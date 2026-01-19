Cabral, impresionat de fiul său. Prezentatorul TV e mândru de Tiago: „E una dintre cele mai mari lecții”

Cabral Ibacka se află în vacanță alături de familia lui. Prezentatorul TV a dezvăluit că fiul său, Tiago, a reușit să îl surprindă în această escapadă pe care o petrec la munte.

Cabral, impresionat de fiul său

Cabral a făcut o postare emoționantă pe rețelele de socializare, acolo unde a povestit că băiatul lui, Tiago, a schiat pentru prima dată. Prezentatorul TV și soția lui, Andreea Ibacka, și-au dus cei doi copii, pe Tiago și Namiko, la o tabără de schi, acolo unde descoperă cu entuziasm și bucurie cum se practică sportul acesta de iarnă.

„Tiago a schiat pentru prima dată în viața lui. Câteva zile. Puțin. Maxim o oră pe zi.

Nimic spectaculos, dacă te uiți pe ceas.

Dar în orele alea s-a întâmplat ceva mare: a prins curaj.

A înțeles mișcarea.

A avut încredere.

Și, la final, a coborât singur o pârtie de începători.

Concentrat, serios, cu zâmbetul ăla al lui care te topește instant. Simpatic foc, cum altfel?”

De asemenea, Cabral a mai spus că fiul lui, Tiago, a avut parte și de un instructor care l-a învățat cu răbdare cum se schiază și care i-a fost alături la fiecare pas.

„Și aici apare partea cu adevărat importantă.

Pentru că nu toate orele sunt la fel. Contează enorm cu cine le trăiești.

Există oameni care intră în viața noastră pentru puțin timp, dar fac diferența. Oameni care știu să vorbească pe limba copiilor. Care simt frica înainte să fie spusă. Care transformă presiunea în joacă și eșecul în râs.

Monitorul lui de ski a fost omul ăsta. A avut răbdare, inteligență emoțională și o naturalețe care a făcut minuni.

Nu l-a împins. Nu l-a grăbit. L-a luat de mână exact cât a trebuit… și apoi i-a dat drumul.

Și poate că asta e una dintre cele mai mari lecții: nu cât timp avem contează, ci cum e timpul ăla.

Și nu câți oameni ne înconjoară, ci cei care știu să fie exact ce avem nevoie, atunci când avem nevoie.

Uneori, o oră bine trăită schimbă o poveste.

Și o pârtie coborâtă singur devine o victorie care rămâne.”

Cabral are o regulă strictă când vine vorba de copiii lui

Cabral Ibacka a dezvăluit recent modul în care gestionează faima și interacțiunea cu fanii, punând pe primul loc binele copiilor săi.

Deși nu are nicio problemă să facă fotografii cu admiratorii săi, există o regulă clară pe care o respectă cu strictețe: atunci când este alături de copiii săi, refuză politicos orice solicitare de poze.

„Dacă omul vine şi te roagă să faci o poză, n-am nici cea mai mică problemă, exceptând momentul în care sunt cu copiii”, a declarat Cabral în cadrul unui interviu pentru Paginademedia.ro.

Decizia sa este influențată de experiența trăită cu fiica sa cea mare, Inoke, în urmă cu ani buni. Prezentatorul și-a dat seama, cu ajutorul unui psiholog, că obiceiul de a întrerupe momentele petrecute cu fiica lui pentru a face poze cu fanii putea avea un impact negativ asupra copilului.

„Au fost foarte multe momente când mi-am lăsat copilul jos din brațe ca să fac poze cu foarte mulți oameni. Din punctul meu de vedere, nu era vreo dramă, dar în mintea copilului nu a fost o chestie prea bună”, a explicat el.

În prezent, Cabral este hotărât să nu mai repete această greșeală cu ceilalți copii ai săi și își asumă orice critică venită din partea celor care nu înțeleg refuzul său.

„Dacă omul înţelege că eu nu pot să las copilul din brațe ca să fac o poză, bine, dacă nu înţelege, îmi asum. Eu ştiu că trebuie să îmi protejez în primul rând copilul. Nu pot să sacrific copilul şi starea lui mentală pentru o poză.”

Cu toate acestea, în afara acestor situații, Cabral este deschis și prietenos cu cei care îi cer o fotografie, considerând acest gest un compliment.

„În rest, n-am niciun fel de problemă să fac milioane de poze cu oricine îşi doreşte. Până la urmă, este un compliment. Dacă oamenii te consideră cool, dacă îşi doresc să facă o poză cu tine, înseamnă că mi-am făcut treaba.”

Citește și:

Elena Vîșcu, detalii despre pensia alimentară pe care CRBL trebuie să i-o plătească fiicei lor: „Sunt momente când mai uităm'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro