Gwyneth Paltrow și Chris Martin, din nou împreună. Care a fost ocazia specială și cum au fost surprinși

Gwyneth Paltrow și fostul ei soț, Chris Martin, s-au reunit pentru a sărbători absolvirea facultății de către fiica lor, Apple Martin.

Cei doi părinți au fost fotografiați împreună alături de întreaga familie, inclusiv de fiul lor, Moses, în Nashville, unde au asistat la ceremonia în cadrul căreia Apple Martin și-a primit diploma de absolvire de la Vanderbilt University, vineri.

Solistul trupei Coldplay în vârstă de 49 de ani a fost surprins într-o ținută complet neagră, plimbându-se prin campus alături de Moses. Tânărul de 20 de ani purta o cămașă bleu, pantaloni gri și avea un pulover alb legat în jurul taliei.

Gwyneth Paltrow, în vârstă de 53 de ani, a ales o apariție elegantă și colorată, purtând un pulover roșu și o rochie maxi bleu deschis.

Imaginile surprinse la eveniment o arată pe actrița din Iron Man mergând braț la braț cu soțul ei, Brad Falchuk, în timp ce Apple, îmbrăcată în roba și toca de absolvire, mergea alături de ea.

Apple a atras imediat atenția datorită asemănării izbitoare cu celebra sa mamă. Tânăra ținea în brațe un buchet de trandafiri albi, asortați perfect cu rochia albă purtată sub roba de absolvire. Ținuta a fost completată de o pereche de pantofi negri cu toc mic.

Chris Martin și Gwyneth Paltrow au anunțat în mod celebru că au decis să se „despartă conștient” în 2014, după mai bine de zece ani de căsnicie. De atunci, cei doi au păstrat o relație apropiată de dragul copiilor, iar actrița a declarat în trecut că fostul ei soț este „ca un frate” pentru ea.

Săptămâna trecută, Apple Martin, în vârstă de 21 de ani, a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la absolvire. În imagini, tânăra poartă o rochie albă din bumbac semnată de Vivienne Westwood, în valoare de 1.020 de dolari, alături de balerini negri. Deși nu este o regulă strictă, albul este o alegere frecventă pentru absolvenți, simbolizând noile începuturi.

Printre fotografiile publicate s-au regăsit și imagini cu Apple pozând prin campus împreună cu prietenii săi, relaxându-se pe canapele din piele, fotografiindu-se în bibliotecă sau alături de cele mai bune prietene, toate îmbrăcate în robe și rochii albe.

„Un moment dulce-amărui. Cât de norocoși suntem să avem aceste amintiri”, a scris Apple în descrierea postării sale de pe Instagram.

La un moment dat, Apple Martin a luat în calcul o carieră în domeniul juridic, dorind să se distanțeze de drumul ales de părinții ei celebri.

„Am trecut printr-o fază rebelă în care nu voiam să fiu ca părinții mei”, a explicat ea.

Cu toate acestea, în timp, și-a dat seama că adevărata sa pasiune este scena. Tânăra a subliniat că nu își dorește să urmeze o carieră muzicală, în ciuda succesului uriaș al tatălui său în trupa Coldplay.

„Nu vreau să fiu cântăreață. Îmi place teatrul muzical, dar să urci singur pe scenă și să cânți este foarte înfricoșător. Îmi place dansul și actoria. Visul meu este să joc”, a mărturisit Apple.

