostază inedită. Ce pasiune neașteptată are soția lui Kanye West

Bianca Censori apare într-o ipostază diferită, dezvăluind o pasiune neașteptată, la câteva săptămâni după lansarea proiectelor sale de design.

Bianca Censori, o nouă ipostază inedită. Ce pasiune neașteptată are soția lui Kanye West

Bianca Censori, soția lui Kanye West, continuă să surprindă. După ce, în ultimele luni, a atras atenția prin lansarea unor colecții neconvenționale de bijuterii și mobilier, modelul australian a dezvăluit recent și o latură artistică mai puțin cunoscută, cea muzicală.

Într-un videoclip publicat pe Instagram Stories, Censori apare interpretând la handpan, un instrument muzical de percuție, format din două jumătăți de metal, acordate pentru a produce note atunci când sunt lovite cu degetele.

Așezată pe podea, Bianca apare în clip producând sunete liniștitoare, asociate adesea cu muzica ambientală și cu practicile de sound healing. Soția lui Kanye West nu a oferit mai multe detalii despre această nouă pasiune, alegând să nu adauge niciun mesaj în descrierea videoclipului.

Momentul vine la scurt timp după debutul său în zona designului conceptual. Luna trecută, Bianca Censori și-a lansat prima colecție de bijuterii, inspirată de instrumente medicale, iar ulterior a prezentat o expoziție de mobilier care integrează forme de corpuri umane contorsionate, modelate după siluete ce îi seamănă.

Potrivit Page Six, Kanye West a susținut public demersul artistic al soției sale, revenind pe Instagram cu un mesaj de apreciere și cu imagini din colecția de mobilier. Artistul a distribuit și un articol din Architectural Digest Middle East, dedicat seriei de mese, scaune și obiecte sculpturale create de Censori. Încă din toamna trecută, aceasta sugerase lansarea propriului brand, printr-un site care anunța apariția sa oficială și invita publicul să se înscrie pentru informații suplimentare.

Bianca Censori, interviu atipic despre criticile cu care se confruntă

Bianca Censori a vorbit indirect despre modul în care gestionează atenția publică și reacțiile critice, într-un interviu neconvențional acordat publicației Interview Magazine. Soția lui Kanye West a ales să nu răspundă personal întrebărilor, fiind reprezentată de o tânără care purta o mască din plastic inspirată de chipul ei.

Întrebată dacă s-a simțit vreodată „captivă” în imaginea creată în jurul ei, femeia mascată a declarat: „O femeie aflată în lumina reflectoarelor este forțată să privească versiuni ale ei multiplicându-se fără consimțământul său”.

Aceasta a continuat:

„Oamenii proiectează, oamenii inventează, oamenii șterg. Așa că ea sculptează versiunile pe care ei le creează, aceste sine fantomatice. Aceasta nu este o confesiune a sentimentului de a fi captivă. Este un act de recuperare. Ea își revendică clonele neautorizate. Nu este captivă în imaginea sa publică. O multiplică până când originalul devine un mit”.

Discuția a abordat și tema reacțiilor negative generate de aparițiile și munca sa.

„Bianca privește rețelele sociale într-un mod neutru, nu ca pe ceva în care este implicată emoțional, ci ca pe un spațiu în care percepțiile se transformă rapid și public. Nu caută nici laude, nici reacții negative, dar este atentă la modul în care ambele se formează și circulă. Sunt două fețe ale aceluiași mecanism perceptiv, iar contrastul dintre ele este util”, a mai fost explicat în interviu.

„Reacțiile negative nu sunt un scop, dar sunt revelatoare. Ele arată unde se află sensibilitățile culturale și ce sunt oamenii incapabili sau reticenți să numească direct. Scopul final al Biancăi este auto-exprimarea”.

Bianca Censori a intrat în atenția publicului internațional după ce a început o relație cu Kanye West, în 2022. Cei doi s-au căsătorit pe 20 decembrie 2022, la mai puțin de o lună după finalizarea divorțului artistului de Kim Kardashian.

Citește și:
Pamela Anderson, declarații neașteptate despre fostul său soț, Tommy Lee: „Îmi lipsește'

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
