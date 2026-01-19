Diana Dumitrescu, confesiuni despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei, Carol: „Așa am început noul an, în casă și…”

Diana Dumitrescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alin Boroi de mai bine de zece ani. Cei doi s-au căsătorit în 2018 și au împreună un fiu, Carol, despre care actrița vorbește cu emoție și mândrie de fiecare dată. Înainte de relația cu Alin Boroi, Diana a fost căsătorită cu regizorul Ducu Ion, însă mariajul lor, care a durat patru ani, s-a încheiat în 2013, după o relație de șase ani.

Diana Dumitrescu, despre problemele de sănătate ale fiului ei, Carol

Diana Dumitrescu a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care fiul ei, Carol, s-a confruntat încă de la începutul anului.

Încă din prima zi a lui 2026, actrița și fiul ei au fost izolați în casă după ce băiețelul a făcut febră și varicelă.

„Am început noul an frumos (n.r. este ironic), cu febră pe data de 1 ianuarie și cu vărsat de vânt. Cel mic a fost bolnăvior, acum își revine, așa am început noul an, în casă și având grijă de un pui bolnăvior. Noi, ca adulți, nu am luat nimic, doar cel mic. Nu mi-am făcut planuri pentru anul acesta, nu îmi mai fac planuri de foarte mulți ani, oricum lucrurile vin ele, orice ar fi.”, a declarat Diana Dumitrescu pentru Spynews.ro.

Din fericire, nu a fost nevoie ca actrița și soțul ei să meargă la spital împreună cu băiețelul lor, bazându-se pe sfaturile și recomandările făcute de medicul pediatru al lui Carol.

„Nu am mers la spital, a cedat cu antitermice, febra. Nu sunt o mămică panicată care fuge la spital, nu am fost niciodată. Ne-am bazat foarte tare pe pediatra lui Carol, un medic foarte bun, ne-a ținut departe de spital. Am reușit, Slavă Domnului, să nu fim niciodată internați în spital.”, a mai spus actrița pentru sursa citată.

Diana Dumitrescu a mărturisit că fiul ei abia așteaptă să se însănătoșească deoarece își dorește foarte mult să stea afară, mai ales că acum este și zăpadă.

„Cel mic, în aceste momente, este bine, mai are câteva bubițe, este nerăbdător să facă baie, pentru că îi place foarte mult să facă baie cu cadă plină și nu a avut voie. Numără zilele și bubițele, cum îi cad cojile, să facă baie și să iasă la zăpadă. L-am scos puțin la zăpadă, o singură dată, l-am ținut departe de copii, bine l-am scos și pentru că nu mai era contagios, dar aștepta zăpada foarte tare.”, a mai adăugat Diana Dumitrescu.

Diana Dumitrescu, criticată și de propria soră pentru decizia de a se pocăi

De când a dezvăluit că a luat decizia de a trece la religia penticostală, Diana Dumitrescu s-a confruntat cu un mare val de critici, în special din partea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Actrița a dezvăluit într-un interviu recent că până și sora ei a criticat-o pentru această decizie neașteptată.

„Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte alegerea”.

Diana Dumitrescu a mărturisit că nu i-a fost ușor să facă această trecere, însă nu o regretă deloc.

„M-am pocăit și încerc în fiecare zi să o țin pe drumul pocăinței, dar este foarte greu. Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă ca nu mai ai o viață”.

Ea a vorbit și despre momentul în care a realizată că vrea să se pocăiască.

„Mi s-a părut extraordinar de frumos, divin, superb! Am început sa merg cu regularitate la slujbele de duminică, atât dimineața, cât și seara. În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: ‘Eu ma pocăiesc anul asta, ceea ce s-a și întâmplat”, a mai zis ea. „Care e diferența dintre a fi creștin ortodox și pocăit? Pe scurt, să poți nu doar să crezi (în Dumnezeu), ci să-l iubești și să zici: ‘Eu pot sa renunț la asta pentru Dumnezeu, asta e diferența”, a explicat ea, știind-se faptul că pocăiții au multe restricții. „

„Eu sunt o fiică a Domnului!’, spune Diana Dumitrescu. Iar viața ei acum se rezumă la o sintagmă simplă, ‘Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul. Nu-ți mai asumi nimic”.

