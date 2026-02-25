THE INSTITUTE lansează Bucharest Design Festival: cel mai mare festival creativ din și pentru București

Fundația THE INSTITUTE lansează Bucharest Design Festival, cel mai mare festival creativ din și pentru București.

THE INSTITUTE lansează Bucharest Design Festival: cel mai mare festival creativ din și pentru București

Cu o experiență de peste 25 de ani în dezvoltarea Mișcării Industriilor Creative din România, Fundația THE INSTITUTE lansează Bucharest Design Festival (BDF), o celebrare a designului și a rolului acestuia în conectarea orașului cu oamenii. Evenimentul explorează și promovează intersecțiile dintre design, oraș și oameni, reunind, timp de o lună, profesioniști, creatori emergenți, organizații, comunități și publicul larg într-un program complex de expoziții și evenimente desfășurate în peste 100 de locații din București.

Între 20 mai și 21 iunie 2026, festivalul reunește, într-un cadru unitar, proiectele iconice THE INSTITUTE: Romanian Design Week, DIPLOMA Show și Cartierul Creativ, alături de formate și inițiative noi.

De ce este nevoie de Bucharest Design Festival (BDF)

Bucureștiul este un oraș definit de paradoxuri, contraste și intersecții, cu un potențial urban încă în curs de valorificare. Deși scena locală este dinamică și relevantă, energiile creative rămân adesea dispersate, iar orașului îi lipsește un moment unificator, recognoscibil la nivel național, care să conecteze aceste inițiative într-o platformă coerentă.

Bucharest Design Festival apare ca răspuns la această realitate. Un festival creat din energia orașului, construit pe o fundație de peste 25 de ani de experiență, care transformă designul într-un instrument strategic de conectare între locuitori, comunități și spațiul urban.

În acest context, THE INSTITUTE își asumă un parcurs firesc: de la expertiza în design de proiect – unde fiecare intervenție modelează spații, procese și experiențe – la inițierea Bucharest Design Festival ca platformă de convergență și dialog, pentru a ajunge la un nivel mai profund: designul relației dintre București și bucureșteni.

Made of Bucharest. Connected by Design

Pentru a marca lansarea festivalului, THE INSTITUTE prezintă un video manifesto, o declarație vizuală despre potențialul creativ pe care Bucureștiul  îl are. Video-ul este disponibil pe canalele oficiale ale festivalului și completează mesajul „Made of Bucharest. Connected by Design.”

„Bucharest Design Festival este festivalul de design care se putea naște doar aici, în și din București – orașul contrastelor, tensiunilor și intersecțiilor neașteptate. București este oraș context, dar și catalizator. Un loc în care Estul și Vestul, vechiul și noul, funcționalul și haosul se ciocnesc și aprind mereu idei noi. În acest context, BDF funcționează ca un proiect strategic pentru București, care conectează comunități, industrii și idei, pentru a stimula o cultură a designului ca limbaj comun”, declară Andrei Borțun, CEO Fundația THE INSTITUTE.

Fundamentul: un ecosistem construit în peste 25 de ani

BDF este rezultatul unui ecosistem construit de Fundația THE INSTITUTE, în peste 25 de ani de proiecte care au redefinit scena creativă locală și au contribuit la modernizarea infrastructurii culturale din România.

  • 13 ani de Romanian Design Week: Platforma profesionistilor din design. RDW a devenit un reper regional pentru excelența în design și un model de accesibilizare a culturii vizuale pentru un public larg.
  • 12 ani de DIPLOMA Show: Comunitatea artiștilor, designerilor și arhitecților emergenti. DIPLOMA Show contribuie la consolidarea unei noi generații de lideri creativi.
  • 9 ani de Cartierul Creativ: Programul care folosește talentul și forța comunităților creative pentru un București mai bun. Un proiect de regenerare urbană dezvoltat în centrul Bucureștiului, care activează comunități, organizații și spații culturale într-un ecosistem creativ coerent.

Prin aceste inițiative, THE INSTITUTE a consolidat o comunitate formată din antreprenori, profesioniști și public pasionat de industriile creative, susținând interesele acestora în relația cu instituțiile statului și cu organizații internaționale.

Bucharest Design Festival reprezintă, așadar, următorul pas  și devine cel mai mare festival creativ din și pentru București, cu scopul de a conecta și amplifica aceste inițiative într-un moment important pentru oraș.

Structura Bucharest Design Festival

Prima ediție a festivalului prezintă 6 formate, fiecare organizat în secțiuni și microzone din București, care includ expoziții și evenimente dedicate:

  • BDF Highlights – Branding Romania Through Creativity: aduce în prim-plan creatori și proiecte care reprezintă România peste hotare și demonstrează cum creativitatea locală devine un ambasador cultural puternic al țării.
  • BDF Professional – continuă preocuparea Romanian Design Week pentru susținerea și dezvoltarea practicilor de design și arhitectură. Sunt organizate expoziții de design local și internațional, au loc dialoguri profesionale, iar designeri, arhitecți, studiouri și organizații își prezintă proiectele și viziunea pentru o mai bună calitate a vieții, făcându-le vizibile unui public larg.
  • BDF Young – continuă misiunea DIPLOMA Show de a oferi o scenă noii generații de creativi. Formatul de anul acesta este construit în jurul unei expoziții ample care cartografiaza traseul profesional al unor foști expozanți DIPLOMA Show, comentând modul în care anii post-absolvire le-au modelat identitatea artistică și parcursul profesional.
  • BDF Communities – semnat de Cartierul Creativ, pune accent pe colaborare și pe energia comunităților creative care modelează identitatea urbană. Programul activează orașul prin intervenții urbane și expoziții curatoriate în trei microzone: Amzei, Grivița și Brezoianu.
  • BDF Satellites – vine cu o selecție de inițiative independente, care completează programul central și extinde prezența festivalului în oraș. Prin integrarea lor, BDF oferă bucureștenilor și turiștilor un motiv suplimentar de a-și planifica un city break cultural în București.
  • BDF GO! – un format care conectează peste 100 de showroom-uri, galerii, hub-uri creative, studiouri, organizații culturale și business-uri locale într-un traseu urban dinamic.

Despre Fundația THE INSTITUTE

Fundația THE INSTITUTE contribuie la procesul de modernizare a României prin promovarea industriilor creative și a societății civile. Cu o experiență de peste 25 de ani, fundația a construit rețele, platforme si ecosisteme durabile, conectând industriile creative cu mediul administrativ guvernamental, mediul academic și publicul larg. Printre inițiativele sale se numără Bucharest Design Festival, Romanian Design Week, DIPLOMA Show, Cartierul Creativ, Gala Societății Civile, Internetics, și ASAP România.

