Alexandra Căpitănescu, rezultat remarcabil la Eurovision 2026. Cine este românul care a produs piesa pentru reprezentanta Bulgariei, Dara, care a câștigat concursul

Eurovision 2026 a fost o ediție marcată de controverse, în care votul publicului a deturnat deciziile juriilor și suspansul s-a menținut la cote ridicate până în ultima clipă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 17.05.2026, 09:08,  de  ELLE.ro
Alexandra Căpitănescu, rezultat remarcabil la Eurovision 2026. Cine este românul care a produs piesa pentru reprezentanta Bulgariei, Dara, care a câștigat concursul

Reprezentanta Bulgariei, Dara, a fost desemnată câștigătoarea Eurovision 2026, a 70-a ediție a concursului muzical care a ajuns pe parcursul existenței sale să fie sinonim deopotrivă cu high camp, dar și cu mize politice complicate. Piesa Bangaranga și-a adjudecat atât votul publicului, cât și pe cel al juriului, acumulând în final 516 de puncte și detronând Israel, țara care deținea la acel moment primul loc.

Este prima victorie pentru Bulgaria și este interesant faptul că piesa, al cărei titlu, după spusele interpretei, ar semnifica haos și agitație, a fost produsă de Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir. Cu o experiență în producție și compoziție, acesta a fost parte din juriul selecției naționale din România anul acesta, despre a cărui componență poți citi aici. Monoir a fondat label-ul Thrace Music și a colaborat de-a lungul timpului cu artiști precum Alina Eremia, Alexandra Stan, INNA, Antonia, Raluka, Iuliana Beregoi, Eva Timush, Raresh, WRS (Andrei Ursu), Laurențiu Duță, Sasha Lopez.

Pe locul al doilea s-a clasat Israel, reprezentat de Noam Bettan, cu un total de 343 de puncte, după o prestație intens contestată, atât în Wiener Stadthalle, cât și în afară. Prezența Israelului atât la Eurovision 2026, cât și în edițiile precedente, a fost una controversată în condițiile în care țara este acuzată că ar comite un genocid în Gaza, cu lideri fiind deja investigați de Curtea Penală Internațională pentru crime împotriva umanității; și în condițiile în care Rusiei nu i-a mai fost permisă participarea după invadarea Ucrainei.

Mai mult, în ultimii ani oficiali din Israel au purtat o campanie de advertising pentru a crește votul publicului – motiv care a contribuit la clasările pe locul 5 în 2024 și pe locul al doilea în 2025. Campania respectivă, confirmată de investigații jurnalistice, dar și din interiorul Eurovision, a condus la schimbări de reguli în ceea ce privește votarea, dar câteva țări (și numeroși fani) au boicotat ediția: Irlanda, Țările de Jos, Slovenia, Spania și mai târziu Islanda au declinat participarea. Mai mult, concurenții Nemo, care a câștigat concursul reprezentând Elveția în 2024 și Charlie McGettigan, care a câștigat trofeul pentru Irlanda în 1994, și-au returnat trofeele din același motiv.

România a avut parte de seria sa de controverse. Inițial, piesa Alexandrei Căpitănescu, Choke me, a fost contestată pentru conținutul care ar fi fost denigrator la adresa femeilor și acuzată că instigă la violență. Scandalul a părut în cele din urmă să producă efectul invers decât cel scontat, aducând mai multă atenție asupra unui performance care s-a dovedit excelent în semifinală și a trimis România lejer în finala de pe 16 mai. Deși în urma voturilor juriilor de specialitate din cele 35 de țări participante România a acumulat doar 64 de puncte, clasându-se pe locul 13, votul publicului a răsturnat clasamentul la Eurovision 2026, plasând piesa interpretată de Alexandra Căpitănescu pe locul al treilea, cu un total de 296 de puncte.

Asta înseamnă că piesa de anul acesta egalează cele mai performante prezențe ale României din istoria participării sale de la Eurovision: Let Me Try, Luminița Anghel și Sistem în 2005; și Playing with Fire, Paula Seling și Ovi, în 2010.

Alexandra Căpitănescu a reprezentat România la Eurovision 2026 după ce a câștigat competiția Vocea României, ca parte a echipei conduse de Tudor Chirilă. Fostul antrenor și-a felicitat protejata, scriind după rezultatul acesteia: „Rock on, girl! Felicitări!”.

Și în țară ediția de anul acesta a generat dezbateri, cu o serie de creatori de conținut și artiști, printre care Marilu Dobrescu și Nicole Cherry, fiind acuzați public că au primit bani pentru a promova piesa care a reprezentat Malta. La final piesa Bella, interpretată de Aidan, a acumulat 89 de puncte, clasându-se pe locul 18.

Citește și:
Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul. Primele declarații oficiale despre despărțire: „Este un moment greu pentru amândoi'

Foto: Profimedia, arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Alexandra Căpitănescu, prima reacție după marea finală Eurovision 2026. România a primit un număr impresionant de voturi: "Noi toți am făcut asta! Recunoscătoare și emoționată"
People
Alexandra Căpitănescu, prima reacție după marea finală Eurovision 2026. România a primit un număr impresionant de voturi: "Noi toți am făcut asta! Recunoscătoare și emoționată"
Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul. Primele declarații oficiale despre despărțire: "Este un moment greu pentru amândoi"
People
Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul. Primele declarații oficiale despre despărțire: "Este un moment greu pentru amândoi"
Smiley, despre succes, celebritate și presiunea din showbiz: "Mi-aș dori să pot avea același noroc de oameni"
People
Smiley, despre succes, celebritate și presiunea din showbiz: "Mi-aș dori să pot avea același noroc de oameni"
Jodie Foster, apariție îngrijorătoare pe străzile din New York. Cum a fost văzută actrița
People
Jodie Foster, apariție îngrijorătoare pe străzile din New York. Cum a fost văzută actrița
Gwyneth Paltrow și Chris Martin, din nou împreună. Care a fost ocazia specială și cum au fost surprinși
People
Gwyneth Paltrow și Chris Martin, din nou împreună. Care a fost ocazia specială și cum au fost surprinși
Florin Dumitrescu, în centrul scandalului cu Antena 1. Cum s-a ajuns la disputa de 1,3 milioane de euro dintre chef și postul de televiziune
People
Florin Dumitrescu, în centrul scandalului cu Antena 1. Cum s-a ajuns la disputa de 1,3 milioane de euro dintre chef și postul de televiziune
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Publicitate
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Ce țări se luptă pentru trofeul Eurovision 2026 și când urcă România pe scenă
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Ce țări se luptă pentru trofeul Eurovision 2026 și când urcă România pe scenă
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
„Nu mai seamănă deloc”. Transformarea uluitoare a celebrei actrițe! Cum arată Gabriela Spanic după ce și-a făcut lifting facial
„Nu mai seamănă deloc”. Transformarea uluitoare a celebrei actrițe! Cum arată Gabriela Spanic după ce și-a făcut lifting facial
Cum arată Can Yaman fără barbă. Fanele au fost surprinse când l-au văzut pe actorul lor preferat
Cum arată Can Yaman fără barbă. Fanele au fost surprinse când l-au văzut pe actorul lor preferat
Campanie în bikini înainte de mondial. Cum s-a pozat Georgina lui Ronaldo
Campanie în bikini înainte de mondial. Cum s-a pozat Georgina lui Ronaldo
Chef Richard Abou Zaki, imagine de colecție din copilărie. Cum arăta juratul de la Chefi la cuțite când era mic
Chef Richard Abou Zaki, imagine de colecție din copilărie. Cum arăta juratul de la Chefi la cuțite când era mic
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei. Toți împăiații care își dau cu părerea...” Elena Cârstea, reacție virală despre melodia care reprezintă România la Eurovision
„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei. Toți împăiații care își dau cu părerea...” Elena Cârstea, reacție virală despre melodia care reprezintă România la Eurovision
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Candice King a devenit mamă pentru a treia oară! Actrița din "The Vampire Diaries" a născut un băiețel și a publicat prima imagine cu bebelușul
Candice King a devenit mamă pentru a treia oară! Actrița din "The Vampire Diaries" a născut un băiețel și a publicat prima imagine cu bebelușul
People

Candice King trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. Actrița cunoscută din serialul „The Vampire Diaries” a devenit mamă pentru a treia oară și a anunțat nașterea băiețelului său printr-o postare emoționantă pe Instagram.

+ Mai multe
Dragoș Bucur, rol într-un film de anvergură. Actorul joacă alături de staruri de renume de la Hollywood
Dragoș Bucur, rol într-un film de anvergură. Actorul joacă alături de staruri de renume de la Hollywood
People

Dragoș Bucur joacă într-un film alături de nume cunoscute din cinematografia de la Hollywood.

+ Mai multe
Bianca Censori, din nou într-o ținută care a stârnit controverse. Cum a apărut pe internet
Bianca Censori, din nou într-o ținută care a stârnit controverse. Cum a apărut pe internet
People

Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC