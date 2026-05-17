Alexandra Căpitănescu, rezultat remarcabil la Eurovision 2026. Cine este românul care a produs piesa pentru reprezentanta Bulgariei, Dara, care a câștigat concursul

Reprezentanta Bulgariei, Dara, a fost desemnată câștigătoarea Eurovision 2026, a 70-a ediție a concursului muzical care a ajuns pe parcursul existenței sale să fie sinonim deopotrivă cu high camp, dar și cu mize politice complicate. Piesa Bangaranga și-a adjudecat atât votul publicului, cât și pe cel al juriului, acumulând în final 516 de puncte și detronând Israel, țara care deținea la acel moment primul loc.

Este prima victorie pentru Bulgaria și este interesant faptul că piesa, al cărei titlu, după spusele interpretei, ar semnifica haos și agitație, a fost produsă de Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir. Cu o experiență în producție și compoziție, acesta a fost parte din juriul selecției naționale din România anul acesta, despre a cărui componență poți citi aici. Monoir a fondat label-ul Thrace Music și a colaborat de-a lungul timpului cu artiști precum Alina Eremia, Alexandra Stan, INNA, Antonia, Raluka, Iuliana Beregoi, Eva Timush, Raresh, WRS (Andrei Ursu), Laurențiu Duță, Sasha Lopez.



Pe locul al doilea s-a clasat Israel, reprezentat de Noam Bettan, cu un total de 343 de puncte, după o prestație intens contestată, atât în Wiener Stadthalle, cât și în afară. Prezența Israelului atât la Eurovision 2026, cât și în edițiile precedente, a fost una controversată în condițiile în care țara este acuzată că ar comite un genocid în Gaza, cu lideri fiind deja investigați de Curtea Penală Internațională pentru crime împotriva umanității; și în condițiile în care Rusiei nu i-a mai fost permisă participarea după invadarea Ucrainei.

Mai mult, în ultimii ani oficiali din Israel au purtat o campanie de advertising pentru a crește votul publicului – motiv care a contribuit la clasările pe locul 5 în 2024 și pe locul al doilea în 2025. Campania respectivă, confirmată de investigații jurnalistice, dar și din interiorul Eurovision, a condus la schimbări de reguli în ceea ce privește votarea, dar câteva țări (și numeroși fani) au boicotat ediția: Irlanda, Țările de Jos, Slovenia, Spania și mai târziu Islanda au declinat participarea. Mai mult, concurenții Nemo, care a câștigat concursul reprezentând Elveția în 2024 și Charlie McGettigan, care a câștigat trofeul pentru Irlanda în 1994, și-au returnat trofeele din același motiv.

România a avut parte de seria sa de controverse. Inițial, piesa Alexandrei Căpitănescu, Choke me, a fost contestată pentru conținutul care ar fi fost denigrator la adresa femeilor și acuzată că instigă la violență. Scandalul a părut în cele din urmă să producă efectul invers decât cel scontat, aducând mai multă atenție asupra unui performance care s-a dovedit excelent în semifinală și a trimis România lejer în finala de pe 16 mai. Deși în urma voturilor juriilor de specialitate din cele 35 de țări participante România a acumulat doar 64 de puncte, clasându-se pe locul 13, votul publicului a răsturnat clasamentul la Eurovision 2026, plasând piesa interpretată de Alexandra Căpitănescu pe locul al treilea, cu un total de 296 de puncte.

Asta înseamnă că piesa de anul acesta egalează cele mai performante prezențe ale României din istoria participării sale de la Eurovision: Let Me Try, Luminița Anghel și Sistem în 2005; și Playing with Fire, Paula Seling și Ovi, în 2010.



Alexandra Căpitănescu a reprezentat România la Eurovision 2026 după ce a câștigat competiția Vocea României, ca parte a echipei conduse de Tudor Chirilă. Fostul antrenor și-a felicitat protejata, scriind după rezultatul acesteia: „Rock on, girl! Felicitări!”.

Și în țară ediția de anul acesta a generat dezbateri, cu o serie de creatori de conținut și artiști, printre care Marilu Dobrescu și Nicole Cherry, fiind acuzați public că au primit bani pentru a promova piesa care a reprezentat Malta. La final piesa Bella, interpretată de Aidan, a acumulat 89 de puncte, clasându-se pe locul 18.

Foto: Profimedia, arhiva ELLE

